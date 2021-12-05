https://sputnik-georgia.ru/20211205/korporativ-v-oslo-zavershilsya-massovym-zarazheniem-koronavirusom-262610624.html

Корпоратив в Осло завершился массовым заражением коронавирусом

Корпоратив в Осло завершился массовым заражением коронавирусом

У половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T21:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло, сообщил Sputnik Беларусь.Первоначально появилась информация о том, что более 70 инфицированных были участниками предрождественской вечеринки в одной из компаний. Потом медики сообщили еще о почти 50 заболевших, которые не были участниками корпоратива, а просто в этот день находились в ресторане.Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений, в том числе и на посещение ресторанов. Но у же с конца ноября были ужесточены контрольные мероприятия, и теперь для въезда в эту страну нужно пройти регистрацию регистрироваться на специальном сайте, а также всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Такие меры приняты на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

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общество, новости, в мире, норвегия, осло, коронавирус covid-19