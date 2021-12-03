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https://sputnik-georgia.ru/20211203/zenit---tsrvena-zvezda-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262551758.html
"Зенит" - "Црвена Звезда": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Зенит" - "Црвена Звезда": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Црвена Звезда" 03.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-03T09:36+0400
2021-12-03T09:36+0400
спорт
баскетбол
евролига
прогноз на баскетбольный матч
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В нынешнем сезоне питерский "Зенит" становится серьезной силой в европейском баскетболе. После XII туров регулярного чемпионата Евролиги российский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, опережая и ЦСКА и казанский УНИКС.До прошлого тура Евролиги, в котором "Зенит" неожиданно на выезде уступил греческому "Панатинаикосу" (64:70), в активе питерского клуба было семь подряд побед во всех турнирах.Если говорить о выступлении на домашнем паркете, то в текущем розыгрыше турнира "Зенит" потерпел только одно поражение в шести матчах, да и то от мощного "Реала" (68:75).Что касается "Црвены Звезды", то сербский клуб пока далек от восьмерки сильнейших команд Евролиги и располагается на 13 месте. А к матчу против "Зенита" белградцы подходят после трех подряд поражений в турнире.Вполне естественно, что букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение хозяевам. На победу "Зенита" можно поставить с коэффициентом 1,26 (против 4,5 у гостей). Наверное, при таких раскладах, стоит рассмотреть вариант с минусовой форой.Если посмотреть на статистику "Зениту" в последних пяти выигранных матчах, то клуб в среднем набирает 81.2 очка за игру, а пропускает всего 69.4 очка – оборона подопечных Паскуаля всегда была на высоте. В свою очередь у "Црвены Звезды" оборона уже не так надежна как раньше. За такой же отрезок, что и у "Зенита" сербы в среднем пропускали 77 очков, при результативности 74.6.Исходя из всего вышесказанного, предлагаю взять победу "Зенита" с форой -7.5 очков. Как мне кажется, хозяева вполне могут привезти сербам восемь очков. Да и платят за данный вариант вполне прилично.Ставка: "Зенит" победит с форой (-7.5 очков) за 1,72.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч

"Зенит" - "Црвена Звезда": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

09:36 03.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - "Олимпия"
Баскетбол. Евролига. Матч Зенит - Олимпия - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Црвена Звезда"
В нынешнем сезоне питерский "Зенит" становится серьезной силой в европейском баскетболе. После XII туров регулярного чемпионата Евролиги российский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, опережая и ЦСКА и казанский УНИКС.
До прошлого тура Евролиги, в котором "Зенит" неожиданно на выезде уступил греческому "Панатинаикосу" (64:70), в активе питерского клуба было семь подряд побед во всех турнирах.
Если говорить о выступлении на домашнем паркете, то в текущем розыгрыше турнира "Зенит" потерпел только одно поражение в шести матчах, да и то от мощного "Реала" (68:75).
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Црвена Звезда" — ЦСКА
Баскетбол. Евролига. Матч Црвена Звезда — ЦСКА - Sputnik Грузия, 1920, 02.12.2021
Баскетбол. Евролига. Матч "Црвена Звезда" — ЦСКА
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Црвены Звезды", то сербский клуб пока далек от восьмерки сильнейших команд Евролиги и располагается на 13 месте. А к матчу против "Зенита" белградцы подходят после трех подряд поражений в турнире.
Вполне естественно, что букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение хозяевам. На победу "Зенита" можно поставить с коэффициентом 1,26 (против 4,5 у гостей). Наверное, при таких раскладах, стоит рассмотреть вариант с минусовой форой.
Если посмотреть на статистику "Зениту" в последних пяти выигранных матчах, то клуб в среднем набирает 81.2 очка за игру, а пропускает всего 69.4 очка – оборона подопечных Паскуаля всегда была на высоте. В свою очередь у "Црвены Звезды" оборона уже не так надежна как раньше. За такой же отрезок, что и у "Зенита" сербы в среднем пропускали 77 очков, при результативности 74.6.
Исходя из всего вышесказанного, предлагаю взять победу "Зенита" с форой -7.5 очков. Как мне кажется, хозяева вполне могут привезти сербам восемь очков. Да и платят за данный вариант вполне прилично.
Ставка: "Зенит" победит с форой (-7.5 очков) за 1,72.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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