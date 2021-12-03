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Аукцион века: в Риме продается вилла с уникальной росписью Караваджо - фото
Аукцион века: в Риме продается вилла с уникальной росписью Караваджо - фото
Вилла в самом сердце Рима с потолком, расписанным Караваджо, выставлена на продажу. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки исторической достопримечательности 03.12.2021, Sputnik Грузия
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Особняк XVI века Casino dell’Aurora, расположенный недалеко от Испанской лестницы, представляет особую историческую ценность. Именно здесь можно увидеть единственную известную потолочную фреску Караваджо, на которой изображены Юпитер, Нептун и Плутон.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Решение о продаже виллы было принято итальянским судом после длительного спора о наследстве после смерти её владельца в 2018 году. Аукцион назначен на 18 января. Начальная ставка 471 млн евро.
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Аукцион века: в Риме продается вилла с уникальной росписью Караваджо - фото

17:56 03.12.2021
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Вилла в самом сердце Рима с потолком, расписанным Караваджо, выставлена на продажу. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки исторической достопримечательности
Особняк XVI века Casino dell’Aurora, расположенный недалеко от Испанской лестницы, представляет особую историческую ценность. Именно здесь можно увидеть единственную известную потолочную фреску Караваджо, на которой изображены Юпитер, Нептун и Плутон.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Решение о продаже виллы было принято итальянским судом после длительного спора о наследстве после смерти её владельца в 2018 году. Аукцион назначен на 18 января. Начальная ставка 471 млн евро.
© AP Photo / Gregorio Borgia

Вилла Casino dell’Aurora, также известная как Вилла Людовизи, была построена в 1570 году и принадлежит семье Людовизи с начала 1600-х годов. После смерти принца Николо Бонкомпаньи Людовизи в 2018 году вилла стала предметом наследственного спора между детьми от первого брака и его третьей женой Ритой Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи. В итоге суд постановил выставить виллу на аукцион

Вилла Casino dell’Aurora, также известная как Вилла Людовизи, была построена в 1570 году и принадлежит семье Людовизи с начала 1600-х годов. После смерти принца Николо Бонкомпаньи Людовизи в 2018 году вилла стала предметом наследственного спора между детьми от первого брака и его третьей женой Ритой Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи. В итоге суд постановил выставить виллу на аукцион - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Gregorio Borgia

Вилла Casino dell’Aurora, также известная как Вилла Людовизи, была построена в 1570 году и принадлежит семье Людовизи с начала 1600-х годов. После смерти принца Николо Бонкомпаньи Людовизи в 2018 году вилла стала предметом наследственного спора между детьми от первого брака и его третьей женой Ритой Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи. В итоге суд постановил выставить виллу на аукцион

© AP Photo / Gregorio Borgia

Фреска шириной почти три метра была заказана кардиналом Франческо Марией дель Монте в 1597 году для комнаты с алхимической лабораторией. Ее обнаружили в 1960-х во время ремонта: до этого она была скрыта под слоем штукатурки

Фреска шириной почти три метра была заказана кардиналом Франческо Марией дель Монте в 1597 году для комнаты с алхимической лабораторией. Ее обнаружили в 1960-х во время ремонта: до этого она была скрыта под слоем штукатурки - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Gregorio Borgia

Фреска шириной почти три метра была заказана кардиналом Франческо Марией дель Монте в 1597 году для комнаты с алхимической лабораторией. Ее обнаружили в 1960-х во время ремонта: до этого она была скрыта под слоем штукатурки

© AP Photo / Gregorio Borgia

Рита Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи, которая ранее была замужем за бывшим конгрессменом США Джоном Дженретом-младшим, вышла замуж за Бонкомпаньи-Людовизи в 2009 году, когда вилла уже пришла в упадок, и новый муж использовал ее только как офис

Рита Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи, которая ранее была замужем за бывшим конгрессменом США Джоном Дженретом-младшим, вышла замуж за Бонкомпаньи-Людовизи в 2009 году, когда вилла уже пришла в упадок, и новый муж использовал ее только как офис - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Gregorio Borgia

Рита Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи, которая ранее была замужем за бывшим конгрессменом США Джоном Дженретом-младшим, вышла замуж за Бонкомпаньи-Людовизи в 2009 году, когда вилла уже пришла в упадок, и новый муж использовал ее только как офис

© AP Photo / Gregorio Borgia

В вилле есть и другие фрески. Эта - кисти Гверчино, живописца болонской школы

В вилле есть и другие фрески. Эта - кисти Гверчино, живописца болонской школы - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Gregorio Borgia

В вилле есть и другие фрески. Эта - кисти Гверчино, живописца болонской школы

© AP Photo / Gregorio Borgia

Для соответствия высоким стандартам вилле потребуется ремонт в размере 11 млн евро

Для соответствия высоким стандартам вилле потребуется ремонт в размере 11 млн евро - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Gregorio Borgia

Для соответствия высоким стандартам вилле потребуется ремонт в размере 11 млн евро

© AP Photo / Gregorio Borgia

На протяжении веков здесь бывали легендарные посетители, в том числе американо-британский писатель Генри Джеймс и русский композитор Петр Ильич Чайковский

На протяжении веков здесь бывали легендарные посетители, в том числе американо-британский писатель Генри Джеймс и русский композитор Петр Ильич Чайковский - Sputnik Грузия
6/8
© AP Photo / Gregorio Borgia

На протяжении веков здесь бывали легендарные посетители, в том числе американо-британский писатель Генри Джеймс и русский композитор Петр Ильич Чайковский

© AP Photo / Gregorio Borgia

Фрагмент фрески в Casino dell’Aurora

Фрагмент фрески в Casino dell’Aurora - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Gregorio Borgia

Фрагмент фрески в Casino dell’Aurora

© REUTERS / Remo Casilli

Вилла Людовизи - это жемчужина римского барокко, возвышающаяся на холме Квиринале, где когда-то находились Ванны Константина. На фасаде виллы можно увидеть украшение из плит римских саркофагов II и III веков нашей эры

Вилла Людовизи - это жемчужина римского барокко, возвышающаяся на холме Квиринале, где когда-то находились Ванны Константина. На фасаде виллы можно увидеть украшение из плит римских саркофагов II и III веков нашей эры - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / Remo Casilli

Вилла Людовизи - это жемчужина римского барокко, возвышающаяся на холме Квиринале, где когда-то находились Ванны Константина. На фасаде виллы можно увидеть украшение из плит римских саркофагов II и III веков нашей эры

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