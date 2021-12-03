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Большое интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву - видео
Большое интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву - видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Смотрите в видео Sputnik запись... 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T11:12+0400
2021-12-03T11:12+0400
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Кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Готова ли Беларусь остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу? Будет ли в Беларуси размещено российское ядерное оружие? На чью сторону встанет Минск в случае агрессии Украины против России? И чей все-таки Крым? Смотрите полную версию интервью на канале Sputnik на русском.
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в мире, беларусь, минск, александр лукашенко, дмитрий киселев, политика, sputnik, видео, видео, мультимедиа
Большое интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву - видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Смотрите в видео Sputnik запись интервью
Кто виноват в миграционном кризисе на белорусско-польской границе? Готова ли Беларусь остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу? Будет ли в Беларуси размещено российское ядерное оружие? На чью сторону встанет Минск в случае агрессии Украины против России? И чей все-таки Крым? Смотрите полную версию интервью на канале Sputnik на русском
.