https://sputnik-georgia.ru/20211201/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-snova-proigryvayut-v-lige-chempionov-262503194.html

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проигрывают в Лиге чемпионов

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова проигрывают в Лиге чемпионов

Итальянцы мощно провели два стартовых отрезка встречи, забросив в ворота динамовцев девять мячей 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси у себя дома проиграли итальянской "Брешии" 11:19 в четвертом туре Лиги чемпионов.Гости мощно провели два стартовых отрезка встречи, забросив в ворота динамовцев девять мячей, пропустив при этом только четыре.После перерыва хозяева попытались навязать борьбу "Брешии" и сумели забросить семь мячей. Однако итальянцы хоть и допускали ошибки в обороне, компенсировали их мощным нападением. В результате третья и четвертая четверти также остались за гостями (5:3, 5:4).В составе "Динамо" сразу два игрока отметились тремя заброшенными мячами. Это капитан команды Марко Йелача и Сандро Адеишвили.Для "Динамо" это поражение стало уже четвертым подряд в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее подопечные Зураба Руруа уступили греческому "Олимпиакосу" (9:20), хорватскому "Ядрану" (13:15) и испанской "Барселонете" (7:20).Следующий матч в рамках Лиги чемпионов "Динамо" проведет на выезде 14 декабря против сербского "Раднички".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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