https://sputnik-georgia.ru/20211202/borba-s-kureniem-v-gruzii--ekspert-ob-uspekhakh-antitabachnoy-politiki-262549042.html

Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики

Борьба с курением в Грузии – эксперт об успехах антитабачной политики

С 1 января за курение в такси, на канатных дорогах и катерах в Грузии будут штрафовать на 200 лари 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T15:28+0400

2021-12-02T15:28+0400

2021-12-02T15:38+0400

общество

новости

грузия

георгий бахтуридзе

антитабачное законодательство

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Сокращение числа курильщиков и улучшение качества воздуха в публичных помещениях и транспорте, а также сокращение числа опасных заболеваний – это внушительные успехи антитабачной политики в Грузии за три года, заявил глава неправительственной организации "Альянс контроля табака" Георгий Бахтуридзе в интервью Spitnik Грузия.В мае 2017 года в Грузии вступило в силу антитабачное законодательство, целью которого было сокращение числа курильщиков. На сегодняшний день запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Шаман, табак и наука >>С целью сокращения числа курильщиков подорожали табачные изделия. За последние годы средняя цена на пачку сигарет в Грузии выросла с 1,5 до 5,5 лари."В первую очередь улучшилось качество воздуха внутри зданий. Табачный дым напрямую связан с загрязнением воздуха мельчайшими частицами пыли. Если, например, в 2017 году в индустрии гостеприимства показатели загрязнения воздуха в жилых помещениях в 400 раз превышали норму, то с 2018 года, когда заработал закон, он лишь в два раза выше нормы. И во всех жилых помещениях и транспорте качество воздуха улучшилось", – сказал Бахтуридзе.Антитабачная политика и здоровьеПо словам Бахтуридзе, антитабачный закон не только освободил от дыма общественные здания и транспорт, но и повлиял на число курильщиков. Члены семьи стали меньше курить в квартирах, в том числе в присутствии детей.По данным с 2018 года до весны 2021 года количество курильщиков в Грузии сократилось на 8%, а потребление табака среди курильщиков снизилось на 15%.Кроме того, резкое снижение воздействия пассивного курения отразилось и на числе заболеваний, связанных с табаком.Также за этот период на лицо снижение острых случаев инфаркта миокарда и геморрагического инсульта.Однако, несмотря на положительные тенденции, уровень потребления табака в Грузии по-прежнему высок по сравнению с другими странами европейского региона.Что меняется с 1 январяВ Грузии с 1 января вводятся новые штрафы для курильщиков. Парламентские комитеты уже поддержали поправки в законы "О контроле табака" и "Кодекс административных правонарушений" в первом чтении.В случае утверждения пакета законопроектов, с 1 января за курение в такси, на канатных дорогах и катерах в Грузии будут штрафовать на 200 лари. Согласно поправкам, эти виды транспорта будут определены как общественный транспорт.Помогает ли табак от коронавируса? >>Планируется введение запрета на курение в частном автомобиле, но лишь в присутствии несовершеннолетних. Штраф в таком случае составит 50 лари.В случае повторного нарушения закона штраф будет удвоен.Кроме того, увеличивается штраф за продажу табачных изделий в образовательно-воспитательных учреждениях и на прилегающих территориях в радиусе 50 метров – до 500 лари. Штраф за повторное нарушение будет вдвое больше. На сегодняшний день эти действия подпадают под статью о нарушении правил торговли табачными изделиями и караются штрафом в 150 лари.За популяризацию курения и табачных изделий в Интернете штраф составит от 2 до 5 тысяч лари.Дело не в табаке, или Приход диктаторского государства >>"И большая часть общественности уже давно ждет этих регуляций", – уверяет Бахтуридзе.Ярый борец против курения приводит данные исследования Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, согласно которому 86% населения поддерживает полный запрет курения в такси и собственных автомобилях при детях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канал

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общество, новости, грузия, георгий бахтуридзе, антитабачное законодательство, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья