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Корпоратив в Осло завершился массовым заражением коронавирусом
Корпоратив в Осло завершился массовым заражением коронавирусом
У половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T21:29+0400
2021-12-05T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло, сообщил Sputnik Беларусь.Первоначально появилась информация о том, что более 70 инфицированных были участниками предрождественской вечеринки в одной из компаний. Потом медики сообщили еще о почти 50 заболевших, которые не были участниками корпоратива, а просто в этот день находились в ресторане.Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений, в том числе и на посещение ресторанов. Но у же с конца ноября были ужесточены контрольные мероприятия, и теперь для въезда в эту страну нужно пройти регистрацию регистрироваться на специальном сайте, а также всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Такие меры приняты на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
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общество, новости, в мире, норвегия, осло, коронавирус covid-19

Корпоратив в Осло завершился массовым заражением коронавирусом

21:29 05.12.2021 (обновлено: 22:28 05.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкГорода мира. Осло
Города мира. Осло - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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У половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек
ТБИЛИСИ, 5 дек - Sputnik. Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло, сообщил Sputnik Беларусь.
Первоначально появилась информация о том, что более 70 инфицированных были участниками предрождественской вечеринки в одной из компаний. Потом медики сообщили еще о почти 50 заболевших, которые не были участниками корпоратива, а просто в этот день находились в ресторане.
"Уже взяты пробы и сделаны первые лабораторные исследования. И у половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек", – сообщило местное телевидение со ссылкой на медиков.
Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних ковид-ограничений, в том числе и на посещение ресторанов. Но у же с конца ноября были ужесточены контрольные мероприятия, и теперь для въезда в эту страну нужно пройти регистрацию регистрироваться на специальном сайте, а также всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Такие меры приняты на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон".
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