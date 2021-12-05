https://sputnik-georgia.ru/20211205/dva-nesovershennoletnikh-zaderzhany-po-podozreniyu-v-ubiystve-sverstnika-v-tbilisi-262601748.html

Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси

Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси

Один из задержанных обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T10:32+0400

2021-12-05T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси по горячим следам задержала двух несовершеннолетних по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, говорится в заявлении МВД Грузии.По данным пресс-службы ведомства, задержанным 16 и 17 лет.Следствие установило, что в ходе ссоры вечером в субботу в столичном районе Санзона один из задержанных нанес удар холодным оружием 15-летнему подростку и скрылся с места преступления. Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, как предполагает следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию.Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.По информации СМИ, смертельное ранение подросток получил в область сердца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211203/politsiya-raskryla-ubiystvo-v-kobuleti-262587758.html

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