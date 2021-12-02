https://sputnik-georgia.ru/20211202/migrantov-vse-menshe-i-menshe-chto-proiskhodit-na-granitse-s-polshey---video-262521320.html

Мигрантов все меньше и меньше: что происходит на границе с Польшей – видео

Мигрантов все меньше и меньше: что происходит на границе с Польшей – видео

Сейчас в логистическом центре вблизи белорусско-польской границы остается порядка тысячи мигрантов, не теряющих надежды попасть на территорию Германии... 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T08:38+0400

2021-12-02T08:38+0400

2021-12-02T09:30+0400

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В логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границ беженцы продолжают обустраивать свои временные жилища, рассказал в специальном видеоблоге корреспондент Sputnik Беларусь."Сейчас их здесь осталось чуть более тысячи человек, остальная часть покинула этот центр еще на прошлой неделе. Все в принципе в лагере у мигрантов имеется, каждый день им раздают гуманитарную помощь, теплые одеяла, еду", – рассказал корреспондент.Отдельная помощь в лагере оказывается женщинам и детям, их в лагере около 500 человек. Почти половина всех здесь разместившихся – женщины с детьми, чаще других обращаются в расположенный в ТЛЦ медпункт, а также к бригадам скорой помощи, дежурящим у центра.

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в мире, видео, беженцы, беларусь, мигранты, видео