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https://sputnik-georgia.ru/20211203/samaya-yarkaya-kometa-2021-goda-kak-nayti-kometu-leonarda-na-nebe-262574489.html
Самая яркая комета 2021 года: как найти комету Леонарда на небе
Самая яркая комета 2021 года: как найти комету Леонарда на небе
К Земле приближается комета Леонарда, обещающая стать самой яркой кометой 2021 года – на минимальное расстояние от нашей планеты небесное тело приблизится 12... 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T16:19+0400
2021-12-03T16:49+0400
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Леонарда – первая комета, открытая в 2021 году. Первым комету C/2021 A1 (Leonard) обнаружил американский астроном Грегори Леонард 3 января.Сквозь космическое пространство самая яркая комета 2021 года летит со скоростью около 70 км/с - 12 декабря Леонарда достигнет максимального блеска и пройдет в 35 млн км от Земли.Комету Леонарда, находящуюся в это время в созвездии Змееносец, скорее всего, можно будет увидеть невооруженным глазом. Найти самую яркую комету 2021 года на небе будет довольно легко - небесное тело выглядит как маленькое облачко белого или зеленоватого цвета с длинным хвостом.Найти самую яркую комету 2021 года на небе без специальных приспособлений можно с 6 декабря в восточной части неба в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и до восхода - в пять-шесть часов утра.За декабрь комета Леонарда пройдет через созвездия Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец. Найти самую яркую комету 2021 года на небе 18 декабря можно рядом с Венерой.Солнечную систему Леонарда покинет 3 января 2022 года, и в следующий раз жители нашей планеты увидят комету нескоро.Орбитальный период кометы Леонарда длится 80 тысяч лет, соответственно, в следующий раз небесное тело вернется в Солнечную систему и пролетит мимо Земли через 80 тысяч лет. Поэтому не упустите единственный шанс увидеть самую яркую комету 2021 года.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Самая яркая комета 2021 года: как найти комету Леонарда на небе

16:19 03.12.2021 (обновлено: 16:49 03.12.2021)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкКомета
Комета - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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К Земле приближается комета Леонарда, обещающая стать самой яркой кометой 2021 года – на минимальное расстояние от нашей планеты небесное тело приблизится 12 декабря
Леонарда – первая комета, открытая в 2021 году. Первым комету C/2021 A1 (Leonard) обнаружил американский астроном Грегори Леонард 3 января.
Сквозь космическое пространство самая яркая комета 2021 года летит со скоростью около 70 км/с - 12 декабря Леонарда достигнет максимального блеска и пройдет в 35 млн км от Земли.
Комету Леонарда, находящуюся в это время в созвездии Змееносец, скорее всего, можно будет увидеть невооруженным глазом. Найти самую яркую комету 2021 года на небе будет довольно легко - небесное тело выглядит как маленькое облачко белого или зеленоватого цвета с длинным хвостом.
© photo: Pixabay / Buddy_Nathასტეროიდი
ასტეროიდი - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
ასტეროიდი
© photo: Pixabay / Buddy_Nath
Найти самую яркую комету 2021 года на небе без специальных приспособлений можно с 6 декабря в восточной части неба в течение часа-двух, сразу после захода Солнца и до восхода - в пять-шесть часов утра.
За декабрь комета Леонарда пройдет через созвездия Волопас, Змея, Геркулес и Змееносец. Найти самую яркую комету 2021 года на небе 18 декабря можно рядом с Венерой.
Солнечную систему Леонарда покинет 3 января 2022 года, и в следующий раз жители нашей планеты увидят комету нескоро.
Орбитальный период кометы Леонарда длится 80 тысяч лет, соответственно, в следующий раз небесное тело вернется в Солнечную систему и пролетит мимо Земли через 80 тысяч лет. Поэтому не упустите единственный шанс увидеть самую яркую комету 2021 года.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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