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Митинги против ковид-паспортов прошли в двух городах Грузии - видео
Митинги против ковид-паспортов прошли в двух городах Грузии - видео
В Тбилиси и Кутаиси в воскресенье прошли акции протеста противников ковид-ограничений под лозунгом "Нет ковид-паспортам". Как проходили эти две акции ... 05.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-05T18:46+0400
2021-12-05T18:46+0400
2021-12-05T18:49+0400
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Около четырех тысяч участников акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии. Часть участников акции пришла на нее со своими детьми. К акции присоединились также курьеры служб доставки. Многие участники протеста были без защитных масок.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Уже традиционно мы собираемся на площади Республики. Мы должны бороться за наши права. Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны добиться отмены системы ковид-паспортов", - заявил организатор акции Звиад Томарадзе. Среди других активистов, которые выступали на митинге против ковид-запретов в Грузии, был также российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава.В Кутаиси на акцию против ковид-паспортов и "зеленого статуса" собралось куда меньше людей, чем в Тбилиси. Однако участники митинга, который состоялся на главной площади города у здания театра, заявили, что готовы вновь собраться в следующее воскресенье. Что касается Тбилиси, новый митинг противников ковид-ограничений намечен на вторник.
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грузия, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт, видео
Митинги против ковид-паспортов прошли в двух городах Грузии - видео
18:46 05.12.2021 (обновлено: 18:49 05.12.2021)
В Тбилиси и Кутаиси в воскресенье прошли акции протеста противников ковид-ограничений под лозунгом "Нет ковид-паспортам". Как проходили эти две акции - смотрите в видео Sputnik Грузия с места событий
Около четырех тысяч участников акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии. Часть участников акции пришла на нее со своими детьми. К акции присоединились также курьеры служб доставки. Многие участники протеста были без защитных масок.
"Уже традиционно мы собираемся на площади Республики. Мы должны бороться за наши права. Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны добиться отмены системы ковид-паспортов", - заявил организатор акции Звиад Томарадзе. Среди других активистов, которые выступали на митинге против ковид-запретов в Грузии, был также российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава.
В Кутаиси на акцию против ковид-паспортов и "зеленого статуса" собралось куда меньше людей, чем в Тбилиси. Однако участники митинга, который состоялся на главной площади города у здания театра, заявили, что готовы вновь собраться в следующее воскресенье. Что касается Тбилиси, новый митинг противников ковид-ограничений намечен на вторник.