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Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии
Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии
Задержанный во время ссоры выстрелил в односельчанина и скрылся с места происшествия 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства односельчанина, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что задержанный во время ссоры в селе Караджало Лагодехского района на востоке Грузии выстрелил в своего 23-летнего односельчанина и скрылся с места происшествия.Молодого человека задержали спустя несколько часов.Следствие по делу ведется по статье "попытка умышленного убийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии

Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии

23:18 03.12.2021 (обновлено: 23:33 03.12.2021)
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Задержанный во время ссоры выстрелил в односельчанина и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства односельчанина, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанный во время ссоры в селе Караджало Лагодехского района на востоке Грузии выстрелил в своего 23-летнего односельчанина и скрылся с места происшествия.
Молодого человека задержали спустя несколько часов.
Следствие по делу ведется по статье "попытка умышленного убийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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