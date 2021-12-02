https://sputnik-georgia.ru/20211202/masshtabnaya-operatsiya-fsb-pokazala-kadry-s-izyatym-u-podpolnykh-torgovtsev-vooruzheniem--262536213.html
Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
В ходе масштабной операции против подпольных оружейников ФСБ России изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку. Смотрите в видео кадры... 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T10:06+0400
2021-12-02T10:06+0400
2021-12-02T10:06+0400
россия
видео
мультимедиа
фсб рф
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262535658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d8845647da5579fb755e13467dda912.jpg
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что в результате операции были задержаны 85 человек.На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262535658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_588423341a396459d84ba6af89f67e59.jpg
Масштабная операция по задержанию подпольных оружейников. Видео ФСБ
ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку.
2021-12-02T10:06+0400
true
PT1M51S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, фсб рф, спецоперация, видео
Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
В ходе масштабной операции против подпольных оружейников ФСБ России изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку. Смотрите в видео кадры спецоперации
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что в результате операции были задержаны 85 человек.
На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.