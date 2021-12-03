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В Батуми оппозиция сорвала первое заседание нового сакребуло - видео
В Батуми оппозиция сорвала первое заседание нового сакребуло - видео
Заседание новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Батуми сорвалось из-за отсутствия кворума – оппозиционные депутаты покинули зал заседания в знак... 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T17:25+0400
2021-12-03T17:28+0400
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В начале заседания заявление сделала депутат Нази Путкарадзе, сестра покойного депутата Нугзара Путкарадзе. По официальной версии, он скончался в результате сердечного приступа. Однако представители оппозиции связывают его смерть с тем, что избранного члена сакребуло пытались подкупить и оказывали на него давление. "ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Сегодня мой брат должен был открыть заседание как старейший член сакребуло… Это не была просто смерть, это было воздействие на его здоровье и уничтожение жизни моего брата. Я требую объективного расследования!" – заявила Путкарадзе.В свою очередь, член оппозиционной партии "Лело" Ираклий Куправа заявил, что если сакребуло Батуми не будет оппозиционным, то оно не может быть легитимным. "Если сакребуло Батуми не будет легитимным, ни на одном заседании не будет кворума. Это единое решение оппозиции, которое мы все учитываем, и следуем этому пути", – заявил Куправа.Как заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Наталья Зоидзе, следствие по делу Путкарадзе ведется и результаты станут известны в ближайшем будущем. По ее словам, очередное заседание сакребуло будет назначено в соответствие с законом. "Дата еще одного собрания будет назначена в соответствии с законом. Мы вновь соберемся. Как собравшиеся будут действовать и как будет проходить процесс – это также предусмотрено законом", – отметила Зоидзе.Из-за срыва заседания депутаты сакребуло не смогли выбрать председателя и его заместителей.После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" – три места, "Лело для Грузии" – одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и продолжит свою деятельность в качестве независимого депутата.
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видео, батуми, аджария, мультимедиа, акция протеста, видео-новости из грузии, видео, сакребуло

В Батуми оппозиция сорвала первое заседание нового сакребуло - видео

17:25 03.12.2021 (обновлено: 17:28 03.12.2021)
© video: Sputnik / Seyran Baroyan
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Заседание новоизбранного сакребуло (совещательный орган) Батуми сорвалось из-за отсутствия кворума – оппозиционные депутаты покинули зал заседания в знак протеста. Смотрите, что происходило на месте событий в видео Sputnik Грузия
В начале заседания заявление сделала депутат Нази Путкарадзе, сестра покойного депутата Нугзара Путкарадзе. По официальной версии, он скончался в результате сердечного приступа. Однако представители оппозиции связывают его смерть с тем, что избранного члена сакребуло пытались подкупить и оказывали на него давление. "
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Сегодня мой брат должен был открыть заседание как старейший член сакребуло… Это не была просто смерть, это было воздействие на его здоровье и уничтожение жизни моего брата. Я требую объективного расследования!" – заявила Путкарадзе.
В свою очередь, член оппозиционной партии "Лело" Ираклий Куправа заявил, что если сакребуло Батуми не будет оппозиционным, то оно не может быть легитимным. "Если сакребуло Батуми не будет легитимным, ни на одном заседании не будет кворума. Это единое решение оппозиции, которое мы все учитываем, и следуем этому пути", – заявил Куправа.
Как заявил член правящей партии "Грузинская мечта" Наталья Зоидзе, следствие по делу Путкарадзе ведется и результаты станут известны в ближайшем будущем. По ее словам, очередное заседание сакребуло будет назначено в соответствие с законом. "Дата еще одного собрания будет назначена в соответствии с законом. Мы вновь соберемся. Как собравшиеся будут действовать и как будет проходить процесс – это также предусмотрено законом", – отметила Зоидзе.
Из-за срыва заседания депутаты сакребуло не смогли выбрать председателя и его заместителей.
После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" – три места, "Лело для Грузии" – одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и продолжит свою деятельность в качестве независимого депутата.
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