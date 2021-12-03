https://sputnik-georgia.ru/20211203/auktsion-veka-v-rime-prodaetsya-villa-s-unikalnoy-rospisyu-karavadzho---foto-262578705.html

Аукцион века: в Риме продается вилла с уникальной росписью Караваджо - фото

Аукцион века: в Риме продается вилла с уникальной росписью Караваджо - фото

Вилла в самом сердце Рима с потолком, расписанным Караваджо, выставлена на продажу. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки исторической достопримечательности 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T17:56+0400

2021-12-03T17:56+0400

2021-12-03T17:56+0400

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Особняк XVI века Casino dell’Aurora, расположенный недалеко от Испанской лестницы, представляет особую историческую ценность. Именно здесь можно увидеть единственную известную потолочную фреску Караваджо, на которой изображены Юпитер, Нептун и Плутон.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Решение о продаже виллы было принято итальянским судом после длительного спора о наследстве после смерти её владельца в 2018 году. Аукцион назначен на 18 января. Начальная ставка 471 млн евро.

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в мире, фотоленты, мультимедиа, италия, новости в фотографиях, рим, туристические достопримечательности, фото