https://sputnik-georgia.ru/20211202/protsess-nad-saakashvili-na-bolshom-ekrane-aktsiya-u-tbilisskogo-suda---video-262547292.html

Процесс над Саакашвили на большом экране: акция у тбилисского суда - видео

Процесс над Саакашвили на большом экране: акция у тбилисского суда - видео

В Тбилисском городском суде состоялось новое заседание по так называемому "делу пиджаков", в рамках которого Михаил Саакашвили обвиняется в растрате госсредств... 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T14:46+0400

2021-12-02T14:46+0400

2021-12-02T14:46+0400

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видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Экс-президента уже второй раз доставили в суд на процесс. У здания суда собралось несколько сотен сторонников третьего президента Грузии, которые требуют его освобождения. На месте мобилизована полиция. У здания установили огромный экран, чтобы собравшиеся могли следить за ходом судебного заседания.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Саакашвили обвиняется в нецелевой трате 8,8 миллиона лари из бюджета специальной службы государственной охраны, на предметы роскоши в период его президентства. В списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 49,5 тысячи лари, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.Третьему президенту Грузии предъявлено обвинение в растрате в крупных размерах, совершенной группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения (статья 182). Обвинение против Саакашвили касается ранее засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.В случае подтверждения вины экс-президенту грозит от семи до 11 лет лишения свободы. Это не первое обвинение против Саакашвили, он уже привлечен к ответственности по двум уголовным делам – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. По "делу о пиджаках" обвинение Михаилу Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после инаугурации нового президента страны Георгия Маргвелашвили в 2013 году, было предъявлено заочно. По делу также проходит бывший руководитель специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия.

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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео