https://sputnik-georgia.ru/20211203/doroga-borzhomi-akhalkalaki-zakryta-iz-za-snegopada--262564547.html

Дорога Боржоми-Ахалкалаки закрыта из-за снегопада

Дорога Боржоми-Ахалкалаки закрыта из-за снегопада

Дорога внутригосударственного значения временно закрыта 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T11:47+0400

2021-12-03T11:47+0400

2021-12-03T12:17+0400

новости

департамент автомобильных дорог

погода

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Движение на трассе Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки запрещено из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Как долго будет действовать ограничение – не уточняется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, департамент автомобильных дорог, погода, грузинские дороги, машины и их водители