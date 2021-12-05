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Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине - видео
Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине - видео
Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Смотрите в видео, как пожилой мужчина выиграл жилье, привившись от... 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T16:18+0400
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Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе. В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года.
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Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине
Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе. В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт. Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая. Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года.
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в мире, видео, мультимедиа, пенсионер, вакцинация от коронавируса, самара, коронавирус covid-19, видео

Квартира за прививку, или Как пенсионер выиграл жилье в викторине - видео

16:18 05.12.2021
© video: Ruptly
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Пенсионер из Тольятти Виктор Евстигнеев обзавелся новой однокомнатной квартирой в Самаре. Смотрите в видео, как пожилой мужчина выиграл жилье, привившись от COVID-19
Мужчина стал победителем викторины "Вакцинация – это жизнь!", которая проводится в регионе.
В новую квартиру пенсионер планирует переехать, когда там будет завершен ремонт.
Викторина стартовала 15 ноября 2021 года для всех зарегистрированных жителей Самарской области, которые сделали прививку от COVID-19. Призовой фонд включает в себя три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая.
Победителей выбирает специальная программа "Цифровой барабан". Первый розыгрыш, в котором участвовали более 183 тысяч жителей региона, состоялся 24 ноября, а следующие ожидаются 8 и 22 декабря 2021 года.
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