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Митинги против ковид-паспортов прошли в двух городах Грузии - видео

Митинги против ковид-паспортов прошли в двух городах Грузии - видео

В Тбилиси и Кутаиси в воскресенье прошли акции протеста противников ковид-ограничений под лозунгом "Нет ковид-паспортам". Как проходили эти две акции ... 05.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-05T18:46+0400

2021-12-05T18:46+0400

2021-12-05T18:49+0400

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Около четырех тысяч участников акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели у здания парламента Грузии. Часть участников акции пришла на нее со своими детьми. К акции присоединились также курьеры служб доставки. Многие участники протеста были без защитных масок.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Уже традиционно мы собираемся на площади Республики. Мы должны бороться за наши права. Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны добиться отмены системы ковид-паспортов", - заявил организатор акции Звиад Томарадзе. Среди других активистов, которые выступали на митинге против ковид-запретов в Грузии, был также российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава.В Кутаиси на акцию против ковид-паспортов и "зеленого статуса" собралось куда меньше людей, чем в Тбилиси. Однако участники митинга, который состоялся на главной площади города у здания театра, заявили, что готовы вновь собраться в следующее воскресенье. Что касается Тбилиси, новый митинг противников ковид-ограничений намечен на вторник.

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