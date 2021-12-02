https://sputnik-georgia.ru/20211202/politsiya-otsepila-kvartal-v-nyu-yorke-u-shtab-kvartiry-oon-iz-za-vooruzhennogo-cheloveka-262559504.html
Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека
Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека
Вооруженного огнестрельным оружием мужчину заметили в районе 42-й стрит и Первой авеню 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T22:39+0400
2021-12-02T22:39+0400
2021-12-02T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полиция Нью-Йорка сообщила, что получила звонок о человеке, вооруженном огнестрельным оружием, в районе штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости."Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и первой авеню", - сказал собеседник агентства.Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет.Сотрудников ООН попросили укрыться, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш находится внутри, уточнили потом в его офисе. Сейчас служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов.Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, оон
Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека
Вооруженного огнестрельным оружием мужчину заметили в районе 42-й стрит и Первой авеню
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Полиция Нью-Йорка сообщила, что получила звонок о человеке, вооруженном огнестрельным оружием, в районе штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости
.
"Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и первой авеню", - сказал собеседник агентства.
Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет.
Сотрудников ООН попросили укрыться, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш находится внутри, уточнили потом в его офисе. Сейчас служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов.
Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.