https://sputnik-georgia.ru/20211203/goroskop-na-segodnya-4-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262553419.html

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 4 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 4 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T09:52+0400

2021-12-03T09:52+0400

2021-12-03T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 4 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Гороскоп советует Овнам не упустить 4 декабря возможность заработать уважение коллег. Представителям знака зодиака сегодня все сойдет с рук, даже ошибки на работе, если пустят в ход свою улыбку и обаяние. Сегодня следует воздержаться от необоснованных расходов под влиянием мимолетного порыва. Физическое состояние знака зодиака во второй половине дня ухудшится, поэтому вечер лучше посвятить расслаблению.Тельцам 4 декабря следует отказаться от экспериментов – нововведения в рабочих делах сегодня могут только навредить знаку зодиака. Благоприятно сегодня для налаживания деловых связей и оформления соглашений. Представители знака зодиака могут совершить сегодня долгосрочные инвестиции в собственное будущее. Шопинг пройдет удачно. Гороскоп советует сделать приятные сюрпризы родным – это укрепит отношения с ними.Близнецы 4 декабря могут приниматься за самые амбициозные проекты. Чтобы привлечь удачу гороскоп рекомендует проявить все свои способности. Есть вероятность поступления денежных средств, на которые вы не рассчитывали. Гороскоп советует не грустить, если дома вас все раздражает, а лучше отвлекитесь на любимое занятие. Близнецам нужно сегодня заняться завершением начатых ранее дел и начать избавляться от хлама.Раку 4 декабря нужно сконцентрироваться и уладить накопившиеся дела. Представители знака зодиака наконец-то решат все проблемы, которые давно не давали им покоя. День покажется трудным, но несмотря на усталость Раки смогут гордиться собой. Удовольствие знаку зодиака сегодня доставит поход в кинотеатр или на выставку, а также прогулка в парке. Важные проблемы и дела гороскоп советует перенести на будущее.Львы 4 декабря смогут успеть все и даже больше, если у них будет четкий план. Знак зодиака может вложиться в перспективное дело и получить хорошую прибыль, но гороскоп советует избегать сомнительных сделок. Львам следует сегодня направить энергию на обустройство жилища – простая перестановка мебели может превзойти ваши ожидания. А вот избыточных нагрузок лучше не допускать, чтобы избежать мигреней.Фортуна Девам улыбается. Сегодня удача будет сопутствовать знаку зодиака во всех финансовых предприятиях кроме азартных игр. Девам перед отпуском следует завершить все начатые рабочие дела, чтобы не перекладывать свои обязанности на плечи коллег. Гороскоп советует перенести важные разговоры и избегать разногласий с родственниками, так как конфликт с близким человеком может перерасти в затяжную ссору.Достижения Весов на работе руководство 4 декабря отметит по достоинству и может предоставить знаку зодиака более перспективную должность. Сегодня возможны незапланированные траты, которые подорвут ваше финансовое состояние. Настало время хорошенько повеселиться в компании близких людей. Гороскоп советует знаку зодиака подумать, чем поднять настроение себе и родным. От инфекции Весов убережет профилактика.Скорпионы 4 декабря могут с успехом заниматься творческой деятельностью и финансовыми операциями – благополучие принесут зрелые действия и смелость в поступках. Благоприятно сегодня для самосовершенствования и прорыва в духовном плане. От общения с неприятными людьми знаку зодиака лучше воздержаться. Ситуация с деньгами постепенно выправится – покровительство Меркурия позволит рассчитаться с долгами.На Стрельцов влияние Марса 4 декабря резко усиливается, что может привести к неприятным ситуациям на работе и к конфликтам с коллегами. Любое разногласие в семье может стать причиной крупной ссоры, а необдуманное слово повлечет за собой неприятные последствия. Гороскоп советует знаку зодиака держать себя в руках, и не давать волю своему раздражению. Хороший день для активного отдыха – спортивные упражнения пойдут вам на пользу.Козероги достигнут 4 декабря хороших результатов, если используют свои интеллектуальные способности и догадливость. Ситуация с деньгами сегодня может стать не самой радужной – возможно знаку зодиака придется брать взаймы или оформлять кредит. Поэтому в денежных вопросах Козерогам следует быть более воздержанными. Гороскоп советует заняться сегодня оздоровлением тела и духа – посетить салон красоты и фитнес клуб.Водолеям начальство 4 декабря может поручить нестандартную задачу, решение которой потребует незаурядных способностей – гороскоп советует знаку зодиака использовать креативный подход. С деньгами Водолеям следует быть аккуратнее – незапланированные покупки пользы не принесут. Жаловаться на здоровье причин нет, но возможны мелкие недомогания, поэтому пренебрегать профилактической гимнастикой знаку зодиака не стоит.Рыбам 4 декабря в спешном порядке придется решать накопившиеся дела, тем не менее принимать поспешных решений не следует. Финансовое положение знака зодиака значительно улучшится благодаря своевременно предпринятым усилиям. Рыбам сегодня особенно нужно беречь суставы, так как о себе могут напомнить старые травмы. Благоприятно сегодня для личных отношений – день идеально подходит для помолвки и заключения брака.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп