Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211201/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-snova-proigryvayut-v-lige-chempionov-262503194.html
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проигрывают в Лиге чемпионов
Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проигрывают в Лиге чемпионов
Итальянцы мощно провели два стартовых отрезка встречи, забросив в ворота динамовцев девять мячей 01.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-01T11:46+0400
2021-12-01T11:46+0400
спорт
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24751/99/247519966_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e2dbabc37298ff9d4b3abe669e0fa282.jpg
ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома проиграли итальянской "Брешии" 11:19 в четвертом туре Лиги чемпионов.Гости мощно провели два стартовых отрезка встречи, забросив в ворота динамовцев девять мячей, пропустив при этом только четыре.После перерыва хозяева попытались навязать борьбу "Брешии" и сумели забросить семь мячей. Однако итальянцы хоть и допускали ошибки в обороне, компенсировали их мощным нападением. В результате третья и четвертая четверти также остались за гостями (5:3, 5:4).В составе "Динамо" сразу два игрока отметились тремя заброшенными мячами. Это капитан команды Марко Йелача и Сандро Адеишвили.Для "Динамо" это поражение стало уже четвертым подряд в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее подопечные Зураба Руруа уступили греческому "Олимпиакосу" (9:20), хорватскому "Ядрану" (13:15) и испанской "Барселонете" (7:20).Следующий матч в рамках Лиги чемпионов "Динамо" проведет на выезде 14 декабря против сербского "Раднички".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24751/99/247519966_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2dc08c578c31a5545bd49e1eba594d00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проигрывают в Лиге чемпионов

11:46 01.12.2021
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid / Перейти в фотобанкВодное поло. Мужчины. Матч Россия - Грузия
Водное поло. Мужчины. Матч Россия - Грузия - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Итальянцы мощно провели два стартовых отрезка встречи, забросив в ворота динамовцев девять мячей
ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома проиграли итальянской "Брешии" 11:19 в четвертом туре Лиги чемпионов.
Гости мощно провели два стартовых отрезка встречи, забросив в ворота динамовцев девять мячей, пропустив при этом только четыре.
После перерыва хозяева попытались навязать борьбу "Брешии" и сумели забросить семь мячей. Однако итальянцы хоть и допускали ошибки в обороне, компенсировали их мощным нападением. В результате третья и четвертая четверти также остались за гостями (5:3, 5:4).
В составе "Динамо" сразу два игрока отметились тремя заброшенными мячами. Это капитан команды Марко Йелача и Сандро Адеишвили.
Для "Динамо" это поражение стало уже четвертым подряд в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее подопечные Зураба Руруа уступили греческому "Олимпиакосу" (9:20), хорватскому "Ядрану" (13:15) и испанской "Барселонете" (7:20).
Следующий матч в рамках Лиги чемпионов "Динамо" проведет на выезде 14 декабря против сербского "Раднички".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:46Ситуация с коронавирусом в Грузии остается тревожной: новая статистика
13:31Адвоката Саакашвили могут не допустить на судебный процессе и лишить лицензии
13:01Новые правила для ресторанов в Грузии – время работы и "зеленые паспорта"
12:46Двое граждан Ирана скончались от отравления угарным газом в Тбилиси
12:31Непогода создала проблемы на дорогах в Западной Грузии
12:01Три города Грузии получат грант ЕС для культурного развития
11:46Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проигрывают в Лиге чемпионов
11:31Верхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения
11:22Фактурные образы селебрити: звезды на красной дорожке Fashion Awards-2021 в Лондоне
11:16Грузинские футболистки крупно проиграли Ирландии в отборочном матче ЧМ-2023
11:01Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 459
10:46Обслуживание клиентов без "зеленого паспорта" в Грузии чревато последствиями
10:26Заза Саралидзе попросил президента помиловать осужденных за убийство сына
09:52Гороскоп на сегодня 2 декабря 2021 по знакам зодиака
09:36Вакцинированные "Спутником" смогут получить ковид-паспорт по прибытии в Грузию
09:20Курс лари на среду – 3,1179 GEL/$1
09:01Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика
08:32С 1 декабря смягчаются ограничения на работу ресторанов, театров и кинотеатров
08:02С 1 декабря в Грузии действуют новые правила импорта и продажи газовых устройств
07:32Экспорт мандаринов из Грузии вырос в два раза