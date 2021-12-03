Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211203/pervoe-zasedanie-i-demarsh-oppozitsii-kak-izbirali-glavu-soveschatelnogo-organa-tbilisi-262572112.html
Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси
Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси
Члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария, а также депутаты от Нацдвижения покинули заседание в знак протеста 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T15:18+0400
2021-12-03T15:45+0400
политика
новости
грузия
сакребуло тбилиси
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262568865_180:258:1499:1000_1920x0_80_0_0_eee0e8db828463c34b29d1cbcca22a08.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Пост председателя новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Тбилиси седьмого созыва уже во второй раз занял член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Ткемаладзе, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.Кандидатуру мажоритарного депутата "Грузинской мечты" в избирательном округе Ваке поддержали 27 депутатов. Один воздержался, и еще один против.До избрания главы сакребуло заседание вел старейший член совещательного органа Николоз Кахетелидзе.Депутаты также проголосовали за кандидатов на пост заместителей главы сакребуло. По решению большинства, первым заместителем стал Георгий Ахвледиани. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов, против проголосовали двое.Должности заместителей также заняли Тинатин Ниблошвили и Зураб Абашидзе. Их кандидатуры поддержали 27 депутатов.Еще до начала голосования представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", а также депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста.В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 29 депутатов, у "Единого национального движения" – 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоялись первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре. В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262568865_372:257:1351:991_1920x0_80_0_0_e7edae43c286e0cb33f9e3e30d1b2ea1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, сакребуло тбилиси, тбилиси

Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси

15:18 03.12.2021 (обновлено: 15:45 03.12.2021)
© Facebook / Tbilisi City AssemblyЗаседание тбилисского Сакребуло
Заседание тбилисского Сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© Facebook / Tbilisi City Assembly
Подписаться на
Члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария, а также депутаты от Нацдвижения покинули заседание в знак протеста
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Пост председателя новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Тбилиси седьмого созыва уже во второй раз занял член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Ткемаладзе, сообщает корреспондент Sputnik Грузия.
Кандидатуру мажоритарного депутата "Грузинской мечты" в избирательном округе Ваке поддержали 27 депутатов. Один воздержался, и еще один против.
До избрания главы сакребуло заседание вел старейший член совещательного органа Николоз Кахетелидзе.
Депутаты также проголосовали за кандидатов на пост заместителей главы сакребуло. По решению большинства, первым заместителем стал Георгий Ахвледиани. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов, против проголосовали двое.
Должности заместителей также заняли Тинатин Ниблошвили и Зураб Абашидзе. Их кандидатуры поддержали 27 депутатов.
Еще до начала голосования представители партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", а также депутаты от самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" покинули заседание в знак протеста.

"Мы считаем, что у нас нет морального права присутствовать на сегодняшнем заседании и создавать вам фасад демократии, что якобы ничего не происходит и все хорошо. Исходя из этого, "Единое национальное движение" покидает сегодняшнее заседание", – заявила член ЕНД Софо Джапаридзе.

В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 29 депутатов, у "Единого национального движения" – 13 депутатов, у партии "Для Грузии" – четыре, у партии "Лело для Грузии" – два, у партии "Гирчи – больше свободы" – один, у партии "Для народа" – один.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.
В 64 городах и районах Грузии 3 декабря состоялись первые заседания местных совещательных органов – сакребуло, избранных на выборах в октябре. В большинстве новоизбранных сакребуло преимущество вновь у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Исключениям стали сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху и Сенаки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:36Стация метро "Гоциридзе" в Тбилиси откроется для пассажиров через семь месяцев
17:25В Батуми оппозиция сорвала первое заседание нового сакребуло - видео
17:16Первое заседание сакребуло в Озургети началось с драки
17:01В строительной отрасли Грузии многое меняется
16:49Почему граждане Грузии отказываются от вакцинации против коронавируса
16:34О Грузии рассказали четыре всемирно известных издания
16:04В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ
16:02Зеленый паспорт в Грузии: как получить пропуск в мир без ковида - видео
15:49Равные условия для всех – премьер Грузии откликнулся на день защиты прав лиц с ОВЗ
15:33Оппозиция сорвала первое заседание сакребуло в Батуми
15:18Первое заседание и демарш оппозиции: как избирали главу совещательного органа Тбилиси
14:50Прилетел и поел!
14:16Стратегия Гахария - партия экс-премьера раскрыла свою цель
14:01От Иерусалима до Тбилиси – что нашел израильтянин в Грузии
13:46Суд отправил под арест трех задержанных на акции в поддержку Саакашвили активистов
13:16В Грузии за реализацию наркотиков задержан гражданин Турции
12:57Пугает ли вас появление нового штамма коронавируса "омикрон"?
12:31Из Германии и Швеции депортировали 60 граждан Грузии
12:16Полиция раскрыла факт кражи в магазине техники в Тбилиси
12:01Уикенд по-тбилисски: куда пойти 3-5 декабря в столице?