https://sputnik-georgia.ru/20211202/priroda-v-fokuse-pobediteli-i-finalisty-konkursa-nature-infocus-2021---foto-262534406.html

Природа в фокусе: победители и финалисты конкурса Nature inFocus 2021 - фото

Природа в фокусе: победители и финалисты конкурса Nature inFocus 2021 - фото

Конкурс фотографии Nature inFocus наградил талантливых фотографов, которые документируют уникальные моменты естественной истории. Смотрите в фотоленте Sputnik... 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T09:48+0400

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Мероприятие состоялось виртуально из-за пандемии коронавирусной инфекции.Конкурс собрал лучшие портреты животных, фотографии природы и многое другое. Здесь представлены лучшие изображения дикой природы со всего мира. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В этом году конкурсанты обратились к ключевым проблемам природы - загрязнение природы пластиком и вырубку лесов. Кроме того, были представлены не широко известные виды животных и их поведение.

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2021

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