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ЦСКА – "Панатинаикос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
ЦСКА – "Панатинаикос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА – "Панатинаикос" 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T20:01+0400
2021-12-01T20:01+0400
спорт
прогноз на футбольный матч
баскетбол
евролига
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XIII тур регулярного чемпионата Евролиги откроется матчем в Москве, где ЦСКА примет греческий "Панатинаикос". Встреча начнется в 21:00 по тбилисскому времени.Похоже, "армейцы" преодолели кризис, в котором команда была в конце октября - начале ноября. В четырех последних матчах ЦСКА проиграл только лидеру турнира – "Барселоне" (73:81). Домашние матчи против "Маккаби" (74:73) и "Баварии" (77:74) получились для подопечных Итудиса непростыми, но "красно-синие" все же дожали своих соперников. В матче против "Панатинаикоса" у "армейцев" есть отличный шанс продолжить победную серию.Как мне кажется, на исход встречи не должно повлиять даже то обстоятельство, что под вопросом находится участие в матче Торнике Шенгелия. Капитан сборной Грузии получил небольшую травму в отборочном матче ЧМ-2023 против Украины и был вынужден пропустить игру с Испанией. Понятно, что медицинский штаб ЦСКА сделает все возможное, чтобы Токо вышел на паркет, но ничего нельзя исключать. Клайберн, Фойгтманн, Хэккетт, Швед – все находится в отличной форме, и их усилий вполне хватит для победы над греками."Панатинаикос" испытывает не лучшие времена. Только в прошлом туре греческий клуб прервал свою серию из пяти поражений подряд, обыграв дома питерский "Зенит".Вполне логично, что в предстоящем матче букмекеры отдают явное предпочтение ЦСКА. Победа хозяев оценивается смехотворным коэффициентом 1,11 (против 6,4 у гостей). Рассматривать вариант с чистой победой "армейцев" даже не хочется.В пяти последних проигранных матчах "Панатинаикос" в среднем пропускал 79.2 очка за игру. ЦСКА же в двух последних домашних играх, о которых мы писали выше, имел определенные проблемы и набирал не больше 77 очков. Как мне кажется, матч с таким слабым "Панатинаикосом" - это хорошая возможность блеснуть результативностью перед своими болельщиками. Рискну предположить, что "армейцы" покажут яркий баскетбол и наберут как минимум 85 очков.Ставка: ЦСКА наберет в матче больше 84.5 очка за 1,6.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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спорт, прогноз на футбольный матч, баскетбол, евролига

ЦСКА – "Панатинаикос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

20:01 01.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкБаскетбол. Единая Лига ВТБ. Матч ЦСКА - УНИКС
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Матч ЦСКА - УНИКС - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами ЦСКА – "Панатинаикос"
XIII тур регулярного чемпионата Евролиги откроется матчем в Москве, где ЦСКА примет греческий "Панатинаикос". Встреча начнется в 21:00 по тбилисскому времени.
Похоже, "армейцы" преодолели кризис, в котором команда была в конце октября - начале ноября. В четырех последних матчах ЦСКА проиграл только лидеру турнира – "Барселоне" (73:81). Домашние матчи против "Маккаби" (74:73) и "Баварии" (77:74) получились для подопечных Итудиса непростыми, но "красно-синие" все же дожали своих соперников. В матче против "Панатинаикоса" у "армейцев" есть отличный шанс продолжить победную серию.
Как мне кажется, на исход встречи не должно повлиять даже то обстоятельство, что под вопросом находится участие в матче Торнике Шенгелия. Капитан сборной Грузии получил небольшую травму в отборочном матче ЧМ-2023 против Украины и был вынужден пропустить игру с Испанией. Понятно, что медицинский штаб ЦСКА сделает все возможное, чтобы Токо вышел на паркет, но ничего нельзя исключать. Клайберн, Фойгтманн, Хэккетт, Швед – все находится в отличной форме, и их усилий вполне хватит для победы над греками.
© photo: Sputnik / Alexey Filipov / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - "Панатинаикос"
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - Панатинаикос - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА - "Панатинаикос"
© photo: Sputnik / Alexey Filipov
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Перейти в фотобанк
"Панатинаикос" испытывает не лучшие времена. Только в прошлом туре греческий клуб прервал свою серию из пяти поражений подряд, обыграв дома питерский "Зенит".
Вполне логично, что в предстоящем матче букмекеры отдают явное предпочтение ЦСКА. Победа хозяев оценивается смехотворным коэффициентом 1,11 (против 6,4 у гостей). Рассматривать вариант с чистой победой "армейцев" даже не хочется.
В пяти последних проигранных матчах "Панатинаикос" в среднем пропускал 79.2 очка за игру. ЦСКА же в двух последних домашних играх, о которых мы писали выше, имел определенные проблемы и набирал не больше 77 очков. Как мне кажется, матч с таким слабым "Панатинаикосом" - это хорошая возможность блеснуть результативностью перед своими болельщиками. Рискну предположить, что "армейцы" покажут яркий баскетбол и наберут как минимум 85 очков.
Ставка: ЦСКА наберет в матче больше 84.5 очка за 1,6.
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