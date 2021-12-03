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https://sputnik-georgia.ru/20211203/vvedenie-vo-khram-presvyatoy-bogoroditsy-4-dekabrya-primety-i-sut-prazdnika-262571239.html
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: приметы и суть праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: приметы и суть праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных православных праздников, который отмечают 4 декабря 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T18:31+0400
2021-12-03T18:31+0400
справки
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В основе праздника лежит церковное предание о том, как будущую Богоматерь в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм.Праздник, установленный на заре христианства, широкое распространение в православии получил в девятом веке.Sputnik Грузия рассказывает о сути праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также о связанных с ним традициях и приметах.ПреданиеРодители будущей Богородицы - праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны. Они молились о рождении ребенка и дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. У праведников родилась дочь, которую, по указанию Ангела Божьего, назвали Мария, что по-еврейски значит "госпожа, надежда".Когда Марии исполнилось три года, родители, собрав родственников и знакомых, повели свою дочь в Иерусалимский храм с пением священных песен и зажженными свечами.Шествие от Назарета до Иерусалима, по преданию, длилось три дня с небольшими остановками для отдыха.Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники во главе с первосвященником Захарией.В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Маленькая Мария, как только ее поставили на первую ступень, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю, где ее ожидал первосвященник.По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая Святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью, этим была явлена ее особая роль в судьбе человечества.Праведные Иоаким и Анна возвратились домой, а Мария оставалась в храме до пятнадцатилетнего возраста, после чего ее выдали замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа.Земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо покрыта глубокой тайной, как и ее жизнь в Иерусалимском храме.В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания будущей Богородицы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев - читала Священное Писание, постоянно молилась и занималась рукоделием.Суть праздникаПраздник Введение во храм Пресвятой Богородицы — предсказание Рождества Христова и благоволения Божьего к человеческому роду.Дева Мария, родившая Христа-Спасителя, более всех послужила спасению человечества.Праздник, связанный с ветхозаветным храмом, знаменует начало замены богослужения Ветхого Завета с его кровавыми жертвоприношениями как ежегодной еврейской традиции очищения от грехов – Новым Заветом Божественного Искупителя, проливающего Свою Кровь во искупление грехов всего человечества.Точное время установления праздника в честь Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм неизвестно. О том, что праздник отмечали в первые века христианства, свидетельствуют предания палестинских христиан, где говорится о том, что царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.Упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского в IV веке, а в VII веке в день Введения проповеди произносили Константинопольские патриархи - святители Герман и Тарасий.В XIII веке праздник был распространен по всему Востоку. Канон праздника "Отверзу уста моя" и ряд стихир составил в IX веке Георгий, митрополит Никомидийский, а в X веке Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский, составил второй канон праздника "Песнь победную". По сей день эти стихиры и каноны поют в храмах.День Введения во храм Пресвятой Богородицы – это день явления миру избранной Богом, чистейшей из всех живших на земле, не имевшей и тени греховного помысла.Традиции и приметыВ день Введения во храм Пресвятой Богородицы с утра проводится праздничное богослужение во всех православных церквях. По традиции, священнослужители одеты в белые и/или голубые облачения и поются только песнопения праздника.Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост – постящиеся могут в этот день есть рыбу.На Руси в праздник, по традиции, ходили друг другу в гости. По приметам, если первым в этот день переступит порог мужчина — весь год будет счастливым и радостным, а если женщина — год пройдет в несчастии и хозяев будут преследовать неудачи.На праздничный стол обязательно подавались вареники с ягодами, в один из которых, по традиции, обязательно клали монетку. По приметам, тот кому она попадется, проведет весь год в радости и счастье.Копать землю в праздник плохая примета - урожай будет скудным.Мороз на Введение - примета, указывающая, что все зимние праздники будут морозные.По приметам, если снег выпадет до самого праздника, то он долго не пролежит и вскоре растает, а сама зима будет мягкой.Если снег выпадет после Введения во храм Пресвятой Богородицы – это примета, что снег продержится до самого февраля.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: приметы и суть праздника

18:31 03.12.2021
© photo: Sputnik / StringerВерующие держат в руках иконы
Верующие держат в руках иконы - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двенадцати главных православных праздников, который отмечают 4 декабря
В основе праздника лежит церковное предание о том, как будущую Богоматерь в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм.
Праздник, установленный на заре христианства, широкое распространение в православии получил в девятом веке.
Sputnik Грузия рассказывает о сути праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также о связанных с ним традициях и приметах.

Предание

Родители будущей Богородицы - праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны. Они молились о рождении ребенка и дали обет, если родится дитя, посвятить его Богу. У праведников родилась дочь, которую, по указанию Ангела Божьего, назвали Мария, что по-еврейски значит "госпожа, надежда".
Когда Марии исполнилось три года, родители, собрав родственников и знакомых, повели свою дочь в Иерусалимский храм с пением священных песен и зажженными свечами.
Шествие от Назарета до Иерусалима, по преданию, длилось три дня с небольшими остановками для отдыха.
Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники во главе с первосвященником Захарией.
В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Маленькая Мария, как только ее поставили на первую ступень, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю, где ее ожидал первосвященник.
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov / Перейти в фотобанкИкона Богородицы Святой Девы Марии
Икона Богородицы Святой Девы Марии - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
Икона Богородицы Святой Девы Марии
© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
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По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая Святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью, этим была явлена ее особая роль в судьбе человечества.
Праведные Иоаким и Анна возвратились домой, а Мария оставалась в храме до пятнадцатилетнего возраста, после чего ее выдали замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа.
Земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо покрыта глубокой тайной, как и ее жизнь в Иерусалимском храме.
В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания будущей Богородицы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев - читала Священное Писание, постоянно молилась и занималась рукоделием.

Суть праздника

Праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы — предсказание Рождества Христова и благоволения Божьего к человеческому роду.
Дева Мария, родившая Христа-Спасителя, более всех послужила спасению человечества.
Праздник, связанный с ветхозаветным храмом, знаменует начало замены богослужения Ветхого Завета с его кровавыми жертвоприношениями как ежегодной еврейской традиции очищения от грехов – Новым Заветом Божественного Искупителя, проливающего Свою Кровь во искупление грехов всего человечества.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанк455 лет исполняется собору Покрова Пресвятой Богородицы
455 лет исполняется собору Покрова Пресвятой Богородицы - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
455 лет исполняется собору Покрова Пресвятой Богородицы
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
/
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Точное время установления праздника в честь Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм неизвестно. О том, что праздник отмечали в первые века христианства, свидетельствуют предания палестинских христиан, где говорится о том, что царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского в IV веке, а в VII веке в день Введения проповеди произносили Константинопольские патриархи - святители Герман и Тарасий.
В XIII веке праздник был распространен по всему Востоку. Канон праздника "Отверзу уста моя" и ряд стихир составил в IX веке Георгий, митрополит Никомидийский, а в X веке Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский, составил второй канон праздника "Песнь победную". По сей день эти стихиры и каноны поют в храмах.
День Введения во храм Пресвятой Богородицы – это день явления миру избранной Богом, чистейшей из всех живших на земле, не имевшей и тени греховного помысла.

Традиции и приметы

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы с утра проводится праздничное богослужение во всех православных церквях. По традиции, священнослужители одеты в белые и/или голубые облачения и поются только песнопения праздника.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост – постящиеся могут в этот день есть рыбу.
На Руси в праздник, по традиции, ходили друг другу в гости. По приметам, если первым в этот день переступит порог мужчина — весь год будет счастливым и радостным, а если женщина — год пройдет в несчастии и хозяев будут преследовать неудачи.
© photo: Sputnik / Balabanov / Перейти в фотобанкИзображение Богоматери. Фрагмент иконы "Благовещение (Устюжское)"
Изображение Богоматери. Фрагмент иконы Благовещение (Устюжское) - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
Изображение Богоматери. Фрагмент иконы "Благовещение (Устюжское)"
© photo: Sputnik / Balabanov
/
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На праздничный стол обязательно подавались вареники с ягодами, в один из которых, по традиции, обязательно клали монетку. По приметам, тот кому она попадется, проведет весь год в радости и счастье.
Копать землю в праздник плохая примета - урожай будет скудным.
Мороз на Введение - примета, указывающая, что все зимние праздники будут морозные.
По приметам, если снег выпадет до самого праздника, то он долго не пролежит и вскоре растает, а сама зима будет мягкой.
Если снег выпадет после Введения во храм Пресвятой Богородицы – это примета, что снег продержится до самого февраля.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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