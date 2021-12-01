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С 1 декабря в Грузии наступает эра ковид-паспортов - все что надо знать
С 1 декабря в Грузии наступает эра ковид-паспортов - все что надо знать
Во всех местах, куда можно будет входить с ковид-паспортом, будут установлены специальные считыватели QR -кодов 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T07:01+0400
2021-12-01T07:34+0400
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новости
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коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 декабря по всей территории Грузии начнут действовать ковид-паспорта, которые необходимы для посещения определенной части общественных мест.Предъявление ковид-паспорта или QR кода понадобится при посещении следующих объектов:Кому полагается QR-кодПолучить ковид -паспорт могут вакцинированные двумя дозами граждане Грузии и иностранные граждане, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.Кроме того, на 24 часа QR-код получат невакцинированные граждане Грузии и иностранцы, если они сделают быстрый тест на коронавирус. На 72 часа получить ковид-паспорт можно в случае отрицательного ПЦР теста.Как пользоваться ковид-паспортомВо всех местах, куда можно будет входить с ковид-паспортом, будут установлены специальные считыватели QR-кодов, к которым надо будет поднести свое электронное устройство с открытым приложением Covidpass Georgia.При считывании кода отобразится следующая информация:Меры наказанияПроверять, есть ли у посетителей вышеперечисленных заведений ковид-паспорт, будет Служба инспекции труда Грузии.В случае выявления человека без ковид-паспорта, ответственность за нарушение понесет объект, а не сам гражданин. Штраф составляет 10 тысяч лари для юридического лица, 2 тысячи лари - для индивидуального предпринимателя. В случае повторного нарушения объект временно закроют.Что делать, если возникли проблемы с QR кодомВ случае технической неисправности или если код не будет считывать при соответствии всем его условиям следует звонить по следующим номерам:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

С 1 декабря в Грузии наступает эра ковид-паспортов - все что надо знать

07:01 01.12.2021 (обновлено: 07:34 01.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на рынке в масках
Эпидемия коронавируса - люди на рынке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Во всех местах, куда можно будет входить с ковид-паспортом, будут установлены специальные считыватели QR -кодов
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. С 1 декабря по всей территории Грузии начнут действовать ковид-паспорта, которые необходимы для посещения определенной части общественных мест.
Предъявление ковид-паспорта или QR кода понадобится при посещении следующих объектов:
гостиницы и другие объекты размещения;
открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах;
кинотеатры;
театры;
концертные залы;
оперные театры;
развлекательные заведения;
казино и игорные залы;
спа и фитнес-центры;
канатки на горнолыжных курортах;
детские центры (для лиц старше 18 лет).

Кому полагается QR-код

Получить ковид -паспорт могут вакцинированные двумя дозами граждане Грузии и иностранные граждане, а также переболевшие граждане Грузии и иностранцы, у которых был зафиксирован коронавирус на территории Грузии.
Кроме того, на 24 часа QR-код получат невакцинированные граждане Грузии и иностранцы, если они сделают быстрый тест на коронавирус. На 72 часа получить ковид-паспорт можно в случае отрицательного ПЦР теста.

Как пользоваться ковид-паспортом

Во всех местах, куда можно будет входить с ковид-паспортом, будут установлены специальные считыватели QR-кодов, к которым надо будет поднести свое электронное устройство с открытым приложением Covidpass Georgia.
При считывании кода отобразится следующая информация:
для гражданина Грузии - фото человека и инициалы имени и фамилии;
для иностранных граждан - имя и фамилия человека, дата рождения и номер документа;
соответствует ли человек ковид-паспорту;
как давно человеку был присвоен так называемый "зеленый статус" и как долго он действует.

Меры наказания

Проверять, есть ли у посетителей вышеперечисленных заведений ковид-паспорт, будет Служба инспекции труда Грузии.
В случае выявления человека без ковид-паспорта, ответственность за нарушение понесет объект, а не сам гражданин. Штраф составляет 10 тысяч лари для юридического лица, 2 тысячи лари - для индивидуального предпринимателя. В случае повторного нарушения объект временно закроют.

Что делать, если возникли проблемы с QR кодом

В случае технической неисправности или если код не будет считывать при соответствии всем его условиям следует звонить по следующим номерам:
144 - единая горячая линия правительства
1505 - горячая линия Минздрава
1522 - горячая линия по вакцинации
0800800909 - горячая линия Национальной администрации туризма Грузии.
© SputnikКовид-паспорта в Грузии
Ковид-паспорта в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Ковид-паспорта в Грузии
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