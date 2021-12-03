https://sputnik-georgia.ru/20211203/lavrov-prevraschenie-stran-sosedey-v-platsdarm-dlya-protivostoyaniya-s-rossiey-nedopustimo-262563574.html

Лавров: Превращение стран-соседей в плацдарм для противостояния с Россией недопустимо

Лавров: Превращение стран-соседей в плацдарм для противостояния с Россией недопустимо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми попытки превратить соседние с РФ государства в плацдарм для противостояния с Москвой 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T18:02+0400

2021-12-03T18:02+0400

2021-12-03T18:02+0400

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Об этом Сергей Лавров сказал, выступая на Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ)."Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо", — отметил он.О чем Лавров напомнил Западу – смотрите во фрагменте его выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, видео, мультимедиа, обсе, сергей лавров, видео