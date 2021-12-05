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Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси
Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси
Один из задержанных обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T10:32+0400
2021-12-05T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Полиция Тбилиси по горячим следам задержала двух несовершеннолетних по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, говорится в заявлении МВД Грузии.По данным пресс-службы ведомства, задержанным 16 и 17 лет.Следствие установило, что в ходе ссоры вечером в субботу в столичном районе Санзона один из задержанных нанес удар холодным оружием 15-летнему подростку и скрылся с места преступления. Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, как предполагает следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию.Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.По информации СМИ, смертельное ранение подросток получил в область сердца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Два несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве сверстника в Тбилиси
Один из задержанных обвиняется в недонесении об особо тяжком преступлении
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik.
Полиция Тбилиси по горячим следам задержала двух несовершеннолетних по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, говорится в заявлении
МВД Грузии.
По данным пресс-службы ведомства, задержанным 16 и 17 лет.
Следствие установило, что в ходе ссоры вечером в субботу в столичном районе Санзона один из задержанных нанес удар холодным оружием 15-летнему подростку и скрылся с места преступления. Вместе с предполагаемым убийцей находился второй задержанный, который, как предполагает следствие, стал свидетелем преступления, но не сообщил о нем в полицию.
Раненый подросток скончался вскоре после госпитализации в Первую университетскую клинику.
По информации СМИ, смертельное ранение подросток получил в область сердца.
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