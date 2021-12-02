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В Поти на берегу моря нашли тело мужчины
В Поти на берегу моря нашли тело мужчины
Пожилой человек, по предварительной версии, скончался от сердечного приступа 02.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-02T15:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Тело пожилого мужчины найдено на берегу моря в портовом городе Поти, сообщает телеканал "Рустави 2".Мужчина в возрасте 70-75 лет, предположительно, скончался от сердечного приступа, когда очищал территорию. Его личность уже установлена.На месте уже провели работу следователи. МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело о гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, поти

В Поти на берегу моря нашли тело мужчины

15:44 02.12.2021 (обновлено: 16:40 02.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliШтормовое предупреждение - пустой пляж на черноморском побережье
Штормовое предупреждение - пустой пляж на черноморском побережье - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Пожилой человек, по предварительной версии, скончался от сердечного приступа
ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Тело пожилого мужчины найдено на берегу моря в портовом городе Поти, сообщает телеканал "Рустави 2".
Мужчина в возрасте 70-75 лет, предположительно, скончался от сердечного приступа, когда очищал территорию. Его личность уже установлена.
На месте уже провели работу следователи.
МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело о гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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