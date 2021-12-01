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С 1 декабря в Грузии наступает эра ковид-паспортов - все что надо знать

С 1 декабря в Грузии наступает эра ковид-паспортов - все что надо знать

Во всех местах, куда можно будет входить с ковид-паспортом, будут установлены специальные считыватели QR -кодов 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T07:01+0400

2021-12-01T07:01+0400

2021-12-01T07:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 декабря по всей территории Грузии начнут действовать ковид-паспорта, которые необходимы для посещения определенной части общественных мест.Предъявление ковид-паспорта или QR кода понадобится при посещении следующих объектов:Кому полагается QR-кодПолучить ковид -паспорт могут вакцинированные двумя дозами граждане Грузии и иностранные граждане, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.Кроме того, на 24 часа QR-код получат невакцинированные граждане Грузии и иностранцы, если они сделают быстрый тест на коронавирус. На 72 часа получить ковид-паспорт можно в случае отрицательного ПЦР теста.Как пользоваться ковид-паспортомВо всех местах, куда можно будет входить с ковид-паспортом, будут установлены специальные считыватели QR-кодов, к которым надо будет поднести свое электронное устройство с открытым приложением Covidpass Georgia.При считывании кода отобразится следующая информация:Меры наказанияПроверять, есть ли у посетителей вышеперечисленных заведений ковид-паспорт, будет Служба инспекции труда Грузии.В случае выявления человека без ковид-паспорта, ответственность за нарушение понесет объект, а не сам гражданин. Штраф составляет 10 тысяч лари для юридического лица, 2 тысячи лари - для индивидуального предпринимателя. В случае повторного нарушения объект временно закроют.Что делать, если возникли проблемы с QR кодомВ случае технической неисправности или если код не будет считывать при соответствии всем его условиям следует звонить по следующим номерам:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса