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Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети
Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети
Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T14:24+0400
2021-12-02T14:24+0400
2021-12-02T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Грузинские специалисты борются с последствиями мощного шторма в черноморских курортных городах Батуми и Кобулети, сообщает телеканал AjaraTV. Накануне шторм и сильный ветер повредили инфраструктуру бульвара, расположенного вдоль побережья. Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия. Повреждены скамейки, декоративные плиты и зеленые насаждения.Работы по очистке поврежденного побережья возобновились с утра в Кобулети. На месте находятся представители соответствующих служб мэрии.Что касается батумского бульвара, то работы ведутся в активном режиме. К этому времени полностью расчищена велосипедная тропинка. На данном этапе соответствующие служба работают на территории, прилегающей к аквапарку.В администрации Батумского бульвара заявляют, что все работы завершатся завтра во второй половине дня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, кобулети
Шторм повредил бульвары в Батуми и Кобулети
14:24 02.12.2021 (обновлено: 14:56 02.12.2021)
Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik.
Грузинские специалисты борются с последствиями мощного шторма в черноморских курортных городах Батуми и Кобулети, сообщает телеканал AjaraTV
.
Накануне шторм и сильный ветер повредили инфраструктуру бульвара, расположенного вдоль побережья. Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия. Повреждены скамейки, декоративные плиты и зеленые насаждения.
Работы по очистке поврежденного побережья возобновились с утра в Кобулети. На месте находятся представители соответствующих служб мэрии.
"На первом этапе необходимо полностью расчистить территорию, чтобы точно узнать о положении. После этого мы начнем подсчет нанесенного стихией ущерба и проведение соответствующих мероприятий", – говорится в сообщении мэрии Кобулети.
Что касается батумского бульвара, то работы ведутся в активном режиме. К этому времени полностью расчищена велосипедная тропинка. На данном этапе соответствующие служба работают на территории, прилегающей к аквапарку.
В администрации Батумского бульвара заявляют, что все работы завершатся завтра во второй половине дня.
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