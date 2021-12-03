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В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ
В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ
Участники акции напомнили правительству о своем существовании и своих проблемах 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T16:04+0400
2021-12-03T16:04+0400
2021-12-03T17:02+0400
новости
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акция
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями в Тбилиси состоялась акция-шествие от площади Первой Республики до площади Свободы, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.В акции приняли участие около ста человек – как сами лица с ОВЗ, так и их близкие, знакомы, друзья и представители неправительственных организаций. Пляж в Батуми адаптировали для лиц с ОВЗ>>Участники, среди которых было немало "колясочников", вышли на акцию с плакатами "Повысьте социальный пакет людям с ярко выраженными ограниченными возможностями!", "Учтите мои потребности, а не мой диагноз!", "Жить зависимым от кого-то – задевает достоинство".3 декабря весь мир отмечает Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1992 году для решения очень важной социальной задачи – привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиты их достоинства, прав и благополучия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, лица с овз, акция
В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ
16:04 03.12.2021 (обновлено: 17:02 03.12.2021)
Участники акции напомнили правительству о своем существовании и своих проблемах
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik.
В Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями в Тбилиси состоялась акция-шествие от площади Первой Республики до площади Свободы, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий.
В акции приняли участие около ста человек – как сами лица с ОВЗ, так и их близкие, знакомы, друзья и представители неправительственных организаций.
Участники, среди которых было немало "колясочников", вышли на акцию с плакатами "Повысьте социальный пакет людям с ярко выраженными ограниченными возможностями!", "Учтите мои потребности, а не мой диагноз!", "Жить зависимым от кого-то – задевает достоинство".
3 декабря весь мир отмечает Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1992 году для решения очень важной социальной задачи – привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиты их достоинства, прав и благополучия.
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