Природа в фокусе: победители и финалисты конкурса Nature inFocus 2021 - фото
Индийский леопард запустил фотоловушку, расположенную в тигровом заповеднике Корбетт, Уттаракханд. Снимок "Прогулка кота" фотографа Шиванга Мехты
Индийский леопард запустил фотоловушку, расположенную в тигровом заповеднике Корбетт, Уттаракханд. Снимок "Прогулка кота" фотографа Шиванга Мехты
Индийская фотохудожница Анага твердо верит: чтобы сфотографировать дикую природу, не нужно далеко ехать. Это сюрреалистическое изображение кузнечика, отдыхающего на цветущем растении, было снято в парке на окраине города Бангалор, Индия
Индийская фотохудожница Анага твердо верит: чтобы сфотографировать дикую природу, не нужно далеко ехать. Это сюрреалистическое изображение кузнечика, отдыхающего на цветущем растении, было снято в парке на окраине города Бангалор, Индия
Знаете ли вы, что ежегодно в Индии от укусов змей умирает около 58 000 человек? Вот одна из "Большой четверки" - Гадюка Рассела - пробирается через рисовое поле, в то время как женщины продолжают выполнять свою работу
Знаете ли вы, что ежегодно в Индии от укусов змей умирает около 58 000 человек? Вот одна из "Большой четверки" - Гадюка Рассела - пробирается через рисовое поле, в то время как женщины продолжают выполнять свою работу
Фотограф Мохаммад Мурад провел более двух месяцев, наблюдая за поведением арабских рыжих лис в Кувейтском регионе. Лисы поначалу были напуганы, но после частых визитов фотографа стали чувствовать себя более комфортно в его присутствии
Фотограф Мохаммад Мурад провел более двух месяцев, наблюдая за поведением арабских рыжих лис в Кувейтском регионе. Лисы поначалу были напуганы, но после частых визитов фотографа стали чувствовать себя более комфортно в его присутствии
Споры бобового гриба при освещении под углом создают широкий спектр цветов. Фотограф наткнулся на гриб, растущий на мертвом бревне, и был поражен цветами, которые уловил его фонарик. Затем перевернул изображение по горизонтали, чтобы создать эффект Стоунхенджа на фоне великолепного ночного неба с северным сиянием. Снимок "Северное сияние" фотографа Пратхамеша Гадекара
Споры бобового гриба при освещении под углом создают широкий спектр цветов. Фотограф наткнулся на гриб, растущий на мертвом бревне, и был поражен цветами, которые уловил его фонарик. Затем перевернул изображение по горизонтали, чтобы создать эффект Стоунхенджа на фоне великолепного ночного неба с северным сиянием. Снимок "Северное сияние" фотографа Пратхамеша Гадекара
Во время своего визита в дельту реки Окаванго фотограф Панос Ласкаракис наткнулся на прайд львов, охотящихся на буйволов. Следующей ночью стая из 30 гиен пыталась украсть добычу у львов. Место разнеслось ревом и завываниями, когда последовала жестокая битва. Этот снимок был сделан на следующий день, когда одинокий лев кормился одной из туш. Снимок "Королевский пир" фотографа Паноса Ласкаракиса
Во время своего визита в дельту реки Окаванго фотограф Панос Ласкаракис наткнулся на прайд львов, охотящихся на буйволов. Следующей ночью стая из 30 гиен пыталась украсть добычу у львов. Место разнеслось ревом и завываниями, когда последовала жестокая битва. Этот снимок был сделан на следующий день, когда одинокий лев кормился одной из туш. Снимок "Королевский пир" фотографа Паноса Ласкаракиса
Богомолы - универсальные хищники, устраивающие засады и питающиеся множеством видов членистоногих, в том числе и собственного вида. Снимок "Диета "нос к хвосту"" Шувама Садхухана
Богомолы - универсальные хищники, устраивающие засады и питающиеся множеством видов членистоногих, в том числе и собственного вида. Снимок "Диета "нос к хвосту"" Шувама Садхухана
Снимок "Иллюзионист" фотографа Магнуса Лундгрена
Снимок "Иллюзионист" фотографа Магнуса Лундгрена
Самка леопарда спокойно спала на дерева, когда ее разбудили тревожные крики Малабарской гигантской белки. Заметив грызуна, она начала атаку, преследуя белку вокруг ствола дерева и, в конце концов, поймала ее. Снимок фотографа Приянки Рахут Митры стал победителем конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021
Самка леопарда спокойно спала на дерева, когда ее разбудили тревожные крики Малабарской гигантской белки. Заметив грызуна, она начала атаку, преследуя белку вокруг ствола дерева и, в конце концов, поймала ее. Снимок фотографа Приянки Рахут Митры стал победителем конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021
Гигантский калейдоскоп бабочек-монархов в горах центральной Мексики. Фотография "Отдыхающий монарх" Лакшиты Карунаратны
Гигантский калейдоскоп бабочек-монархов в горах центральной Мексики. Фотография "Отдыхающий монарх" Лакшиты Карунаратны
Большинство пауков-кругопрядчиков каждый день плетут новую паутину и, как правило, в вечерние часы. Наблюдая за пауком каждый вечер на террасе своего дома, фотограф Анируд Камакери визуализировал это изображение с несколькими экспозициями
Большинство пауков-кругопрядчиков каждый день плетут новую паутину и, как правило, в вечерние часы. Наблюдая за пауком каждый вечер на террасе своего дома, фотограф Анируд Камакери визуализировал это изображение с несколькими экспозициями
Одинокий гавиал на фоне строительных работ, подчеркивая их меняющуюся среду обитания. Гавиалы когда-то присутствовали во всех крупных реках страны. Сейчас они встречаются только в двух процентах от их первоначального диапазона. Снимок "Выгнанный" фотографа Махисина Хана
Одинокий гавиал на фоне строительных работ, подчеркивая их меняющуюся среду обитания. Гавиалы когда-то присутствовали во всех крупных реках страны. Сейчас они встречаются только в двух процентах от их первоначального диапазона. Снимок "Выгнанный" фотографа Махисина Хана