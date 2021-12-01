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Суперкубок Европы: грузинский "Черный клуб" готовится к матчу против российской команды

Суперкубок Европы: грузинский "Черный клуб" готовится к матчу против российской команды

Грузинские регбисты провели открытую тренировку, которая продолжалась больше часа 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T15:48+0400

2021-12-01T15:48+0400

2021-12-01T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" начала подготовку к матчу Суперкубка Европы по регби против "Локомотива-Пенза", который состоится 4 декабря в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте Союза регби Грузии (СРГ).Грузинские регбисты провели открытую тренировку, которая продолжалась больше часа. После ее завершения главный тренер "Черного льва" Леван Маисашвили прокомментировал предстоящую игру:"Это была первая тренировка после паузы, связанной с играми национальной сборной. У всех ребят была игровая практика – у кого за сборную Грузии, у кого за свои клубы. Физически все готовы хорошо, но у некоторых игроков есть проблемы с микротравмами, но опасного ничего нет. Думаю, к матчу против "Локомотива" мы подойдем максимально подготовленными. От соперника мы не ждем чего-то нового. Мы знаем их сильные и слабые стороны и постараемся их использовать", – приводит слова Маисашвили пресс-служба СРГ.Что касается травмированных, то совершенно точно можно сказать, что в матче против "Локомотива" своим партнерам по команде не смогут помочь Сосо Матиашвили, Георгий Тхилаишвили, Нико Апциаури и Ника Патарая. У всех игроков повреждения разной степени тяжести.Необходимо также отметить, что на матч между "Черным львом" и "Локомотивом" будут допущены болельщики. Правда, из-за ковид-регуляций на трибуны смогут попасть только около двух тысяч зрителей, то есть 30 процентов от общей вместимости стадиона "Авчала"."Очень важно, что болельщики смогут попасть на матч. Они украшают игру и создают неповторимую атмосферу. Да и у команды повышается ответственность. Надеюсь, что в будущем все ограничения будут сняты и поддержать с трибун нашу команду сможет гораздо больше людей", – сказал Маисашвили."Черный лев" и "Локомотив" в рамках Суперкубка Европы уже встречались между собой в Пензе. Тогда грузинские регбисты одержали уверенную победу со счетом 27:11.На данный момент "Черный лев" занимает второе место в группе Восточной конференции с 10 очками. Подопечные Маисашвили провели две встречи и в обоих победили с бонусным очком. Лидером группы является "Енисей-СТМ", набравший 11 баллов, но клуб из Красноярска провел на одну игру больше.Встреча между "Черным львом" и "Локомотивом-Пенза" начнется в 16:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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