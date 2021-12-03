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Прилетел и поел!
Прилетел и поел!
В аэропорту для грузинских компаний выделили зоны под грузинскую кухню в двух разных локациях: до паспортного контроля – рядом с красивой террасой, и после... 03.12.2021, Sputnik Грузия
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карикатуры
тбилисский международный аэропорт
туризм в грузии
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Таким образом, компании смогут разместить свой продукт в двух самых загруженных и "горячих" местах терминала. Потребителями таких кафе будут не только пассажиры, но и встречающие и провожающие.
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карикатуры, тбилисский международный аэропорт, туризм в грузии, инфографика

Прилетел и поел!

14:50 03.12.2021
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В аэропорту для грузинских компаний выделили зоны под грузинскую кухню в двух разных локациях: до паспортного контроля – рядом с красивой террасой, и после паспортного контроля
Грузинский завтрак - Sputnik Грузия
Таким образом, компании смогут разместить свой продукт в двух самых загруженных и "горячих" местах терминала. Потребителями таких кафе будут не только пассажиры, но и встречающие и провожающие.
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