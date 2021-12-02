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Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека
Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека
Вооруженного огнестрельным оружием мужчину заметили в районе 42-й стрит и Первой авеню 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T22:39+0400
2021-12-02T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полиция Нью-Йорка сообщила, что получила звонок о человеке, вооруженном огнестрельным оружием, в районе штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости."Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и первой авеню", - сказал собеседник агентства.Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет.Сотрудников ООН попросили укрыться, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш находится внутри, уточнили потом в его офисе. Сейчас служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов.Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.
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Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека

22:39 02.12.2021
© photo: Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВооруженный мужчина у здания ООН в Нью-Йорке
Вооруженный мужчина у здания ООН в Нью-Йорке - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Стрингер
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Вооруженного огнестрельным оружием мужчину заметили в районе 42-й стрит и Первой авеню
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полиция Нью-Йорка сообщила, что получила звонок о человеке, вооруженном огнестрельным оружием, в районе штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости.
"Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и первой авеню", - сказал собеседник агентства.
Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет.
Сотрудников ООН попросили укрыться, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш находится внутри, уточнили потом в его офисе. Сейчас служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов.
Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.
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