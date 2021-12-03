https://sputnik-georgia.ru/20211203/tselyy-poluostrov-ischez-s-karty-zemli-262587302.html

Целый полуостров исчез с карты Земли

Целый полуостров исчез с карты Земли

Карта острова Ева-Лив была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T22:46+0400

2021-12-03T22:46+0400

2021-12-03T22:46+0400

россия

новости

в мире

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262587276_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e73fdcbba7b765da4894f30ec2f432a5.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. На архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров на острове Ева-Лив, заканчивающийся мысом Месяцева, сообщил национальный парк "Русская Арктика".Как выяснили ученые, посреди мыса образовался пролив шириной три километра. "Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции", - приводятся в сообщении слова директора нацпарка "Русская Арктика" Александра Кирилова.Он отметил, что карта этого острова была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела.Как сообщили в национальном парке, это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнёс путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашёл два острова. Он даже назвал его двумя именами - большой – Ева, в честь жены, маленький – Лив, в честь дочери. "Позже оказалось, что Ева-Лив это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно.В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются. По мнению сотрудников национального парка "Русская Арктика", на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.

https://sputnik-georgia.ru/20210721/Uchenye-nashli-desyatki-neizvestnykh-virusov-v-tayuschikh-lednikakh-Tibeta-252384504.html

арктика

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, арктика