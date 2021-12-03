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В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов
В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов
Теплая погода в основном без осадков сохранится в стране до середины следующей недели – 9 декабря 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T20:58+0400
2021-12-03T20:58+0400
2021-12-03T20:58+0400
новости
грузия
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прогноз погоды в грузии
погода
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Температура на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 22 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, теплая погода в основном без осадков сохранится в стране до следующей недели – 9 декабря.Температура воздуха в Западной Грузии составит плюс 17 – 22 градуса. А в Восточной части страны столбик термометра поднимется до 11 – 16 градусов выше нуля.Что касается Тбилиси, то, по прогнозам синоптиков, в столице будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет в пределах 13 – 15 градусов выше нуля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода
В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов
Теплая погода в основном без осадков сохранится в стране до середины следующей недели – 9 декабря
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
Температура на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 22 градусов тепла, говорится в сообщении
Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, теплая погода в основном без осадков сохранится в стране до следующей недели – 9 декабря.
Температура воздуха в Западной Грузии составит плюс 17 – 22 градуса. А в Восточной части страны столбик термометра поднимется до 11 – 16 градусов выше нуля.
Что касается Тбилиси, то, по прогнозам синоптиков, в столице будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет в пределах 13 – 15 градусов выше нуля.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.