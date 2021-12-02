https://sputnik-georgia.ru/20211202/uniks--olimpiakos-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262551535.html

УНИКС – "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

УНИКС – "Олимпиакос": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами УНИКС и "Олимпиакос" 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T19:38+0400

2021-12-02T19:38+0400

2021-12-02T19:38+0400

спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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Для многих специалистов стало неожиданностью пребывание УНИКС-а в восьмерке сильнейших команд по итогам XII туров регулярного чемпионата Евролиги. Такому результату способствовали четыре подряд победы казанского клуба в турнире. Более того, в 10 последних матчах во всех турнирах УНИКС проиграл только однажды – АСВЕЛ-у (82:85).Однако в преддверии матча с греческим "Олимпиакосом", который является одним из лидеров нынешнего розыгрыша Евролиги, наставник УНИКС-а Велимир Перасович предостерег казанских болельщиков от эйфории. "Сейчас мы играем хорошо, но прекрасно понимаем, что в этом турнире, где много сильных клубов, скоро могут появиться и плохие результаты".В нынешнем розыгрыше Евролиги "Олимпиакос" проиграл четыре матча, и дважды российским клубам. Обе встречи греки уступили на выезде – ЦСКА (82:88) и "Зениту" (78:84). Сможет ли УНИКС продлить традицию?Несмотря на неудачные визиты в Россию, по мнению букмекеров, именно "Олимпиакос" является фаворитом предстоящего матча. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,95 (против 2,07 у хозяев).Мне кажется, что "Олимпиакос" в Казани будет играть с повышенной мотивацией. Кому понравится проигрывать три матча подряд в одной стране? Да и к словам наставника УНИКС-а стоит прислушаться – любая серия рано или поздно заканчивается. Думаю, для казанского клуба настал именно такой момент.Ставка: победа "Олимпикоса" за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч