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Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека

Полиция оцепила квартал в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН из-за вооруженного человека

Вооруженного огнестрельным оружием мужчину заметили в районе 42-й стрит и Первой авеню 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T22:39+0400

2021-12-02T22:39+0400

2021-12-02T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Полиция Нью-Йорка сообщила, что получила звонок о человеке, вооруженном огнестрельным оружием, в районе штаб-квартиры ООН, сообщает РИА Новости."Мы получили звонок о вооруженном огнестрельным оружием мужчине в районе 42-й стрит и первой авеню", - сказал собеседник агентства.Полицейские оттеснили прессу на один квартал, на месте появились саперы с собаками. Угрозы для людей нет.Сотрудников ООН попросили укрыться, заявили в пресс-службе организации. Генсек Антониу Гутерриш находится внутри, уточнили потом в его офисе. Сейчас служба охраны штаб-квартиры открыла один из входов.Над зоной оцепления барражирует вертолет. Полиция с автоматическим оружием пока не приближается к неизвестному.

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