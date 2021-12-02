https://sputnik-georgia.ru/20211202/solnechnoe-zatmenie-4-dekabrya-2021-znachenie-v-astrologii-znaki-zodiaka-262556458.html

Солнечное затмение 4 декабря 2021: значение в астрологии, знаки зодиака

Солнечное затмение 4 декабря 2021: значение в астрологии, знаки зодиака

Полное солнечное затмение жители западного полушария Земли смогут наблюдать 4 декабря 2021 года

2021-12-02T20:26+0400

2021-12-02T20:26+0400

2021-12-02T20:26+0400

справки

солнечное затмение

наука

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Солнечное затмение – астрономические явление, во время которого Луна частично или полностью закрывает небесное светило от наблюдающих на Земле. Затмения Солнца происходит только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к нашей планете, не освещена и сама царица ночи не видна.Солнечное затмение 4 декабря полное, соответственно Луна покроет Землю полностью - небесное явление увидят на территории Антарктиды. Частные фазы будут видны на юге Атлантики и Африки.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о значении солнечного затмения в астрологии, какие советы дают астрологи, чтобы смягчить негативное воздействие астрономического явления и как повлияет оно на знаки зодиака.Значение в астрологииСолнечное затмение в астрологии может принести как положительные, так и отрицательные изменения. В первую очередь, влияние солнечного затмения сказывается на тех, в чьих знаках оно пройдет. Полное солнечное затмение пройдет 4 декабря 2021 года под знаком Стрельцов и завершит второй коридор затмений этого года, который начался 19 ноября.По астрологии, полное солнечное затмение 4 декабря активизирует энергию оптимистичного Стрельца - принесет позитивные перемены и будет благоприятным для людей, стремящихся к творчеству.Солнечное затмение 4 декабря, по астрологии, будет удачным для духовного обогащения, достижения поставленных целей, путешествий, чтобы познавать мир и получать больше новых знаний. В день затмения ожидается много приятных встреч и неожиданных знакомств.В течение затмения, по астрологии, нужно успеть решить дела, сделать правильные выводы и помириться с близкими людьми.В то же время астрологи предупреждают, что затмение будет провоцировать людей на необдуманные поступки, и советуют не спешить действовать, а взвешивать каждый свой шаг, чтобы не наделать ошибок, о которых можно пожалеть.Также астрологи предупреждают, что в дни солнечных затмений часто происходят измены и предательства - на прочность проверяются дружба и любовь, и рекомендуют не поддаваться искушениям. Поэтому любой необдуманный поступок может породить недоверие со стороны второй половинки, друзей, близких родственников.Влияние затмения на знаки зодиакаАстрологи утверждают, что в период затмения представители огненной стихии - Овен, Лев и Стрелец, осознают свою реальную ценность и свою роль в этом мире. Эти знаки зодиака почувствуют себя увереннее и смогут легче реализовывать смелые идеи.На рожденных под знаком Земли - Тельцов, Дев и Козерогов, по предсказаниям астрологов снизойдет озарение о том, как они могут зарабатывать деньги и улучшить свое материальное положение, и призывают их внимательно наблюдать за происходящим, чтобы не упустить удачу.Рожденные под знаком воздуха - Близнецы, Весы и Водолеи, в период затмения смогут увидеть некоторые из ошибок, совершенных ими в прошлом. Это конечно знаки зодиака разочарует, однако позволит им скорректировать планы на будущее.Перед водными знаками - Раком, Скорпионом и Рыбами, затмение откроет новые возможности в самых различных направлениях – знакам зодиака нужно лишь определиться, которые из них соответствуют их долгосрочным целям.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20210607/Koltseobraznoe-solnechnoe-zatmenie-2021-gde-i-kogda-nablyudat-251951821.html

https://sputnik-georgia.ru/20170822/Podschitan-ushherb-SShA-ot-solnechnogo-zatmenija-237055082.html

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справки , солнечное затмение, наука