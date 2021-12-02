https://sputnik-georgia.ru/20211202/v-poti-na-beregu-morya-nashli-telo-muzhchiny-262549332.html

В Поти на берегу моря нашли тело мужчины

В Поти на берегу моря нашли тело мужчины

Пожилой человек, по предварительной версии, скончался от сердечного приступа 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T15:44+0400

2021-12-02T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Тело пожилого мужчины найдено на берегу моря в портовом городе Поти, сообщает телеканал "Рустави 2".Мужчина в возрасте 70-75 лет, предположительно, скончался от сердечного приступа, когда очищал территорию. Его личность уже установлена.На месте уже провели работу следователи. МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело о гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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