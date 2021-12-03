https://sputnik-georgia.ru/20211203/ravnye-usloviya-dlya-vsekh--premer-gruzii-otkliknulsya-na-den-zaschity-prav-lits-s-ovz-262570710.html

Равные условия для всех – премьер Грузии откликнулся на день защиты прав лиц с ОВЗ

Равные условия для всех – премьер Грузии откликнулся на день защиты прав лиц с ОВЗ

Бюджет программы социальной реабилитации, по словам Ираклия Гарибашвили, в будущем году увеличивается до 52 млн лари 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T15:49+0400

2021-12-03T15:49+0400

2021-12-03T15:49+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

лица с овз

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал специальное послание в социальной сети в связи с Международным днем защиты прав лиц с ограниченными возможностями.По словам главы правительства, обеспечение равных возможностей для всех, улучшение защиты прав людей с ограниченными возможностями – важнейший приоритет правительства Грузии. "Бюджет программы социальной реабилитации и ухода за детьми растет с каждым годом. В прошлом году бюджет составлял 37,4 миллиона лари, а в этом году – 40 миллионов лари. Бюджет следующего года был увеличен до 52 миллионов лари. Увеличивается географическая доступность к социальным услугам, финансирование различных услуг и новых услуг для лиц с ограниченными возможностями. "Мы продолжим эти усилия и позаботимся о дальнейшем улучшении достойных условий жизни и труда наших граждан", – написал Ираклий Гарибашвили.День защиты прав лиц с ОВЗ установлен и в Грузии, с 2003 года он отмечается 14 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ираклий гарибашвили, лица с овз