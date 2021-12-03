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Лица с ОВЗ провели шествие в Тбилиси в свой международный день - видео
Лица с ОВЗ провели шествие в Тбилиси в свой международный день - видео
В Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями 3 декабря в Тбилиси состоялась акция-шествие от площади Первой Республики до площади... 03.12.2021, Sputnik Грузия
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мультимедиа
международный день лиц с овз
лица с овз
акция
видео-новости из грузии
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В акции приняли участие около ста человек – как сами лица с ОВЗ, так и их близкие, знакомые, друзья и представители неправительственных организаций. Участники, среди которых было немало "колясочников", вышли на акцию с плакатами "Повысьте социальный пакет людям с ярко выраженными ограниченными возможностями!", "Учтите мои потребности, а не мой диагноз!", "Жить зависимым от кого-то – задевает достоинство". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!3 декабря весь мир отмечает Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1992 году для решения очень важной социальной задачи – привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиты их достоинства, прав и благополучия.
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Лица с ОВЗ провели шествие в Тбилиси в свой международный день - видео

21:40 03.12.2021 (обновлено: 21:47 03.12.2021)
© video: Sputnik / Alex Shlamov
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В Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями 3 декабря в Тбилиси состоялась акция-шествие от площади Первой Республики до площади Свободы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила эта акция
В акции приняли участие около ста человек – как сами лица с ОВЗ, так и их близкие, знакомые, друзья и представители неправительственных организаций. Участники, среди которых было немало "колясочников", вышли на акцию с плакатами "Повысьте социальный пакет людям с ярко выраженными ограниченными возможностями!", "Учтите мои потребности, а не мой диагноз!", "Жить зависимым от кого-то – задевает достоинство".
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
3 декабря весь мир отмечает Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1992 году для решения очень важной социальной задачи – привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиты их достоинства, прав и благополучия.
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