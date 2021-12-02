https://sputnik-georgia.ru/20211202/masshtabnaya-operatsiya-fsb-pokazala-kadry-s-izyatym-u-podpolnykh-torgovtsev-vooruzheniem--262536213.html

Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением

Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением

В ходе масштабной операции против подпольных оружейников ФСБ России изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку. Смотрите в видео кадры... 02.12.2021, Sputnik Грузия

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В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что в результате операции были задержаны 85 человек.На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Масштабная операция по задержанию подпольных оружейников. Видео ФСБ ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку. 2021-12-02T10:06+0400 true PT1M51S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, фсб рф, спецоперация, видео