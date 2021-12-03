Уикенд по-тбилисски: куда пойти 3-5 декабря в столице?
12:01 03.12.2021 (обновлено: 12:16 03.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗеркальные шары и освещение в одном из тбилисских кафе-баров
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Зима наступила, Новый год на носу, а значит пора набираться позитива, заниматься "погуляшками" и развлекаться
Sputnik Грузия традиционно подготовил для вас афишу самых интересных мероприятий грузинской столицы на любой цвет и вкус. Помните, Tbilisi loves you!
Отправиться на шоколадный фестиваль
© REUTERS / Russell BoyceНеоновая вывеска Sweet Like Chocolate у художественной галереи, кафе и творческого центра God's Own Junkyard в Лондоне
Неоновая вывеска Sweet Like Chocolate у художественной галереи, кафе и творческого центра God's Own Junkyard в Лондоне
Когда: 4, 5 декабря, 14:00-20:00
Где: Ботанический сад
Вас ждет в гости фестиваль шоколада – самый теплый, сладкий и новогодний фестиваль. Здесь гостей будут встречать Санта и эльф, а также большая новогодняя елка. Для детей развлечений найдется достаточно: розыгрыши, сюрпризы, музыкально сопроводит мероприятие диджей, а также карикатуры, которые нарисует для вас художник Залико Сулакаури. На фестивале будет представлен шоколад, изготовленный в Грузии, а также импортированный из других стран.
Пойти на выставку в честь известного турецкого поэта
Карвасла - Тбилисский исторический музей им. И. Гришашвили
Когда: 3-5 декабря
Где: Музей "Карвасла" (ул. Сиони, 8)
На выставке под названием "Миниатюры о Юнусе Эмре" представлены 25 работ, вдохновленных стихами великого поэта. Все экспонаты привезены из Турции специально для этой выставки. На мероприятии также представлен грузинский перевод книги Юнуса Эмре. Юнус Эмре (1238-1321) был величайшим суфийским поэтом турецкого народа. Его стихи основаны на любви, уважении и толерантности людей.
Испечь печенье с детьми
Когда: 4 декабря
Где: Творческий центр Art BOOM (ул. Атени, 2/5)
Дети на мастер-классе поучаствуют в процессе приготовления сливочное печенья. Пока оно будет печься, ребята подготовят подарочную упаковку и письмо Деду Морозу со своими пожеланиями. И это еще не все. Готовым вкусным печеньем с теплым молоком дети полакомятся, слушая добрую сказку.
Почувствовать драйв
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovichдрифт
дрифт
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Когда: 5 декабря
Где: Rustavi International Motorpark (Рустави, близ Тбилиси)
Зимняя дрифт-вечеринка пройдет близ Тбилиси. В ней сможет принять участие любой желающий, у кого есть водительские права на автомобиль и мотоцикл. Мероприятие традиционно будет развлекательным и будет состоять из свободного дрифта, Drift Parking Challenge, Backwards Entry Challenge и Twin Drift Competition. Если вы посетите мероприятие как зритель, то посещение бесплатно, однако участие платно.
Научиться "управлять" акварелью
Краски
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko/
Когда: 4 декабря
Где: Mimo Art Studio & Gallery (ул. Цинамдзгвришвили, 25)
Вам не обязательно уметь рисовать, чтобы пойти на мастер-класс по рисованию акварелью. Наоборот, если вы этого не умеете делать, но всегда хотели, то бегите скорее и открывайте в себе новые таланты. А если их нет, расстраиваться тоже не стоит, ведь зря потраченным проведенное время точно не назовешь.
Попасть на стенд-ап на английском языке
Когда: 5 декабря
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Посетите еженедельный открытый микрофон, где комики представляют свой материал. Это отличная возможность стать свидетелем рождения нового таланта, ведь многие стендаперы так и начинают. Или попробуйте свои силы сами! Открытые микрофоны бесплатны как для посещения, так и для участия. Места лучше бронировать заранее.
Зажечь елочку
Новогодние украшения в новогоднем городке в парке "Дэда Эна"
Когда: 4 декабря
Где: парк Мзиури
Прогуляйтесь до парка Мзиури, где будут зажигать две елочки. Проведите время с друзьями в приятной атмосфере, а потом забегите в кафе, чтобы согреться.
Пойти на выставку в честь Галактиона
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli Памятная доска на доме, где жил Галактион Табидзе
Памятная доска на доме, где жил Галактион Табидзе
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Когда: до 17 января
Где: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)
В честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, на которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.
Забыть о стрессе
Когда: 4 декабря
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.
Что в театре?
3, 5 декабря в Театре кукол – "Цирк"
3 декабря в Грибоедовском театре – "Записки сумасшедшего"
3 декабря в Свободном театре – "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?"
3 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Не забывай меня"
3 декабря в Театре Ахметели – "Медея и Эдип"
3 декабря в театре Марджанишвили – "Шинель"
© photo: courtesy of Griboedov TheatreАфиша спектакля "Записки сумасшедшего" Театра Грибоедова
Афиша спектакля "Записки сумасшедшего" Театра Грибоедова
© photo: courtesy of Griboedov Theatre
4 декабря в Театре кукол – "Деда Эна"
4, 5 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Слоненок fant"
4 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
4 декабря в Грибоедовском театре – "Английский детектив"
4 декабря в Свободном театре – "2030. Нам нечего терять"
4 декабря в Театре Ахметели – "Волшебный круг"
© photo: Marjanishvili Drama Theatre / FBСпектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
Спектакль "Крейцерова соната" Толстого пройдет на сцене Тбилисского академического театра им. К. Марджанишвили
4, 5 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Это я, Николоз Бараташвили!"
4 декабря в Театре Руставели – "Конец игры"
4 декабря в театре Марджанишвили – "Крейцерова соната"
4, 5 декабря в театре Королевского двора – "Осень служанок"
4 декабря в театре Туманишвили – "Кровавая свадьба"
5 декабря в Грибоедовском театре – "Сказка о Царе Салтане"
© Sputnik / Denis AslanovОформление зрительского зала в драматическом театре им. Шота Руставели
Оформление зрительского зала в драматическом театре им. Шота Руставели
© Sputnik / Denis Aslanov
5 декабря в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
5 декабря в Театре Ахметели – "Карлсон"
5 декабря в Свободном Театре – "Чужая жизнь"
5 декабря в Театре Руставели – "Узаконенное беззаконье"
5 декабря в Театре Ахметели – "HELLADOS"
5 декабря в театре Марджанишвили – "Тайные вариации"
5 декабря в театре Туманишвили – "Кугельмасс!"
Что посмотреть в кино?
"Дом Gucci" (драма, триллер)
"Последняя дуэль" (историческая драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)
"Наивный" (драма, эротический)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"После. Глава 3" (драма)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).
Мультфильмы:
"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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