https://sputnik-georgia.ru/20211205/goroskop-na-segodnya-6-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262596511.html

Гороскоп на сегодня 6 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 6 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 6 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а... 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T10:04+0400

2021-12-05T10:04+0400

2021-12-05T10:04+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 6 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овны 6 декабря могут проводить переговоры, творческие встречи, претворять в жизнь свои замыслы - даже сложные дела им будут удаваться на редкость легко. Сегодня высока вероятность того, что знаку зодиака удастся достичь прогресса в делах и нормализовать свое экономическое положение. В отношениях с близкими людьми возможна размолвка, но чтобы преодолеть преграды в общении, Овнам нужно научиться находить разумный компромисс.Тельцам 6 декабря удастся быстро справиться с самыми сложными делами – представители знака зодиака найдут сегодня ответы на вопросы, которые раньше ставили их в тупик. Благоприятно сегодня для начала новых отношений как в делах, так и в частной жизни, однако одалживать деньги и брать в долг нежелательно. Гороскоп советует представителям знака зодиака сосредоточиться на положительных качествах партнера, если хотят создать пару.Близнецам 6 декабря следует плыть по течению – сегодня вам как никогда понадобится тактика выжидания. Удачу знаку зодиака принесут добросовестность и производительность. Близнецов ждут деловые, творческие и личные вершины – у них появятся отличные свежие идеи и неплохие возможности для их реализации. Гороскоп советует знаку зодиака придерживаться умеренности в питании - лишние килограммы легче набрать, чем сбросить.Гороскоп рекомендует Ракам провести 6 декабря в гармонии с собой и окружающим миром - это поможет разглядеть новые качества в близких людях и укрепит ваши отношения. Подходящий день, чтобы проявить свой потенциал - это поможет знаку зодиака раскрыть творческие способности и удовлетворить множество собственных желаний. Благоприятно сегодня для начала диеты – в меню следует добавить больше овощей и фруктов.По гороскопу, Львам 6 декабря не следует браться за то, что не смогут быстро и качественно сделать. Знаку зодиака также сегодня лучше отказаться от любых капиталовложений, ибо неблагоприятное расположение планет может привести к проблемам. Знаку зодиака для поддержания уровня холестерина в крови нужно избегать фастфуда и отказаться от жирной пищи. Порадуйте партнера романтическим ужином и незабываемым вечером.По гороскопу, Девам 6 декабря лучше не привлекать к себе внимание, так как могут не оправдать ожиданий окружающих. Представителям знака зодиака нужно следить за финансами – они могут получить сегодня информацию, которая позволит удачно вложить инвестиции. Девам следует найти себе какое-нибудь миролюбивое хобби, вроде плетения макраме, вышивки или вязания. Это занятие избавит знак зодиака от стрессов, но также придаст им сил и бодрости.Желаемых результатов принесут Весам 6 декабря деловая активность и бесподобная производительность. Энергетический потенциал знака зодиака находится в нестабильном состоянии, поэтому им следует избегать конфликтных ситуаций, подрывающих силы и расшатывающих нервную систему. Гороскоп советует Весам отказаться от сверхурочных нагрузок, если почувствуют утомление. Благоприятно сегодня для налаживания социальных контактов, а вот от шопинга лучше отказаться.Гороскоп рекомендует Скорпионам не упускать 6 декабря инициативу из своих рук – воплощать в жизнь новые идеи, которые изменят ее к лучшему. Торги по поводу покупки, которую знак зодиака давно хочет совершить, вряд ли увенчаются сегодня успехом. Не следует проявлять излишнюю требовательность по отношению ко второй половине - быть может, ваши претензии не столь обоснованы, как вам кажется. Лучший способ расслабиться сегодня – это прогулка по парку.У Стрельцов на работе полный порядок, поэтому они могут сегодня расслабиться - посвятить время личному развитию и навестить друзей. Незначительные трудности, связанные с бытовыми аспектами, знак зодиака преодолеет быстро, но есть вероятность, что придется общаться с малоприятными людьми. Гороскоп советует сдерживать слишком бурные проявления чувств и не пытаться расслабиться с помощью сомнительных средств - алкоголя и так далее.Гороскоп советует Козерогам набраться терпения - задуманные цели и желания обязательно воплотятся в реальность, но позже. Знаку зодиака нужно постараться не упустить благоприятный шанс, который подарит удачное расположение Меркурия и Марса, - многие коммерческие сделки будут удачными. День подходит для встреч с друзьями и родственниками – у вас будет возможность удивить близких своими кулинарными шедеврами.Водолеям новые знакомые помогут с трудоустройством, хотя гороскоп советует рассчитывать на собственные силы, а не на помощь со стороны. Большая прибыль не ожидается, но скоро финансовая удача улыбнется знаку зодиака. В результате ложного доноса семейные отношения могут оказаться под угрозой. Избегайте сильных переживаний - нервное потрясение способно вывести надолго представителей знака зодиака из строя.По гороскопу, Рыбы 6 декабря познакомятся с человеком, способным содействовать их карьерному росту. У знака зодиака появится сегодня возможность немного заработать. Недостаток активного участия в жизни родных может привести к раздорам – звезды советуют согласится на временный компромисс и не доводить до размолвки. Чтобы избежать сильной мигрени, воздержитесь от дел, требующих повышенных энергетических затрат.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп