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https://sputnik-georgia.ru/20211202/masshtabnaya-operatsiya-fsb-pokazala-kadry-s-izyatym-u-podpolnykh-torgovtsev-vooruzheniem--262536213.html
Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
В ходе масштабной операции против подпольных оружейников ФСБ России изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку. Смотрите в видео кадры... 02.12.2021, Sputnik Грузия
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В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что в результате операции были задержаны 85 человек.На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.
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Масштабная операция по задержанию подпольных оружейников. Видео ФСБ
ФСБ России в ходе масштабной операции против подпольных оружейников в 21 регионе изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку.
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россия, видео, мультимедиа, фсб рф, спецоперация, видео

Масштабная операция: ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением

10:06 02.12.2021
© video: FSB RF
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В ходе масштабной операции против подпольных оружейников ФСБ России изъяла более 350 стволов, а также гранаты, мины и взрывчатку. Смотрите в видео кадры спецоперации
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что в результате операции были задержаны 85 человек.
На кадрах видны автоматы, пулеметы, холодное оружие, включая штыки и самурайские мечи.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила о ликвидации цехов по изготовлению и ремонту огнестрельного оружия на территории Читы и Петровск-Забайкальского, Могочинского, Забайкальского и Приаргунского районов Забайкальского края.
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