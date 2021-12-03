https://sputnik-georgia.ru/20211203/uikend-po-tbilisski-kuda-poyti-3-5-dekabrya-v-stolitse-262511863.html

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 3-5 декабря в столице?

Уикенд по-тбилисски: куда пойти 3-5 декабря в столице?

Зима наступила, Новый год на носу, а значит пора набираться позитива, заниматься "погуляшками" и развлекаться 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T12:01+0400

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Sputnik Грузия традиционно подготовил для вас афишу самых интересных мероприятий грузинской столицы на любой цвет и вкус. Помните, Tbilisi loves you!Отправиться на шоколадный фестивальКогда: 4, 5 декабря, 14:00-20:00Где: Ботанический садПодробнее: https://www.facebook.com/events/859805158049106/?active_tab=discussionВас ждет в гости фестиваль шоколада – самый теплый, сладкий и новогодний фестиваль. Здесь гостей будут встречать Санта и эльф, а также большая новогодняя елка. Для детей развлечений найдется достаточно: розыгрыши, сюрпризы, музыкально сопроводит мероприятие диджей, а также карикатуры, которые нарисует для вас художник Залико Сулакаури. На фестивале будет представлен шоколад, изготовленный в Грузии, а также импортированный из других стран.Пойти на выставку в честь известного турецкого поэтаКогда: 3-5 декабряГде: Музей "Карвасла" (ул. Сиони, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/924515918473200/?active_tab=discussionНа выставке под названием "Миниатюры о Юнусе Эмре" представлены 25 работ, вдохновленных стихами великого поэта. Все экспонаты привезены из Турции специально для этой выставки. На мероприятии также представлен грузинский перевод книги Юнуса Эмре. Юнус Эмре (1238-1321) был величайшим суфийским поэтом турецкого народа. Его стихи основаны на любви, уважении и толерантности людей.Испечь печенье с детьмиКогда: 4 декабряГде: Творческий центр Art BOOM (ул. Атени, 2/5)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2877925025853326/?active_tab=discussionДети на мастер-классе поучаствуют в процессе приготовления сливочное печенья. Пока оно будет печься, ребята подготовят подарочную упаковку и письмо Деду Морозу со своими пожеланиями. И это еще не все. Готовым вкусным печеньем с теплым молоком дети полакомятся, слушая добрую сказку.Почувствовать драйвКогда: 5 декабряГде: Rustavi International Motorpark (Рустави, близ Тбилиси)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1234394767060482/?active_tab=discussionЗимняя дрифт-вечеринка пройдет близ Тбилиси. В ней сможет принять участие любой желающий, у кого есть водительские права на автомобиль и мотоцикл. Мероприятие традиционно будет развлекательным и будет состоять из свободного дрифта, Drift Parking Challenge, Backwards Entry Challenge и Twin Drift Competition. Если вы посетите мероприятие как зритель, то посещение бесплатно, однако участие платно.Научиться "управлять" акварельюКогда: 4 декабряГде: Mimo Art Studio & Gallery (ул. Цинамдзгвришвили, 25)Подробнее: https://www.facebook.com/events/625973318840677/?active_tab=discussionВам не обязательно уметь рисовать, чтобы пойти на мастер-класс по рисованию акварелью. Наоборот, если вы этого не умеете делать, но всегда хотели, то бегите скорее и открывайте в себе новые таланты. А если их нет, расстраиваться тоже не стоит, ведь зря потраченным проведенное время точно не назовешь.Попасть на стенд-ап на английском языкеКогда: 5 декабряГде: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/429499322124263/?active_tab=discussionПосетите еженедельный открытый микрофон, где комики представляют свой материал. Это отличная возможность стать свидетелем рождения нового таланта, ведь многие стендаперы так и начинают. Или попробуйте свои силы сами! Открытые микрофоны бесплатны как для посещения, так и для участия. Места лучше бронировать заранее.Зажечь елочкуКогда: 4 декабряГде: парк МзиуриПодробнее: https://www.facebook.com/events/3148083798849559/?active_tab=discussionПрогуляйтесь до парка Мзиури, где будут зажигать две елочки. Проведите время с друзьями в приятной атмосфере, а потом забегите в кафе, чтобы согреться.Пойти на выставку в честь ГалактионаКогда: до 17 январяГде: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/872547966782739/В честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, на которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.Забыть о стрессеКогда: 4 декабряГде: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/421209439706792?ref=newsfeedЭто то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Что в театре?3, 5 декабря в Театре кукол – "Цирк"3 декабря в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"3 декабря в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"3 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"3 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"3 декабря в театре Марджанишвили – "Шинель"4 декабря в Театре кукол – "Деда Эна"4, 5 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Слоненок fant"4 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"4 декабря в Грибоедовском театре – "Английский детектив"4 декабря в Свободном театре – "2030. Нам нечего терять"4 декабря в Театре Ахметели – "Волшебный круг"4, 5 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"4 декабря в Театре Руставели – "Конец игры"4 декабря в театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"4, 5 декабря в театре Королевского двора – "Осень служанок"4 декабря в театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"5 декабря в Грибоедовском театре – "Сказка о Царе Салтане"5 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"5 декабря в Театре Ахметели – "Карлсон"5 декабря в Свободном Театре – "Чужая жизнь"5 декабря в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"5 декабря в Театре Ахметели – "HELLADOS"5 декабря в театре Марджанишвили – "Тайные вариации"5 декабря в театре Туманишвили – "Кугельмасс!" Что посмотреть в кино?"Дом Gucci" (драма, триллер)"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Наивный" (драма, эротический)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"После. Глава 3" (драма)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, тбилиси, развлечения