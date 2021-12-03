https://sputnik-georgia.ru/20211203/v-tbilisi-aktsiyu-shestvie-ustroili-litsa-s-ovz-262571608.html

В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ

В Тбилиси акцию-шествие устроили лица с ОВЗ

Участники акции напомнили правительству о своем существовании и своих проблемах 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T16:04+0400

2021-12-03T16:04+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. В Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями в Тбилиси состоялась акция-шествие от площади Первой Республики до площади Свободы, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.В акции приняли участие около ста человек – как сами лица с ОВЗ, так и их близкие, знакомы, друзья и представители неправительственных организаций. Пляж в Батуми адаптировали для лиц с ОВЗ>>Участники, среди которых было немало "колясочников", вышли на акцию с плакатами "Повысьте социальный пакет людям с ярко выраженными ограниченными возможностями!", "Учтите мои потребности, а не мой диагноз!", "Жить зависимым от кого-то – задевает достоинство".3 декабря весь мир отмечает Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1992 году для решения очень важной социальной задачи – привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиты их достоинства, прав и благополучия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, лица с овз, акция