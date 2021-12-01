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В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео
В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео
Магазин не спасли даже специальные жалюзи, ворам удалось забрать дорогостоящую технику 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T15:04+0400
2021-12-01T15:04+0400
2021-12-01T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Неизвестные обокрали магазин iPlus в Тбилиси, торгующий мобильными телефонами и техникой Apple, сообщает телеканал "Формула".Как рассказала менеджер магазина Ана Худжадзе, на ее памяти это уже приблизительно десятый случай кражи в этом магазине.Кража произошла в шесть утра в филиале на улице Пекина в центре Тбилиси. Как видно по записям с камер наблюдения, злоумышленники перерезали устройство, закреплявшее защитную сетку на витрине магазина.Двое воров находились в помещении всего несколько минут. Они забрали около 10 мобильных телефонов, выложенных в торговом зале. Точный ущерб от кражи пока не установлен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, преступность в грузии
В Тбилиси в десятый раз обокрали магазин c телефонами iPhone – видео
Магазин не спасли даже специальные жалюзи, ворам удалось забрать дорогостоящую технику
ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik.
Неизвестные обокрали магазин iPlus в Тбилиси, торгующий мобильными телефонами и техникой Apple, сообщает телеканал "Формула
".
Как рассказала менеджер магазина Ана Худжадзе, на ее памяти это уже приблизительно десятый случай кражи в этом магазине.
"Это уже в нашем магазине, который я застала. Из-за этого мы смонтировали специальные жалюзи, однако, к сожалению, и они нас не защитили", – рассказала Худжадзе.
Кража произошла в шесть утра в филиале на улице Пекина в центре Тбилиси. Как видно по записям с камер наблюдения, злоумышленники перерезали устройство, закреплявшее защитную сетку на витрине магазина.
Двое воров находились в помещении всего несколько минут. Они забрали около 10 мобильных телефонов, выложенных в торговом зале. Точный ущерб от кражи пока не установлен.
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