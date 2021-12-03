https://sputnik-georgia.ru/20211203/doroga-borzhomi-akhalkalaki-zakryta-iz-za-snegopada--262564547.html
Дорога Боржоми-Ахалкалаки закрыта из-за снегопада
Дорога Боржоми-Ахалкалаки закрыта из-за снегопада
Дорога внутригосударственного значения временно закрыта 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T11:47+0400
2021-12-03T11:47+0400
2021-12-03T12:17+0400
новости
департамент автомобильных дорог
погода
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Движение на трассе Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки запрещено из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Как долго будет действовать ограничение – не уточняется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, департамент автомобильных дорог, погода, грузинские дороги, машины и их водители
Дорога Боржоми-Ахалкалаки закрыта из-за снегопада
11:47 03.12.2021 (обновлено: 12:17 03.12.2021)
Дорога внутригосударственного значения временно закрыта
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Движение на трассе Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки запрещено из-за снегопада, говорится в сообщении
Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
"Из-за сильного снегопада запрещено движение всех видов транспорта на участке 31-62 км (Андезито-Гадолари) государственного значения Боржоми-Бакуриани-Ахалкалаки", – говорится в сообщении.
Как долго будет действовать ограничение – не уточняется.
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