https://sputnik-georgia.ru/20211202/gruzinskiy-shoumen-na-odnokolesnom-velosipede-v-varshave-i-melodii-na-stakanakh-262510471.html

Грузинский шоумен на одноколесном велосипеде в Варшаве и "мелодии на стаканах"

Грузинский шоумен на одноколесном велосипеде в Варшаве и "мелодии на стаканах"

Рубрика "Грузины за рубежом" знакомит с проживающим в Польше продюсером и шоуменом Бекой Макацария

2021-12-02T16:01+0400

2021-12-02T16:01+0400

2021-12-02T16:01+0400

грузия

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грузины за рубежом

польша

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Телевизионную карьеру он начал в 2014 году на студии "Нова Продакшен" телекомпании "Рустави 2". Работал над известными проектами "Талантливый" и "Х Фактор". Грузинский зритель познакомился с ним, благодаря оригинальному номеру, который принес ему победу в музыкальном конкурсе. Сегодня Бека Макацария работает в Варшаве, в компании "Джорджиан Арт Проджект" и, в рамках проекта, сумел включить в известные зарубежные телепроекты грузинских молодых исполнителей. А до Польши три года Бека находился в Турции, где выступал с шоу, которые ставил сам.- Разговор о вашей деятельности начнем с Грузии. Творческой активностью вы отличались еще в студенческие годы, не правда ли?- Я в свое время, наверное, потому и выбрал профессию cценического режиссера и продюсера. Я учусь на факультете искусствоведения Университета Грузии, где в настоящее время взял академический отпуск. В 2012 году, после поступления в университет, я оказался в театральной труппе. Тогда у меня родилась идея создать такое пространство, где соберутся все люди искусства. Я создал студенческое объединение Seu Art Project, в которое вошли более 100 молодых людей, работающих в разных направлениях. Радуюсь, вспоминая, что положил начало такому важному делу.- Насколько успешным оказался этот проект впоследствии?- Довольно успешным, поскольку у нас гастроли проходили во всех уголках Грузии. Наши артисты не раз становились лауреатами и победителями в различных фестивалях, конкурсах и проектах. Попали и в финал проекта "Талантливый". Можно сказать, что свой творческий путь они продолжают и сегодня. Некоторые из них даже открыли свои студии.- Грузинский зритель увидел вас в довольно оригинальном номере…- Грузинские музыкальные произведения я играю на винных стаканах. С этим номером я выступил в проекте "Талантливый". До этого был музыкальный конкурс "Слышу, маэстро", созданный винной компанией "Бадагони" вместе с Николозом Рачвели, победителем которого должен был стать тот, кто более креативно исполнит грузинское музыкальное произведение. Специально для этого конкурса я и моя мама, музыкант Дали Матиашвили, придумали номер – исполнение музыкального произведения на стаканах. С ним я выступил с Софо Нариманидзе, и мы стали победителями конкурса "Бадагони". Нам передали приз – путевку в Милан, в Ла-Скала. Тут же вспомню, что мама и я вместе работали в университете: я – режиссером, она – руководителем хора и камерного оркестра. Победа в том конкурсе – прежде всего ее заслуга.- Какие проекты вы осуществили в Турции?- Последние три года наша группа работала на турецких курортах – Анталии и Алании. Эти гастроли имели для нас огромное значение. В амфитеатрах, переполненных зрителями, мы старались показать всем, что можем дать достойный ответ вызовам как древней, так и современной культуры.- Что это было за шоу, режиссером которого вы сами были?- Оно называлось "Манекен шоу". Его хореографом был Зука Баркая. На нем наши танцоры, певцы и иллюзионисты продемонстрировали оригинальное искусство, культуру народов мира в сопровождении современных спецэффектов.- Когда вы переехали в Варшаву?- С началом пандемии более всего пострадал наш сектор. Эти два года нам редко удавалось устраивать представления. Поэтому мы решили переехать на проживание в Польшу, поскольку здесь ситуация была относительно стабильной. В настоящее время я живу в Варшаве, где вместе с двумя артистами прошел в местный проект "Талантливый".- Ваш номер с игрой на стаканах в Польше видели?- В Варшаве у меня две работы – курьер и музыкант в грузинском ресторане, где я выступаю также как раз с этим номером. Я часто играю на Варшавских улицах, в туристических местах. Здесь я передвигаюсь на изобретенном китайцами одноколесном электровелосипеде. Между прочим, с этим колесом я создал контент "Тиктока" и был одним из первых в Грузии, кто начал пользоваться этим транспортом. Оказалось, что курьеры и в Варшаве передвигаются на таких велосипедах. Я активно общаюсь с проживающей здесь грузинской молодежью. Мы собираемся на выходные и делимся друг с другом опытом. Сейчас пытаемся создать пространство, которое объединит находящихся в Европе творческих людей.- Наверное, как и в других странах Европы, в Польше больше интересуются грузинскими национальными проектами?- К моему удивлению, в Варшаве осуществляется много грузинских проектов. К примеру, в октябре отмечался "Тбилисоба", на котором присутствовал и я, и это мероприятие превзошло все ожидания. Как я не раз успел убедиться, поляки очень любят грузинскую культуру. Также им очень нравится грузинская национальная кухня. При входе в местный грузинский ресторан приходится выстаивать длинную очередь…- Общаетесь ли вы с представителями польского шоу-бизнеса?- Да, здесь я уже познакомился с продюсерами моего поколения, общение с которыми и чей опыт оказались для меня очень полезными. Надеюсь, сумею познакомиться с коллегами и в других странах Европы. Я очень хочу, чтобы за рубежом была представлена талантливая грузинская молодежь и помочь ей в развитии своей деятельности. Верю, что мы победим пандемию и все будет хорошо. И когда все закончится, мы снова будем много путешествовать и сможем осуществить много проектов. Во всяком случае, я очень надеюсь и настроен позитивно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, польша