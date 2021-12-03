Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211203/iz-germanii-i-shvetsii-deportirovali-60-grazhdan-gruzii-262565882.html
Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии
Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии
Все депортированные граждане Грузии находились на территории европейских стран нелегально 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T12:31+0400
2021-12-03T12:31+0400
новости
в мире
германия
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/44/239104429_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_74146771b906a62fc1f672b334005cf4.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Около 60 граждан Грузии были депортировали из Германии и Швеции на родину специальным рейсом, сообщает телеканал Formula со ссылкой на наблюдателя агентства Европейского союза по безопасности внешних границ ("Фронтекс").Граждане Грузии проживали в этих европейских странах нелегально. По словам представителя "Фронтекс" Ирмы Цирамуа, в 2021 году в Грузию были принудительно возвращены 1 500 граждан Грузии, которые находились за границей с нарушением правил пребывания. В сентябре европейское издание EUobserver обнародовало статью о возможности приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.Граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Из-за вспышки коронавируса в Европе многие граждане, оказавшиеся в эпицентрах эпидемии, не могут покинуть вовремя страну и оказались под угрозой депортации и запрета на въезд в ЕС на длительный срок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20190510/Voyny-net-a-migratsiya-anomalnaya---v-Gruzii-obsudili-posledstviya-otmeny-viz-v-ES-245202276.html
германия
швеция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/44/239104429_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_a9ddec7031115169809f060dda20deb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, германия, швеция

Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии

12:31 03.12.2021
CC0 / Pixabay / Машина немецкой полиции
Машина немецкой полиции - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
CC0 / Pixabay /
Подписаться на
Все депортированные граждане Грузии находились на территории европейских стран нелегально
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Около 60 граждан Грузии были депортировали из Германии и Швеции на родину специальным рейсом, сообщает телеканал Formula со ссылкой на наблюдателя агентства Европейского союза по безопасности внешних границ ("Фронтекс").
Граждане Грузии проживали в этих европейских странах нелегально.
По словам представителя "Фронтекс" Ирмы Цирамуа, в 2021 году в Грузию были принудительно возвращены 1 500 граждан Грузии, которые находились за границей с нарушением правил пребывания.
Туристы с чемоданами в тбилисском аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2019
Войны нет, а миграция аномальная - в Грузии обсудили последствия отмены виз в ЕС
10 мая 2019, 21:25
В сентябре европейское издание EUobserver обнародовало статью о возможности приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.
Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.
Граждане Грузии имеют право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Из-за вспышки коронавируса в Европе многие граждане, оказавшиеся в эпицентрах эпидемии, не могут покинуть вовремя страну и оказались под угрозой депортации и запрета на въезд в ЕС на длительный срок.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:16Стратегия Гахария: партия экс-премьера раскрыла свою цель
14:01От Иерусалима до Тбилиси – что нашел израильтянин в Грузии
13:46Суд отправил под стражу трех задержанных на акции в поддержку Саакашвили активистов
13:16В Грузии за реализацию наркотиков задержан гражданин Турции
12:57Пугает ли вас появление нового штамма коронавируса "омикрон"?
12:31Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии
12:16Полиция раскрыла факт кражи в магазине техники в Тбилиси
12:01Уикенд по-тбилисски: куда пойти 3-5 декабря в столице?
11:47Дорога Боржоми-Ахалкалаки закрыта из-за снегопада
11:32Ковид-статистика Грузии: высокий уровень смертности сохраняется
11:12Большое интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву - видео
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 100
10:49Решения по ковид-паспортам могут быть пересмотрены – глава Минздрава Грузии
09:20Курс лари на четверг – 3,1283 GEL/$1
09:01Какую прибыль получил Пенсионный фонд – данные за девять месяцев
08:31Группа "Мгзавреби" даст новогодний концерт в Москве
07:32Куда вывозится грузинский фундук
07:01Новоизбранные сакребуло в Грузии приступают в пятницу к своей работе
ВчераГрузия передала Молдове председательство в ГУАМ
ВчераГлава МИД: Грузия готова помочь диалогу между Арменией и Азербайджаном