https://sputnik-georgia.ru/20211203/iz-germanii-i-shvetsii-deportirovali-60-grazhdan-gruzii-262565882.html
Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии
Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии
Все депортированные граждане Грузии находились на территории европейских стран нелегально 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T12:31+0400
2021-12-03T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Около 60 граждан Грузии были депортировали из Германии и Швеции на родину специальным рейсом, сообщает телеканал Formula со ссылкой на наблюдателя агентства Европейского союза по безопасности внешних границ ("Фронтекс").Граждане Грузии проживали в этих европейских странах нелегально. По словам представителя "Фронтекс" Ирмы Цирамуа, в 2021 году в Грузию были принудительно возвращены 1 500 граждан Грузии, которые находились за границей с нарушением правил пребывания. В сентябре европейское издание EUobserver обнародовало статью о возможности приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.Граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Из-за вспышки коронавируса в Европе многие граждане, оказавшиеся в эпицентрах эпидемии, не могут покинуть вовремя страну и оказались под угрозой депортации и запрета на въезд в ЕС на длительный срок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190510/Voyny-net-a-migratsiya-anomalnaya---v-Gruzii-obsudili-posledstviya-otmeny-viz-v-ES-245202276.html
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новости, в мире, германия, швеция
Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии
Все депортированные граждане Грузии находились на территории европейских стран нелегально
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Около 60 граждан Грузии были депортировали из Германии и Швеции на родину специальным рейсом, сообщает телеканал Formula
со ссылкой на наблюдателя агентства Европейского союза по безопасности внешних границ ("Фронтекс").
Граждане Грузии проживали в этих европейских странах нелегально.
По словам представителя "Фронтекс" Ирмы Цирамуа, в 2021 году в Грузию были принудительно возвращены 1 500 граждан Грузии, которые находились за границей с нарушением правил пребывания.
В сентябре европейское издание EUobserver обнародовало статью о возможности приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.
Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.
Граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Из-за вспышки коронавируса в Европе многие граждане, оказавшиеся в эпицентрах эпидемии, не могут покинуть вовремя страну и оказались под угрозой депортации и запрета на въезд в ЕС на длительный срок.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.