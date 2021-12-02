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Через сколько месяцев нужно делать ревакцинацию? Спутник V

Через сколько месяцев нужно делать ревакцинацию? Спутник V

Вероятность заболеть коронавирусом у вакцинированных повышается уже через полгода, так как уровень антител после вакцинации, по наблюдениям специалистов, к... 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T15:11+0400

2021-12-02T15:11+0400

2021-12-02T15:11+0400

справки

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А после появления более заразных штаммов коронавируса стало ясно, что ревакцинация, которая повысит уровень антител в крови человека, просто необходима.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете через сколько месяцев нужно делать ревакцинацию привитым в том числе и вакциной "Спутник V".Через сколько месяцев нужно делать ревакцинацию?Ревакцинация – это еще одна дополнительная прививка, которую иногда называют "бустерной". Специалисты отмечают, что защиту на всю жизнь дают не все прививки. Например, вакцину от столбняка делают раз в десять лет, а от гриппа – каждый год.Повторная прививка после вакцинации от коронавируса нужна при использовании любой вакцины, в том числе и "Спутник V". В условиях отсутствия большого эпидемического подъема ревакцинацию от коронавируса специалисты рекомендуют проходить раз в год.Но с появлением дельта-штамма в разных странах, в том числе и в России, настоятельно рекомендуют пройти ревакцинацию через шесть месяцев после первой прививки или перенесенной болезни.Эксперты считают, что ревакцинация поможет поднять перекрестный иммунитет между штаммами.На сегодняшний день в России "Спутник V" привита большая часть россиян, так как этот препарат первым прошел сертификацию.По словам директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83 до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин.Ревакцинацию после препарата "Спутник V" можно делать любой вакциной, из одобренных в России, но лучшую защиту дает комбинация со "Спутником Лайт".Массовую ревакцинацию первым в мире запустил Израиль, что, по мнению властей, в стране остановило четвертую волну коронавируса. Ее примеру последовали многие страны и уже активно ведут кампанию ревакцинации.В России кампания по ревакцинации от коронавируса началась в конце июня. По последним данным, ревакцинацию в целом прошли более двух миллионов человек.Материал подготовлен на основе открытых источников

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