https://sputnik-georgia.ru/20211203/pervoe-zasedanie-i-demarsh-oppozitsii-kak-izbirali-glavu-soveschatelnogo-organa-tbilisi-262572112.html

Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси

Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси

Члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария, а также депутаты от Нацдвижения покинули заседание в знак протеста 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T15:18+0400

2021-12-03T15:18+0400

2021-12-03T15:45+0400

политика

новости

грузия

сакребуло тбилиси

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262568865_180:258:1499:1000_1920x0_80_0_0_eee0e8db828463c34b29d1cbcca22a08.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Пост председателя новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Тбилиси седьмого созыва уже во второй раз занял член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Ткемаладзе, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Кандидатуру мажоритарного депутата "Грузинской мечты" в избирательном округе Ваке поддержали 27 депутатов. Один воздержался, и еще один против.До избрания главы сакребуло заседание вел старейший член совещательного органа Николоз Кахетелидзе.Депутаты также проголосовали за кандидатов на пост заместителей главы сакребуло. По решению большинства, первым заместителем стал Георгий Ахвледиани. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов, против проголосовали двое.Должности заместителей также заняли Тинатин Ниблошвили и Зураб Абашидзе. Их кандидатуры поддержали 27 депутатов.Еще до начала голосования представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", а также депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста.В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 29 депутатов, у "Единого национального движения" – 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоялись первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре. В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси