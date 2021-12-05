https://sputnik-georgia.ru/20211205/kvartira-za-privivku-ili-kak-pensioner-vyigral-zhile-v-viktorine---video-262601447.html

Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине - видео

Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине - видео

Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Смотрите в видео, как пожилой мужчина выиграл жилье, привившись от... 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T16:18+0400

2021-12-05T16:18+0400

2021-12-05T16:18+0400

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Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе. В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе. В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года. 2021-12-05T16:18+0400 true PT1M45S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, мультимедиа, пенсионер, вакцинация от коронавируса, самара, коронавирус covid-19, видео