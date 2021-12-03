https://sputnik-georgia.ru/20211203/politsiya-raskryla-popytku-ubiystva-na-vostoke-gruzii-262587633.html

Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии

Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии

Задержанный во время ссоры выстрелил в односельчанина и скрылся с места происшествия 03.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства односельчанина, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что задержанный во время ссоры в селе Караджало Лагодехского района на востоке Грузии выстрелил в своего 23-летнего односельчанина и скрылся с места происшествия.Молодого человека задержали спустя несколько часов.Следствие по делу ведется по статье "попытка умышленного убийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии