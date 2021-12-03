https://sputnik-georgia.ru/20211203/zelenyy-pasport-v-gruzii-kak-poluchit-propusk-v-mir-bez-kovida---video-262575504.html

Зеленый паспорт в Грузии: как получить пропуск в мир без ковида - видео

Зеленый паспорт в Грузии: как получить пропуск в мир без ковида - видео

С декабря в Грузии вступили в силу так называемые ковид-паспорта. Теперь, чтобы попасть в места массового скопления людей, необходимо иметь "зеленый статус"... 03.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-03T16:02+0400

2021-12-03T16:02+0400

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Теперь в Грузии просто необходим "зеленый паспорт" или специальный QR-код, который выдается тем, кто переболел COVID-19 или прошел полный курс вакцинации. "Зеленый статус" также присваивается на 72 часа тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста, либо на 24 часа - тем, кто получил отрицательный результат быстрого теста. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Без "зеленого паспорта" теперь не попасть в следующие общественные места: кафе, бары, рестораны, фудкорты, гостиницы, спа и фитнес-центры, музеи, театры, кинотеатры, канатки на горнолыжных курортах. Правительство Грузии приняло решение о введении таких мер в надежде, что таким образом в стране повысятся темпы вакцинации, ведь с марта этого года в стране привились всего 35% населения страны, в то время как эксперты надеялись, что эта цифра будет вдвое больше.

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