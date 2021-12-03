https://sputnik-georgia.ru/20211203/chto-nelzya-delat-vo-vremya-solnechnogo-zatmeniya-4-dekabrya-primety-i-ritualy-262566182.html

Что нельзя делать во время солнечного затмения 4 декабря: приметы и ритуалы

Что нельзя делать во время солнечного затмения 4 декабря: приметы и ритуалы

Полное солнечное затмение произойдет 4 декабря в 11:33 по тбилисскому времени – разные фазы небесного явления увидят на территории Антарктиды, Африки и на юге... 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T12:46+0400

2021-12-03T12:46+0400

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справки

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Солнечные и лунные затмения, с незапамятных времен, вызывали у людей суеверный ужас. Природные явления считали предвестниками разрухи, голода, болезней и войн и пытались защитить себя разными ритуалами.Несмотря на то, что эти и другие астрономические события наука давно и подробно разъяснила, люди продолжают верить в приметы и проводить ритуалы во время затмений.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать в период полного солнечного затмения 4 декабря, а также о приметах и ритуалах, связанных с небесным явлением.Приметы на солнечное затмениеНародные приметы про солнечное затмение противоречивы. Одни являются хорошим признаком, другие – предсказывают негативные последствия.Предлагать руку и сердце в солнечное затмение, когда солнечные лучи, не скрывшиеся за Луной еще видны, хорошая примета. В этот момент затмение похоже на кольцо с сияющим алмазом, поэтому считается, что девушка отказаться от такого изысканного предложения не сможет.Хорошая примета попасть в день солнечного затмения под дождь или просто разлить воду. А подвернуть ногу или сломать каблук – плохая примета, сулящая неприятности.Избавиться от всего старого в солнечное затмение считается хорошей приметой, а во время сражения – плохой.По приметам урожай в год, когда происходит солнечное затмение, бывает скудный и плохо хранится.Что нельзя делатьВ день солнечного затмения народные приметы запрещают почти все – принимать алкоголь, делать роскошные приобретения, рисковать, заводить новые знакомства и так далее.В период затмений, по статистике, учащаются дорожно-транспортные происшествия. Исходя из этого, 4 декабря нельзя отправляться в длительные путешествия и долгое время управлять транспортным средством.В период затмений возрастает число конфликтов и разводов, поэтому нельзя 4 декабря конфликтовать и выяснять отношения.В период солнечного затмения нельзя начинать что-то новое – дела могут идти хорошо, а в определенный момент удача отвернется и начатое невозможно будет продолжить из-за множества факторов.Нельзя в солнечное затмение планировать операции, менять имидж и транжирить – любое действие будет отражаться на удаче, здоровье и благосостоянии.По приметам во время затмения нельзя открывать окна, чтобы его "свет" не попал в дом.РитуалыВ старину люди верили, что специальными ритуалами во время солнечного затмения можно изменить свою судьбу и, соответственно, к нему готовились. Многие верят в это и в наши дни, и следуют рекомендациям специалистов.Для нейтрализации негативного действия солнечного затмения рекомендуется проводить следующий ритуал: за три дня до затмения принимать контрастный душ утром и вечером в течение 10 минут. При этом мужчины ритуал начинать и заканчивать должны, обливаясь холодной водой, а женщины – горячей.Дни солнечного затмения желательно провести в спокойной обстановке, собраться с мыслями и подвести итоги. Также хорошо в это время избавляться от вредных привычек, заболеваний, от старых, изживших себя отношений, негативных эмоций, страхов и так далее.Также перед затмением желательно исключить из своего рациона животную пищу, орехи и семечки.Ритуал на очищениеЗа час до солнечного затмения нужно выпить стакан холодной воды и подумать о том, от чего хочется очиститься. За десять минут до затмения посмотреться в зеркало, затем закрыть глаза и мысленно посмотреть в воображаемом зеркале на свое отражение.Подумать, что всеми отрицательными чертами и заболеваниями обладаете не вы, а ваше отражение. Затем представить, что ваш "двойник" уходит в глубину зеркала и растворяется вдалеке. Завершите ритуал, мысленно отпуская все проблемы и тревоги.Провести еще один ритуал на очищение можно с зажженной свечой. Сядьте так, чтобы пламя свечи находилось на уровне лба между бровями. Сконцентрируйтесь и подумайте о том, от чего хотите избавиться, и представьте, что все неприятности постепенно сгорают в пламени. Ритуал продолжайте до тех пор, пока на душе не почувствуете облегчение, и загасите свечу пальцами.Материал подготовлен на основе открытых источников

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