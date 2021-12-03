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Штамм COVID-19 "омикрон": симптомы и особенности
Штамм COVID-19 "омикрон": симптомы и особенности
В конце ноября ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса - "омикрон" 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T20:22+0400
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. По мнению главы ВОЗ Франка Ульриха Монтгомери, "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".Как считают ученые, уровень мутаций штамма "омикрон" мог быть спровоцирован в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус. Вероятно, больного СПИДом или ВИЧ. Этот вариант прошел около 50 мутаций, при этом около 30 из 50 вариантов мутаций коснулись так называемого спайк-протеина, то есть шипов на оболочке вируса, которые напоминают по форме солнечную корону. Именно с их помощью коронавирусная инфекция обычно проникает в клетки человека.Как объясняют биологи, это наиболее пугающая характерная особенность нового варианта, поскольку большая часть вакцин действует как раз на нейтрализацию этих шипов.По словам биологов, множественные мутации нового штамма делают вирус более заразным, и с каждым новым подобным преобразованием возрастают масштабы распространения инфекции в мире.По данным на 2 декабря, новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в ряде других стран, в частности Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Великобритании.В инфографике Sputnik Казахстан вы узнаете все о симптомах и особенностях "омикрона".
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в мире, инфографика, коронавирус covid-19, инфографика

Штамм COVID-19 "омикрон": симптомы и особенности

20:22 03.12.2021
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В конце ноября ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса - "омикрон"
Штамм COVID-19 омикрон: симптомы и особенности - Sputnik Грузия
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. По мнению главы ВОЗ Франка Ульриха Монтгомери, "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
Как считают ученые, уровень мутаций штамма "омикрон" мог быть спровоцирован в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус. Вероятно, больного СПИДом или ВИЧ. Этот вариант прошел около 50 мутаций, при этом около 30 из 50 вариантов мутаций коснулись так называемого спайк-протеина, то есть шипов на оболочке вируса, которые напоминают по форме солнечную корону. Именно с их помощью коронавирусная инфекция обычно проникает в клетки человека.
Как объясняют биологи, это наиболее пугающая характерная особенность нового варианта, поскольку большая часть вакцин действует как раз на нейтрализацию этих шипов.
По словам биологов, множественные мутации нового штамма делают вирус более заразным, и с каждым новым подобным преобразованием возрастают масштабы распространения инфекции в мире.
По данным на 2 декабря, новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в ряде других стран, в частности Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Великобритании.
В инфографике Sputnik Казахстан вы узнаете все о симптомах и особенностях "омикрона".
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