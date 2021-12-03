https://sputnik-georgia.ru/20211203/pervoe-zasedanie-i-demarsh-oppozitsii-kak-izbirali-glavu-soveschatelnogo-organa-tbilisi-262572112.html
Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси
Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси
Члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария, а также депутаты от Нацдвижения покинули заседание в знак протеста 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T15:18+0400
2021-12-03T15:18+0400
2021-12-03T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Пост председателя новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Тбилиси седьмого созыва уже во второй раз занял член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Ткемаладзе, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Кандидатуру мажоритарного депутата "Грузинской мечты" в избирательном округе Ваке поддержали 27 депутатов. Один воздержался, и еще один против.До избрания главы сакребуло заседание вел старейший член совещательного органа Николоз Кахетелидзе.Депутаты также проголосовали за кандидатов на пост заместителей главы сакребуло. По решению большинства, первым заместителем стал Георгий Ахвледиани. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов, против проголосовали двое.Должности заместителей также заняли Тинатин Ниблошвили и Зураб Абашидзе. Их кандидатуры поддержали 27 депутатов.Еще до начала голосования представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", а также депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста.В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 29 депутатов, у "Единого национального движения" – 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоялись первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре. В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси
Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси
15:18 03.12.2021 (обновлено: 15:45 03.12.2021)
Члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария, а также депутаты от Нацдвижения покинули заседание в знак протеста
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Пост председателя новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Тбилиси седьмого созыва уже во второй раз занял член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Ткемаладзе, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
.
Кандидатуру мажоритарного депутата "Грузинской мечты" в избирательном округе Ваке поддержали 27 депутатов. Один воздержался, и еще один против.
До избрания главы сакребуло заседание вел старейший член совещательного органа Николоз Кахетелидзе.
Депутаты также проголосовали за кандидатов на пост заместителей главы сакребуло. По решению большинства, первым заместителем стал Георгий Ахвледиани. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов, против проголосовали двое.
Должности заместителей также заняли Тинатин Ниблошвили и Зураб Абашидзе. Их кандидатуры поддержали 27 депутатов.
Еще до начала голосования представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", а также депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста.
"Мы считаем, что у нас нет морального права присутствовать на сегодняшнем заседании и создавать вам фасад демократии, что якобы ничего не происходит и все хорошо. Исходя из этого, "Единое национальное движение" покидает сегодняшнее заседание", – заявила член ЕНД Софо Джапаридзе.
В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 29 депутатов, у "Единого национального движения" – 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.
В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоялись первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре. В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.
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