https://sputnik-georgia.ru/20211202/shtorm-povredil-bulvary-v-batumi-i-kobuleti-262544958.html

Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети

Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети

Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T14:24+0400

2021-12-02T14:24+0400

2021-12-02T14:56+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

кобулети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/02/262538908_0:70:2048:1222_1920x0_80_0_0_b1134ab61862d9737a53e8498d43af9b.jpg

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинские специалисты борются с последствиями мощного шторма в черноморских курортных городах Батуми и Кобулети, сообщает телеканал AjaraTV. Накануне шторм и сильный ветер повредили инфраструктуру бульвара, расположенного вдоль побережья. Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия. Повреждены скамейки, декоративные плиты и зеленые насаждения.Работы по очистке поврежденного побережья возобновились с утра в Кобулети. На месте находятся представители соответствующих служб мэрии.Что касается батумского бульвара, то работы ведутся в активном режиме. К этому времени полностью расчищена велосипедная тропинка. На данном этапе соответствующие служба работают на территории, прилегающей к аквапарку.В администрации Батумского бульвара заявляют, что все работы завершатся завтра во второй половине дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

кобулети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, батуми, кобулети