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Зеленый паспорт в Грузии: как получить пропуск в мир без ковида - видео
Зеленый паспорт в Грузии: как получить пропуск в мир без ковида - видео
С декабря в Грузии вступили в силу так называемые ковид-паспорта. Теперь, чтобы попасть в места массового скопления людей, необходимо иметь "зеленый статус"... 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T16:02+0400
2021-12-03T16:02+0400
2021-12-03T16:06+0400
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Теперь в Грузии просто необходим "зеленый паспорт" или специальный QR-код, который выдается тем, кто переболел COVID-19 или прошел полный курс вакцинации. "Зеленый статус" также присваивается на 72 часа тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста, либо на 24 часа - тем, кто получил отрицательный результат быстрого теста. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Без "зеленого паспорта" теперь не попасть в следующие общественные места: кафе, бары, рестораны, фудкорты, гостиницы, спа и фитнес-центры, музеи, театры, кинотеатры, канатки на горнолыжных курортах. Правительство Грузии приняло решение о введении таких мер в надежде, что таким образом в стране повысятся темпы вакцинации, ведь с марта этого года в стране привились всего 35% населения страны, в то время как эксперты надеялись, что эта цифра будет вдвое больше.
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грузия, видео, мультимедиа, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, видео, видео-новости из грузии
Зеленый паспорт в Грузии: как получить пропуск в мир без ковида - видео
16:02 03.12.2021 (обновлено: 16:06 03.12.2021)
С декабря в Грузии вступили в силу так называемые ковид-паспорта. Теперь, чтобы попасть в места массового скопления людей, необходимо иметь "зеленый статус". Все подробности - в специальном репортаже Sputnik Грузия
Теперь в Грузии просто необходим "зеленый паспорт" или специальный QR-код, который выдается тем, кто переболел COVID-19 или прошел полный курс вакцинации. "Зеленый статус" также присваивается на 72 часа тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста, либо на 24 часа - тем, кто получил отрицательный результат быстрого теста.
Без "зеленого паспорта" теперь не попасть в следующие общественные места: кафе, бары, рестораны, фудкорты, гостиницы, спа и фитнес-центры, музеи, театры, кинотеатры, канатки на горнолыжных курортах.
Правительство Грузии приняло решение о введении таких мер в надежде, что таким образом в стране повысятся темпы вакцинации, ведь с марта этого года в стране привились всего 35% населения страны, в то время как эксперты надеялись, что эта цифра будет вдвое больше.