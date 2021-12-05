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Как Евразийский конгресс улучшит экономику стран ЕАЭС? - видео
Как Евразийский конгресс улучшит экономику стран ЕАЭС? - видео
В Москве состоялся Второй Евразийский конгресс. В одном из павильонов ВДНХ собрались представители органов власти, бизнеса и науки, чтобы вместе обсудить, как... 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T09:02+0400
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Сразу после приветственного кофе-брейка гости приступили к переговорам по новым транспортным коридорам: "Запад – Восток" и "Север – Юг". Потом участники обсудили продовольственную безопасность и рассмотрели ключевые инвестиционные проекты ЕАЭС.В мероприятии участвовали не только опытные эксперты, но и начинающие предприниматели. Молодежные бизнес-стартапы презентовали свои идеи перед инвесторами. Председатель российского кабмина Михаил Мишустин был в числе участников. Организатором конгресса стал Евразийский банк развития при поддержке Правительства России. Sputnik — генеральный информационный партнер Второго Евразийского конгресса — вел прямую трансляцию с форума.На мероприятии выступили председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, министр сельского хозяйства Республики Беларусь Иван Крупко, министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Республики Кыргызстан Аскарбек Джаныбеков и другие гости.
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Как Евразийский конгресс улучшит экономику стран ЕАЭС? - видео

09:02 05.12.2021
© video: Sputnik /
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В Москве состоялся Второй Евразийский конгресс. В одном из павильонов ВДНХ собрались представители органов власти, бизнеса и науки, чтобы вместе обсудить, как развивать Евразийский регион
Сразу после приветственного кофе-брейка гости приступили к переговорам по новым транспортным коридорам: "Запад – Восток" и "Север – Юг". Потом участники обсудили продовольственную безопасность и рассмотрели ключевые инвестиционные проекты ЕАЭС.
В мероприятии участвовали не только опытные эксперты, но и начинающие предприниматели. Молодежные бизнес-стартапы презентовали свои идеи перед инвесторами. Председатель российского кабмина Михаил Мишустин был в числе участников.
Организатором конгресса стал Евразийский банк развития при поддержке Правительства России. Sputnik — генеральный информационный партнер Второго Евразийского конгресса — вел прямую трансляцию с форума.
На мероприятии выступили председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, министр сельского хозяйства Республики Беларусь Иван Крупко, министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Республики Кыргызстан Аскарбек Джаныбеков и другие гости.
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