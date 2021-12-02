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В память о Лексо Лашкарава: у парламента Грузии прошла траурная акция - видео
В память о Лексо Лашкарава: у парламента Грузии прошла траурная акция - видео
В Тбилиси в четверг прошла траурная акция в память о погибшем операторе грузинского телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T22:27+0400
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смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция
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Сегодня Лексо Лашкарава исполнилось бы 38 лет. У здания парламента Грузии в центре столицы в этот день собрались коллеги и знакомые Лашкарава, представители общественности. Они приносили цветы и зажигали свечи. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Телеоператор Лексо Лашкарава скончался дома 11 июля - через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества во время беспорядков в Тбилиси. Оппозиция обвинила в его гибели власти, которые допустили силовые столкновения в тот день против представителей меньшинств и нападения на журналистов.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, смерть грузинского журналиста лексо лашкарава: версии и реакция , видео

В память о Лексо Лашкарава: у парламента Грузии прошла траурная акция - видео

22:27 02.12.2021 (обновлено: 22:31 02.12.2021)
© video: Sputnik / Alex Shlamov
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В Тбилиси в четверг прошла траурная акция в память о погибшем операторе грузинского телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как коллеги и друзья погибшего, а также представители общественности почтили его память
Сегодня Лексо Лашкарава исполнилось бы 38 лет. У здания парламента Грузии в центре столицы в этот день собрались коллеги и знакомые Лашкарава, представители общественности. Они приносили цветы и зажигали свечи.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Телеоператор Лексо Лашкарава скончался дома 11 июля - через шесть дней после того, как был жестоко избит противниками ЛГБТ-сообщества во время беспорядков в Тбилиси. Оппозиция обвинила в его гибели власти, которые допустили силовые столкновения в тот день против представителей меньшинств и нападения на журналистов.
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