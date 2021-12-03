Аукцион века: в Риме продается вилла с уникальной росписью Караваджо - фото
Вилла Casino dell’Aurora, также известная как Вилла Людовизи, была построена в 1570 году и принадлежит семье Людовизи с начала 1600-х годов. После смерти принца Николо Бонкомпаньи Людовизи в 2018 году вилла стала предметом наследственного спора между детьми от первого брака и его третьей женой Ритой Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи. В итоге суд постановил выставить виллу на аукцион
Вилла Casino dell’Aurora, также известная как Вилла Людовизи, была построена в 1570 году и принадлежит семье Людовизи с начала 1600-х годов. После смерти принца Николо Бонкомпаньи Людовизи в 2018 году вилла стала предметом наследственного спора между детьми от первого брака и его третьей женой Ритой Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи. В итоге суд постановил выставить виллу на аукцион
Фреска шириной почти три метра была заказана кардиналом Франческо Марией дель Монте в 1597 году для комнаты с алхимической лабораторией. Ее обнаружили в 1960-х во время ремонта: до этого она была скрыта под слоем штукатурки
Фреска шириной почти три метра была заказана кардиналом Франческо Марией дель Монте в 1597 году для комнаты с алхимической лабораторией. Ее обнаружили в 1960-х во время ремонта: до этого она была скрыта под слоем штукатурки
Рита Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи, которая ранее была замужем за бывшим конгрессменом США Джоном Дженретом-младшим, вышла замуж за Бонкомпаньи-Людовизи в 2009 году, когда вилла уже пришла в упадок, и новый муж использовал ее только как офис
Рита Дженрет Бонкомпаньи-Людовизи, которая ранее была замужем за бывшим конгрессменом США Джоном Дженретом-младшим, вышла замуж за Бонкомпаньи-Людовизи в 2009 году, когда вилла уже пришла в упадок, и новый муж использовал ее только как офис
В вилле есть и другие фрески. Эта - кисти Гверчино, живописца болонской школы
В вилле есть и другие фрески. Эта - кисти Гверчино, живописца болонской школы
Для соответствия высоким стандартам вилле потребуется ремонт в размере 11 млн евро
Для соответствия высоким стандартам вилле потребуется ремонт в размере 11 млн евро
На протяжении веков здесь бывали легендарные посетители, в том числе американо-британский писатель Генри Джеймс и русский композитор Петр Ильич Чайковский
На протяжении веков здесь бывали легендарные посетители, в том числе американо-британский писатель Генри Джеймс и русский композитор Петр Ильич Чайковский
Фрагмент фрески в Casino dell’Aurora
Фрагмент фрески в Casino dell’Aurora
Вилла Людовизи - это жемчужина римского барокко, возвышающаяся на холме Квиринале, где когда-то находились Ванны Константина. На фасаде виллы можно увидеть украшение из плит римских саркофагов II и III веков нашей эры
Вилла Людовизи - это жемчужина римского барокко, возвышающаяся на холме Квиринале, где когда-то находились Ванны Константина. На фасаде виллы можно увидеть украшение из плит римских саркофагов II и III веков нашей эры