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Лица с ОВЗ провели шествие в Тбилиси в свой международный день - видео

Лица с ОВЗ провели шествие в Тбилиси в свой международный день - видео

В Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями 3 декабря в Тбилиси состоялась акция-шествие от площади Первой Республики до площади... 03.12.2021, Sputnik Грузия

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мультимедиа

международный день лиц с овз

лица с овз

акция

видео-новости из грузии

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В акции приняли участие около ста человек – как сами лица с ОВЗ, так и их близкие, знакомые, друзья и представители неправительственных организаций. Участники, среди которых было немало "колясочников", вышли на акцию с плакатами "Повысьте социальный пакет людям с ярко выраженными ограниченными возможностями!", "Учтите мои потребности, а не мой диагноз!", "Жить зависимым от кого-то – задевает достоинство". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!3 декабря весь мир отмечает Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1992 году для решения очень важной социальной задачи – привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиты их достоинства, прав и благополучия.

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