https://sputnik-georgia.ru/20211203/v-gruzii-potepleet-do-plyus-22-gradusov-262585117.html

В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов

В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов

Теплая погода в основном без осадков сохранится в стране до середины следующей недели – 9 декабря 03.12.2021, Sputnik Грузия

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грузия

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

погода

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Температура на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 22 градусов тепла, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, теплая погода в основном без осадков сохранится в стране до следующей недели – 9 декабря.Температура воздуха в Западной Грузии составит плюс 17 – 22 градуса. А в Восточной части страны столбик термометра поднимется до 11 – 16 градусов выше нуля.Что касается Тбилиси, то, по прогнозам синоптиков, в столице будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет в пределах 13 – 15 градусов выше нуля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода