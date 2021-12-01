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В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео
В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео
Магазин не спасли даже специальные жалюзи, ворам удалось забрать дорогостоящую технику 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T15:04+0400
2021-12-01T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Неизвестные обокрали магазин iPlus в Тбилиси, торгующий мобильными телефонами и техникой Apple, сообщает телеканал "Формула".Как рассказала менеджер магазина Ана Худжадзе, на ее памяти это уже приблизительно десятый случай кражи в этом магазине.Кража произошла в шесть утра в филиале на улице Пекина в центре Тбилиси. Как видно по записям с камер наблюдения, злоумышленники перерезали устройство, закреплявшее защитную сетку на витрине магазина.Двое воров находились в помещении всего несколько минут. Они забрали около 10 мобильных телефонов, выложенных в торговом зале. Точный ущерб от кражи пока не установлен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии

В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео

15:04 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alex ShlamovПолицейская лента на месте преступления
Полицейская лента на месте преступления - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Магазин не спасли даже специальные жалюзи, ворам удалось забрать дорогостоящую технику
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Неизвестные обокрали магазин iPlus в Тбилиси, торгующий мобильными телефонами и техникой Apple, сообщает телеканал "Формула".
Как рассказала менеджер магазина Ана Худжадзе, на ее памяти это уже приблизительно десятый случай кражи в этом магазине.

"Это уже в нашем магазине, который я застала. Из-за этого мы смонтировали специальные жалюзи, однако, к сожалению, и они нас не защитили", – рассказала Худжадзе.

Кража произошла в шесть утра в филиале на улице Пекина в центре Тбилиси. Как видно по записям с камер наблюдения, злоумышленники перерезали устройство, закреплявшее защитную сетку на витрине магазина.
Двое воров находились в помещении всего несколько минут. Они забрали около 10 мобильных телефонов, выложенных в торговом зале. Точный ущерб от кражи пока не установлен.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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