https://sputnik-georgia.ru/20211201/zaza-saralidze-poprosil-prezidenta-pomilovat-osuzhdennykh-za-ubiystvo-syna-262501849.html

Заза Саралидзе попросил президента помиловать осужденных за убийство сына

Заза Саралидзе попросил президента помиловать осужденных за убийство сына

Саралидзе заявил, что простил убийц своего сына 01.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-01T10:26+0400

2021-12-01T10:26+0400

2021-12-01T10:45+0400

общество

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грузия

тбилисский городской суд

заза саралидзе

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ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Житель Тбилиси Заза Саралидзе, сын которого погиб во время массовой уличной драки, просит президента Грузии помиловать всех осужденных по этому делу.Школьник Давид Саралидзе погиб в результате драки, которая произошла 1 декабря 2017 года на улице Хорава в центре Тбилиси с участием около 20 старшеклассников двух школ – №51 и Первой экспериментальной. Один их подростков Леван Дадунашвили скончался по дороге в больницу, а Давид Саралидзе 2 декабря, спустя менее чем сутки после госпитализации.Выступая в эфире телекомпании "Пирвели" Заза Саралидзе сказал, что согласен с тем, чтобы освободить из тюрьмы всех участников дела об убийстве его сына Давида, которые "скажут правду". При этом он обещает "бороться до конца, чтобы наказать высокопоставленных чиновников, которые препятствовали правосудию по делу об убийстве его сына".По его словам, убийцы не имеют для него значения. "Вы думаете, мне не жаль этих детей и их родителей?! Я и на последнем суде говорил, что всех, кто говорит правду, нужно освободить... Заза Саралидзе доказал правоту Дато Саралидзе", – сказал отец погибшего подростка.Дело об убийствеДело об убийстве двух 16-летних школьников в центре Тбилиси стало одним из самых резонансных за последние годы.31 мая 2018 года суд вынес первый приговор по делу, признав двух фигурантов – Гугу Барбакадзе и Георгия Джанашия, виновными только в убийстве Левана Дадунашвили.Суд первой инстанции не назвал и не привлек к ответственности виновных в смерти другого школьника – Давида Саралидзе. Отец подростка, Заза Саралидзе, заявил, что задержаны не все виновные. Он обвинил прокуратуру в необъективном расследовании дела и укрывательстве виновных. Это заявление повлекло за собой масштабный общественный протест.Под давлением общественности подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, а МВД начало новое расследование.После семи месяцев рассмотрения дела в суде второй инстанции, в июне 2019 года, Тбилисский апелляционный суд пересмотрел приговор Джанашия и признал его виновным в предумышленном групповом убийстве и Давида Саралидзе, приговорив его к 11 годам и трем месяцам тюрьмы.Однако уже в январе 2021 года Верховный суд Грузии заключил процессуальное соглашение с Георгием Джанашия – он был приговорен к четырем годам реального тюремного заключения и четырем годам условного заключения в обмен на признание себя виновным.Джанашия был освобожден из колонии, а неотбытую часть приговора ему заменили на более мягкую – домашний арест.Еще один приговор по делу об убийстве Давида Саралидзе был вынесен Тбилисским городским судом обвиняемому Михаилу Каландия 25 февраля 2020 года. Сначала Каландия выступал как свидетель по делу, однако затем он также был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сам обвиняемый и его семья были категорически не согласны с приговором.В апреле 2021 года полиция задержала еще одного фигуранта дела – 20-летнего Георгия Менабде, сына священника. Ему также было предъявлено обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Приговор Менабде пока не вынесен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200721/Ubiystvo-shkolnikov-v-Tbilisi-apellyatsionnyy-sud-ostavil-prigovor-v-sile-249031983.html

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общество, новости, грузия, тбилисский городской суд, заза саралидзе