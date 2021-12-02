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Природа в фокусе: победители и финалисты конкурса Nature inFocus 2021 - фото
Природа в фокусе: победители и финалисты конкурса Nature inFocus 2021 - фото
Конкурс фотографии Nature inFocus наградил талантливых фотографов, которые документируют уникальные моменты естественной истории. Смотрите в фотоленте Sputnik... 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T09:48+0400
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Мероприятие состоялось виртуально из-за пандемии коронавирусной инфекции.Конкурс собрал лучшие портреты животных, фотографии природы и многое другое. Здесь представлены лучшие изображения дикой природы со всего мира. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В этом году конкурсанты обратились к ключевым проблемам природы - загрязнение природы пластиком и вырубку лесов. Кроме того, были представлены не широко известные виды животных и их поведение.
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фотоленты, мультимедиа, животные, новости в фотографиях, фотоконкурс, природа, фото

Природа в фокусе: победители и финалисты конкурса Nature inFocus 2021 - фото

09:48 02.12.2021
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Конкурс фотографии Nature inFocus наградил талантливых фотографов, которые документируют уникальные моменты естественной истории. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки творений победителей
Мероприятие состоялось виртуально из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Конкурс собрал лучшие портреты животных, фотографии природы и многое другое. Здесь представлены лучшие изображения дикой природы со всего мира.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В этом году конкурсанты обратились к ключевым проблемам природы - загрязнение природы пластиком и вырубку лесов. Кроме того, были представлены не широко известные виды животных и их поведение.
© photo : Shivang Mehta / Nature inFocus 2021

Индийский леопард запустил фотоловушку, расположенную в тигровом заповеднике Корбетт, Уттаракханд. Снимок "Прогулка кота" фотографа Шиванга Мехты

Индийский леопард запустил фотоловушку, расположенную в тигровом заповеднике Корбетт, Уттаракханд. Снимок &quot;Прогулка кота&quot; фотографа Шиванга Мехты - Sputnik Грузия
1/12
© photo : Shivang Mehta / Nature inFocus 2021

Индийский леопард запустил фотоловушку, расположенную в тигровом заповеднике Корбетт, Уттаракханд. Снимок "Прогулка кота" фотографа Шиванга Мехты

© photo : Anagha Mohan / Nature inFocus 2021

Индийская фотохудожница Анага твердо верит: чтобы сфотографировать дикую природу, не нужно далеко ехать. Это сюрреалистическое изображение кузнечика, отдыхающего на цветущем растении, было снято в парке на окраине города Бангалор, Индия

Индийская фотохудожница Анага твердо верит: чтобы сфотографировать дикую природу, не нужно далеко ехать. Это сюрреалистическое изображение кузнечика, отдыхающего на цветущем растении, было снято в парке на окраине города Бангалор, Индия - Sputnik Грузия
2/12
© photo : Anagha Mohan / Nature inFocus 2021

Индийская фотохудожница Анага твердо верит: чтобы сфотографировать дикую природу, не нужно далеко ехать. Это сюрреалистическое изображение кузнечика, отдыхающего на цветущем растении, было снято в парке на окраине города Бангалор, Индия

© photo : Gnaneswar CH / Nature inFocus 2021

Знаете ли вы, что ежегодно в Индии от укусов змей умирает около 58 000 человек? Вот одна из "Большой четверки" - Гадюка Рассела - пробирается через рисовое поле, в то время как женщины продолжают выполнять свою работу

Знаете ли вы, что ежегодно в Индии от укусов змей умирает около 58 000 человек? Вот одна из &quot;Большой четверки&quot; - Гадюка Рассела - пробирается через рисовое поле, в то время как женщины продолжают выполнять свою работу - Sputnik Грузия
3/12
© photo : Gnaneswar CH / Nature inFocus 2021

Знаете ли вы, что ежегодно в Индии от укусов змей умирает около 58 000 человек? Вот одна из "Большой четверки" - Гадюка Рассела - пробирается через рисовое поле, в то время как женщины продолжают выполнять свою работу

© photo : Mohammad Murad / Nature inFocus 2021

Фотограф Мохаммад Мурад провел более двух месяцев, наблюдая за поведением арабских рыжих лис в Кувейтском регионе. Лисы поначалу были напуганы, но после частых визитов фотографа стали чувствовать себя более комфортно в его присутствии

Фотограф Мохаммад Мурад провел более двух месяцев, наблюдая за поведением арабских рыжих лис в Кувейтском регионе. Лисы поначалу были напуганы, но после частых визитов фотографа стали чувствовать себя более комфортно в его присутствии - Sputnik Грузия
4/12
© photo : Mohammad Murad / Nature inFocus 2021

Фотограф Мохаммад Мурад провел более двух месяцев, наблюдая за поведением арабских рыжих лис в Кувейтском регионе. Лисы поначалу были напуганы, но после частых визитов фотографа стали чувствовать себя более комфортно в его присутствии

© photo : Prathamesh Ghadekar / Nature inFocus 2021

Споры бобового гриба при освещении под углом создают широкий спектр цветов. Фотограф наткнулся на гриб, растущий на мертвом бревне, и был поражен цветами, которые уловил его фонарик. Затем перевернул изображение по горизонтали, чтобы создать эффект Стоунхенджа на фоне великолепного ночного неба с северным сиянием. Снимок "Северное сияние" фотографа Пратхамеша Гадекара

Споры бобового гриба при освещении под углом создают широкий спектр цветов. Фотограф наткнулся на гриб, растущий на мертвом бревне, и был поражен цветами, которые уловил его фонарик. Затем перевернул изображение по горизонтали, чтобы создать эффект Стоунхенджа на фоне великолепного ночного неба с северным сиянием. Снимок &quot;Северное сияние&quot; фотографа Пратхамеша Гадекара - Sputnik Грузия
5/12
© photo : Prathamesh Ghadekar / Nature inFocus 2021

Споры бобового гриба при освещении под углом создают широкий спектр цветов. Фотограф наткнулся на гриб, растущий на мертвом бревне, и был поражен цветами, которые уловил его фонарик. Затем перевернул изображение по горизонтали, чтобы создать эффект Стоунхенджа на фоне великолепного ночного неба с северным сиянием. Снимок "Северное сияние" фотографа Пратхамеша Гадекара

© photo : Panos Laskarakis / Nature inFocus 2021

Во время своего визита в дельту реки Окаванго фотограф Панос Ласкаракис наткнулся на прайд львов, охотящихся на буйволов. Следующей ночью стая из 30 гиен пыталась украсть добычу у львов. Место разнеслось ревом и завываниями, когда последовала жестокая битва. Этот снимок был сделан на следующий день, когда одинокий лев кормился одной из туш. Снимок "Королевский пир" фотографа Паноса Ласкаракиса

Во время своего визита в дельту реки Окаванго фотограф Панос Ласкаракис наткнулся на прайд львов, охотящихся на буйволов. Следующей ночью стая из 30 гиен пыталась украсть добычу у львов. Место разнеслось ревом и завываниями, когда последовала жестокая битва. Этот снимок был сделан на следующий день, когда одинокий лев кормился одной из туш. Снимок &quot;Королевский пир&quot; фотографа Паноса Ласкаракиса - Sputnik Грузия
6/12
© photo : Panos Laskarakis / Nature inFocus 2021

Во время своего визита в дельту реки Окаванго фотограф Панос Ласкаракис наткнулся на прайд львов, охотящихся на буйволов. Следующей ночью стая из 30 гиен пыталась украсть добычу у львов. Место разнеслось ревом и завываниями, когда последовала жестокая битва. Этот снимок был сделан на следующий день, когда одинокий лев кормился одной из туш. Снимок "Королевский пир" фотографа Паноса Ласкаракиса

© photo : Shuvam Sadhukhan / Nature inFocus 2021

Богомолы - универсальные хищники, устраивающие засады и питающиеся множеством видов членистоногих, в том числе и собственного вида. Снимок "Диета "нос к хвосту"" Шувама Садхухана

Богомолы - универсальные хищники, устраивающие засады и питающиеся множеством видов членистоногих, в том числе и собственного вида. Снимок &quot;Диета &quot;нос к хвосту&quot;&quot; Шувама Садхухана - Sputnik Грузия
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© photo : Shuvam Sadhukhan / Nature inFocus 2021

Богомолы - универсальные хищники, устраивающие засады и питающиеся множеством видов членистоногих, в том числе и собственного вида. Снимок "Диета "нос к хвосту"" Шувама Садхухана

© photo : Magnus Lundgren / Nature inFocus 2021

Снимок "Иллюзионист" фотографа Магнуса Лундгрена

Снимок &quot;Иллюзионист&quot; фотографа Магнуса Лундгрена - Sputnik Грузия
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© photo : Magnus Lundgren / Nature inFocus 2021

Снимок "Иллюзионист" фотографа Магнуса Лундгрена

© photo : Priyanka Rahut Mitra / Nature inFocus 2021

Самка леопарда спокойно спала на дерева, когда ее разбудили тревожные крики Малабарской гигантской белки. Заметив грызуна, она начала атаку, преследуя белку вокруг ствола дерева и, в конце концов, поймала ее. Снимок фотографа Приянки Рахут Митры стал победителем конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021

Самка леопарда спокойно спала на дерева, когда ее разбудили тревожные крики Малабарской гигантской белки. Заметив грызуна, она начала атаку, преследуя белку вокруг ствола дерева и, в конце концов, поймала ее. Снимок фотографа Приянки Рахут Митры стал победителем конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021 - Sputnik Грузия
9/12
© photo : Priyanka Rahut Mitra / Nature inFocus 2021

Самка леопарда спокойно спала на дерева, когда ее разбудили тревожные крики Малабарской гигантской белки. Заметив грызуна, она начала атаку, преследуя белку вокруг ствола дерева и, в конце концов, поймала ее. Снимок фотографа Приянки Рахут Митры стал победителем конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021

© photo : Lakshitha Karunarathna / Nature inFocus 2021

Гигантский калейдоскоп бабочек-монархов в горах центральной Мексики. Фотография "Отдыхающий монарх" Лакшиты Карунаратны

Гигантский калейдоскоп бабочек-монархов в горах центральной Мексики. Фотография &quot;Отдыхающий монарх&quot; Лакшиты Карунаратны - Sputnik Грузия
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© photo : Lakshitha Karunarathna / Nature inFocus 2021

Гигантский калейдоскоп бабочек-монархов в горах центральной Мексики. Фотография "Отдыхающий монарх" Лакшиты Карунаратны

© photo : Anirudh Kamakeri / Nature inFocus 2021

Большинство пауков-кругопрядчиков каждый день плетут новую паутину и, как правило, в вечерние часы. Наблюдая за пауком каждый вечер на террасе своего дома, фотограф Анируд Камакери визуализировал это изображение с несколькими экспозициями

Большинство пауков-кругопрядчиков каждый день плетут новую паутину и, как правило, в вечерние часы. Наблюдая за пауком каждый вечер на террасе своего дома, фотограф Анируд Камакери визуализировал это изображение с несколькими экспозициями - Sputnik Грузия
11/12
© photo : Anirudh Kamakeri / Nature inFocus 2021

Большинство пауков-кругопрядчиков каждый день плетут новую паутину и, как правило, в вечерние часы. Наблюдая за пауком каждый вечер на террасе своего дома, фотограф Анируд Камакери визуализировал это изображение с несколькими экспозициями

© photo : Mahisin Khan / Nature inFocus 2021

Одинокий гавиал на фоне строительных работ, подчеркивая их меняющуюся среду обитания. Гавиалы когда-то присутствовали во всех крупных реках страны. Сейчас они встречаются только в двух процентах от их первоначального диапазона. Снимок "Выгнанный" фотографа Махисина Хана

Одинокий гавиал на фоне строительных работ, подчеркивая их меняющуюся среду обитания. Гавиалы когда-то присутствовали во всех крупных реках страны. Сейчас они встречаются только в двух процентах от их первоначального диапазона. Снимок &quot;Выгнанный&quot; фотографа Махисина Хана - Sputnik Грузия
12/12
© photo : Mahisin Khan / Nature inFocus 2021

Одинокий гавиал на фоне строительных работ, подчеркивая их меняющуюся среду обитания. Гавиалы когда-то присутствовали во всех крупных реках страны. Сейчас они встречаются только в двух процентах от их первоначального диапазона. Снимок "Выгнанный" фотографа Махисина Хана

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