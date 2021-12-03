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Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии
Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии
Задержанный во время ссоры выстрелил в односельчанина и скрылся с места происшествия 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T23:18+0400
2021-12-03T23:18+0400
2021-12-03T23:33+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства односельчанина, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что задержанный во время ссоры в селе Караджало Лагодехского района на востоке Грузии выстрелил в своего 23-летнего односельчанина и скрылся с места происшествия.Молодого человека задержали спустя несколько часов.Следствие по делу ведется по статье "попытка умышленного убийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Полиция раскрыла попытку убийства на востоке Грузии
23:18 03.12.2021 (обновлено: 23:33 03.12.2021)
Задержанный во время ссоры выстрелил в односельчанина и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Сотрудники полиции задержали 18-летнего мужчину по обвинению в попытке убийства односельчанина, говорится в сообщении
МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанный во время ссоры в селе Караджало Лагодехского района на востоке Грузии выстрелил в своего 23-летнего односельчанина и скрылся с места происшествия.
Молодого человека задержали спустя несколько часов.
Следствие по делу ведется по статье "попытка умышленного убийства", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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