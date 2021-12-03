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Целый полуостров исчез с карты Земли
Целый полуостров исчез с карты Земли
Карта острова Ева-Лив была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. На архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров на острове Ева-Лив, заканчивающийся мысом Месяцева, сообщил национальный парк "Русская Арктика".Как выяснили ученые, посреди мыса образовался пролив шириной три километра. "Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции", - приводятся в сообщении слова директора нацпарка "Русская Арктика" Александра Кирилова.Он отметил, что карта этого острова была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела.Как сообщили в национальном парке, это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнёс путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашёл два острова. Он даже назвал его двумя именами - большой – Ева, в честь жены, маленький – Лив, в честь дочери. "Позже оказалось, что Ева-Лив это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно.В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются. По мнению сотрудников национального парка "Русская Арктика", на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.
https://sputnik-georgia.ru/20210721/Uchenye-nashli-desyatki-neizvestnykh-virusov-v-tayuschikh-lednikakh-Tibeta-252384504.html
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Целый полуостров исчез с карты Земли

22:46 03.12.2021
© photo: Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Павел Львов
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Карта острова Ева-Лив была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. На архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили, что почти полностью растаял полуостров на острове Ева-Лив, заканчивающийся мысом Месяцева, сообщил национальный парк "Русская Арктика".
Как выяснили ученые, посреди мыса образовался пролив шириной три километра.
"Наблюдения позволили сделать вывод, что мыс полностью был ледником, оставшаяся от него часть сейчас представляет собой кусок ледника, который стоит на отмели. Сделанное открытие требует внимания гидрографического управления и внесения изменений в лоции", - приводятся в сообщении слова директора нацпарка "Русская Арктика" Александра Кирилова.
Он отметил, что карта этого острова была составлена в середине прошлого века, теперь она устарела.
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Как сообщили в национальном парке, это не первый сюрприз, который остров Ева-Лив преподнёс путешественникам. В 1894 году Фритьоф Нансен, открывая его, предполагал, что нашёл два острова. Он даже назвал его двумя именами - большой – Ева, в честь жены, маленький – Лив, в честь дочери. "Позже оказалось, что Ева-Лив это один цельный остров. А теперь выясняется, что площадь его ежегодно уменьшается, и какой формы он станет в будущем, неизвестно.
В связи с климатическими изменениями очертания ледников Земли Франца-Иосифа стремительно меняются. По мнению сотрудников национального парка "Русская Арктика", на архипелаге еще много мест для потенциальных географических открытий.
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