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Равные условия для всех – премьер Грузии откликнулся на день защиты прав лиц с ОВЗ
Равные условия для всех – премьер Грузии откликнулся на день защиты прав лиц с ОВЗ
Бюджет программы социальной реабилитации, по словам Ираклия Гарибашвили, в будущем году увеличивается до 52 млн лари 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T15:49+0400
2021-12-03T15:49+0400
2021-12-03T15:49+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
лица с овз
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал специальное послание в социальной сети в связи с Международным днем защиты прав лиц с ограниченными возможностями.По словам главы правительства, обеспечение равных возможностей для всех, улучшение защиты прав людей с ограниченными возможностями – важнейший приоритет правительства Грузии. "Бюджет программы социальной реабилитации и ухода за детьми растет с каждым годом. В прошлом году бюджет составлял 37,4 миллиона лари, а в этом году – 40 миллионов лари. Бюджет следующего года был увеличен до 52 миллионов лари. Увеличивается географическая доступность к социальным услугам, финансирование различных услуг и новых услуг для лиц с ограниченными возможностями. "Мы продолжим эти усилия и позаботимся о дальнейшем улучшении достойных условий жизни и труда наших граждан", – написал Ираклий Гарибашвили.День защиты прав лиц с ОВЗ установлен и в Грузии, с 2003 года он отмечается 14 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, ираклий гарибашвили, лица с овз
Равные условия для всех – премьер Грузии откликнулся на день защиты прав лиц с ОВЗ
Бюджет программы социальной реабилитации, по словам Ираклия Гарибашвили, в будущем году увеличивается до 52 млн лари
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал специальное послание в социальной сети в связи с Международным днем защиты прав лиц с ограниченными возможностями.
"Развитие страны и общества предполагает полноценное участие каждого из ее граждан в этом процессе развития. Конституция гласит, что "государство создает особые условия для реализации прав и интересов людей с ограниченными возможностями", – написал Гарибашвили в социальной сети Facebook.
По словам главы правительства, обеспечение равных возможностей для всех, улучшение защиты прав людей с ограниченными возможностями – важнейший приоритет правительства Грузии.
"Бюджет программы социальной реабилитации и ухода за детьми растет с каждым годом. В прошлом году бюджет составлял 37,4 миллиона лари, а в этом году – 40 миллионов лари. Бюджет следующего года был увеличен до 52 миллионов лари. Увеличивается географическая доступность к социальным услугам, финансирование различных услуг и новых услуг для лиц с ограниченными возможностями.
"Мы продолжим эти усилия и позаботимся о дальнейшем улучшении достойных условий жизни и труда наших граждан", – написал Ираклий Гарибашвили.
День защиты прав лиц с ОВЗ установлен и в Грузии, с 2003 года он отмечается 14 июня.
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