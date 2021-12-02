https://sputnik-georgia.ru/20211202/goroskop-na-segodnya-3-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262524293.html

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 3 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 3 декабря, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках

2021-12-02T09:52+0400

2021-12-02T09:52+0400

2021-12-02T09:58+0400

астрологический прогноз

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 3 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 3 декабря благоприятно для деловых начинаний – представителям знака зодиака удастся сегодня справиться с задачей, которая занимала их сознание в течение долгого времени. Сегодня может возникнуть непростая ситуация, выйти из которой помогут здравый смысл и помощь друга. Удачный день для шопинга и развлечений. Не отказывайтесь от спонтанного приглашения в гости, а вот играть в азартные игры не стоит – риск проигрыша довольно велик.Тельцам 3 декабря желательно разобраться в своих желаниях и пристрастиях. Знак зодиака может действовать, после того как поймет, что для него важнее всего. С родными сегодня можно затронуть любую тему – взаимопонимание будет достигнуто при обсуждении всех вопросов и проблем. Гороскоп не рекомендует Тельцам принимать быстрых решений, чтобы сгоряча не наломать дров. Знаку зодиака следует обратить внимание на здоровье – благоприятны сегодня водные процедуры.Близнецам гороскоп советует не упустить 3 декабря шанс, который буквально находится под рукой, пытаясь угнаться за недостижимыми вершинами. Удачные инвестиции в бизнес или недвижимость позволит сделать информация, полученная тайно, а успешно завершенное дело улучшит финансовое положение. Благоприятно сегодня для начала коррекции фигуры с необременительных упражнений. Знаку зодиака нужно потратить время на уборку – возможно в процессе найдете потерявшуюся вещь.Ракам 3 декабря следует быть осторожными в высказываниях с окружающими и не ставить второй половинке никаких ультиматумов – это может привести к ссорам. Жизнь одиноких представителей знака зодиака может перевернуть деловая поездка. Благоприятно сегодня для подписания сделок и заключения договоров – гороскоп сулит удачу в деловых вопросах. Раку следует правильно питаться, ибо перекусы фастфудом могут привести к расстройству пищеварения.Гороскоп советует Львам отложить 3 декабря важные переговоры, чтобы не потерять хороших партнеров, ибо деловая коммуникабельность знака зодиака сегодня дремлет как никогда. Львам сегодня лучше избегать проблемных вопросов и конфронтаций – вечер следует посвятить кулинарным экспериментам, которые близкие оценят по достоинству. Финансовое положение улучшится, но допускать необоснованных трат не стоит. А вот шопинг радости не доставит, да и покупка долго не прослужит.Девам 3 декабря будет легко ошибиться, поэтому гороскоп рекомендует знаку зодиака воздержаться от активных действий. Дев сегодня окружают люди, у которых есть чему поучиться, поэтому не упускайте возможности общения с ними. Знаку зодиака желательно сегодня бережнее обращаться с деньгами. Чувство юмора поможет Девам в сложные моменты – любая ситуация становится менее мрачной, если ее не драматизировать. Благоприятно сегодня для отдыха на природе.Весам 3 декабря следует больше доверять своей интуиции и проницательности, что в дальнейшем освободит знак зодиака от некоторых существенных ошибок и накладок. Фортуна благоволит вам и готова компенсировать недавние неприятности, однако гороскоп советует отложить крупные покупки, так как есть риск пожалеть о потраченных деньгах. Представителей знака зодиака сегодня ожидают встречи с интересными людьми, которые обогатят их духовно и помогут в исполнении задуманного.Скорпионам 3 декабря успех в первой половине дня будет сопутствовать даже в самых непростых ситуациях – знак зодиака может приниматься сегодня за самые претенциозные замыслы. Благоприятно сегодня для активного воплощения в жизнь давно обдуманных планов, не предусматривающих рискованных действий. Семейным Скорпионам следует быть более внимательным к желаниям второй половинки, а одиноких ждет сегодня приятное знакомство, которое может стать началом серьезных отношений.Стрельцам гороскоп сулит перемены. Они смогут сменить место работы и даже профессию, а залогом нужного результата послужат прагматизм и чутье знака зодиака. Благоприятно сегодня и для улучшения жилищных условий. А вот от крупных покупок лучше воздержаться, в особенности от обновления гардероба, ибо есть риск, что приобретенные вещи радовать не будут. Гороскоп советует быть активнее одиноким представителям знака, желающим подыскать себе пару, иначе удача уплывет у них из-под носа.Козерогов 3 декабря при попытке реализовать свои замыслы ожидают препятствия. Гороскоп рекомендует знаку зодиака быть бдительными, ибо существует вероятность не рассчитать возможности и выбрать несоответствующую линию поведения с окружающими. Козерогам сегодня следует проявить сдержанность, чтобы избежать скандала. Знаку зодиака нужно заботиться о своем здоровье. Хорошее физическое состояние поможет развиваться в самых различных сферах и наслаждаться жизнью.Гороскоп Водолеям предоставит 3 декабря море невиданных возможностей – сегодня вам все по силам. Благоприятно сегодня для проведения переговоров и обсуждения дальнейших планов. Представители знака зодиака смогут сегодня обрести уверенность в своих силах и изменить мировосприятие, но не стоить проявлять излишнюю самоуверенность и властность в общении с близкими людьми. Вечер можно посвятить отдыху и уходу за своей внешностью.Рыбам 3 декабря следует быть сосредоточенными, дисциплинированными, воздержатся от суматохи и малосодержательных бесед. Гороскоп рекомендует знаку зодиака, отложив амбициозные замыслы, ставить перед собой реально достижимые цели, а также заняться планированием своего будущего и аккуратно записать все свои желания. Рыбам сегодня нужно отказаться от коммерческих сделок, связанных с риском. Противопоказаны знаку зодиака и физические нагрузки, однако непродолжительная прогулка пойдет им на пользу.Материал подготовлен на основе открытых источников

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