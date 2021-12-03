https://sputnik-georgia.ru/20211203/spartak---akhmat-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262583001.html

"Спартак" - "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Спартак" - "Ахмат": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Спартак" - "Ахмат" 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T19:47+0400

2021-12-03T19:47+0400

2021-12-03T19:47+0400

спорт

футбол

чемпионат россии по футболу

прогнозы результатов футбольных матчей

фк "спартак" москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1c/262429503_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_32c81fe411cd9bd7c9dcfbff0cc967d7.jpg

В XVII туре российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле примет грозненский "Ахмат". Для "красно-белых" это будет последний домашний матч в календарном году."Спартак" разрывается на два фронта – РПЛ и Лига Европы УЕФА. В национальном чемпионате дела у подопечных Витории пока идут из рук вон плохо. Команда занимает 10 место в турнирной таблице и не может выиграть уже шесть матчей подряд (четыре ничьих и два поражения). Вряд ли это те результаты, на которые рассчитывало руководство клуба.Гораздо лучше у москвичей дела обстоят в Европе. За тур до завершения группового этапа ЛЕ, "Спартак" занимает второе место в квартете и имеет неплохие шансы выйти в плей-офф турнира. Для того чтобы гарантировать себе евровесну, "красно-белым" нужно в последнем туре обыграть на выезде варшавскую "Легию". Если этого не произойдет, то все будет зависеть от того, как в параллельном матче сыграют "Наполи" и "Лестер"."Ахмат" сосредоточен только на РПЛ и показывает там отличные результаты. В пяти последних матчах клуб из Грозного одержал четыре победы, проиграв только "Уфе" (0:1), и поднялся уже на седьмое место в турнирной таблице. Если подопечные Талалаева продолжат играть в таком же темпе, то зимнюю паузу могут встретить в зоне еврокубков, до которой всего одно очко.Если посмотреть на букмекерскую линию, то аналитики отдают явное предпочтение "Спартаку". На победу хозяев предлагается коэффициент 1,95 (против 4,1 у гостей). Честно говоря, учитывая последние результаты клубов, такой расклад сил выглядит несколько странным.Как мне кажется, все мысли "Спартака" будут крутиться вокруг матча с "Легией". Треть чемпионата России еще впереди, а вопрос в ЛЕ нужно решать здесь и сейчас. Не думаю, что на фоне кадровых проблем "красно-белые" станут сильно рисковать своими игроками в предстоящей игре. Да и пропускает столичный клуб регулярно."Ахмат" вполне может воспользоваться сложившейся ситуацией, тем более, что команда на ходу, и зацепиться за очки в Москве. Это будет победа или ничья, которой у грозненцев еще не было в РПЛ, сказать сложно. Но я практически уверен в том, что гости сумеют забить и, как минимум, не проиграть.Ставка: "Ахмата" не проиграет за 1,91.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей, фк "спартак" москва