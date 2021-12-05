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Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021
Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021
На этой неделе прошел ежегодный международный конкурс свадебных снимков International Wedding Photographer Of The Year. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 05.12.2021, Sputnik Грузия
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Более 400 фотографов из 58 стран боролись за звание лучших в различных категориях. Конкурс был учрежден в 2017 году в Австралии. Его цель — оценить лучшие снимки свадебных фотографов со всего мира.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В этом году Гран-при достался фотографу из Италии Фабио Мирулла. Его черно-белая фотография невесты, тело которой прикрывает светильник на переднем плане, был признан лучшим в категории "Черно-белое фото".
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоконкурс, свадьба, фото

Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021

11:06 05.12.2021 (обновлено: 11:08 05.12.2021)
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На этой неделе прошел ежегодный международный конкурс свадебных снимков International Wedding Photographer Of The Year. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки победителей
Более 400 фотографов из 58 стран боролись за звание лучших в различных категориях. Конкурс был учрежден в 2017 году в Австралии. Его цель — оценить лучшие снимки свадебных фотографов со всего мира.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
В этом году Гран-при достался фотографу из Италии Фабио Мирулла. Его черно-белая фотография невесты, тело которой прикрывает светильник на переднем плане, был признан лучшим в категории "Черно-белое фото".
© photo : Fabio Mirulla / International Wedding Photographer of the Year

Снимок итальянца Фабио Мирулла, за который ему присудили Гран-при и победу в категории "Черно-белое фото". Фотограф говорит, что этот кадр - момент из свадебной фотосессии, которая ему полюбилась с первого раза

Снимок итальянца Фабио Мирулла, за который ему присудили Гран-при и победу в категории &quot;Черно-белое фото&quot;. Фотограф говорит, что этот кадр - момент из свадебной фотосессии, которая ему полюбилась с первого раза - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Fabio Mirulla / International Wedding Photographer of the Year

Снимок итальянца Фабио Мирулла, за который ему присудили Гран-при и победу в категории "Черно-белое фото". Фотограф говорит, что этот кадр - момент из свадебной фотосессии, которая ему полюбилась с первого раза

© photo : Andrew and Bec / International Wedding Photographer of the Year

Снимок канадского фотографа Эндю Павлидиса победил в категории "Эпические локации". Он отметил, что пара обручилась на высоте 10 тысяч футов (3 000 метров) над уровнем моря

Снимок канадского фотографа Эндю Павлидиса победил в категории &quot;Эпические локации&quot;. Он отметил, что пара обручилась на высоте 10 тысяч футов (3 000 метров) над уровнем моря - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Andrew and Bec / International Wedding Photographer of the Year

Снимок канадского фотографа Эндю Павлидиса победил в категории "Эпические локации". Он отметил, что пара обручилась на высоте 10 тысяч футов (3 000 метров) над уровнем моря

© photo : Shari + Mike Vallely / International Wedding Photographer of the Year

Снимок еще одного канадца Майка Валлели, которому достался приз за лучший сольный портрет. Он сказал, что решил сделать фотографию в момент, когда невеста открыла окно лимузина. Валлели заметил, что свет прекрасно падает на девушку

Снимок еще одного канадца Майка Валлели, которому достался приз за лучший сольный портрет. Он сказал, что решил сделать фотографию в момент, когда невеста открыла окно лимузина. Валлели заметил, что свет прекрасно падает на девушку - Sputnik Грузия
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© photo : Shari + Mike Vallely / International Wedding Photographer of the Year

Снимок еще одного канадца Майка Валлели, которому достался приз за лучший сольный портрет. Он сказал, что решил сделать фотографию в момент, когда невеста открыла окно лимузина. Валлели заметил, что свет прекрасно падает на девушку

© photo : Ken Pak / International Wedding Photographer of the Year

Американец Кен Пак сумел запечатлеть красивые тени молодоженов, которые находились внутри шатра. Это было во время заката. Фотография получила приз в категории "Танцпол"

Американец Кен Пак сумел запечатлеть красивые тени молодоженов, которые находились внутри шатра. Это было во время заката. Фотография получила приз в категории &quot;Танцпол&quot; - Sputnik Грузия
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© photo : Ken Pak / International Wedding Photographer of the Year

Американец Кен Пак сумел запечатлеть красивые тени молодоженов, которые находились внутри шатра. Это было во время заката. Фотография получила приз в категории "Танцпол"

© photo : Anna Tarabrina / International Wedding Photographer of the Year

Черно-белое фото невесты от латвийского мастера Анны Тарабриной стало финалистом конкурса в категории "Сольный портрет"

Черно-белое фото невесты от латвийского мастера Анны Тарабриной стало финалистом конкурса в категории &quot;Сольный портрет&quot; - Sputnik Грузия
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© photo : Anna Tarabrina / International Wedding Photographer of the Year

Черно-белое фото невесты от латвийского мастера Анны Тарабриной стало финалистом конкурса в категории "Сольный портрет"

© photo : Ruan Redelinghuys / International Wedding Photographer of the Year

Фотография специалиста из ЮАР Руана Ределингуйса стала лучшей в категории "Помолвка". Он рассказал, что было удачей сделать такой кадр в облачную и туманную погоду в горной местности.

Фотография специалиста из ЮАР Руана Ределингуйса стала лучшей в категории &quot;Помолвка&quot;. Он рассказал, что было удачей сделать такой кадр в облачную и туманную погоду в горной местности. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Ruan Redelinghuys / International Wedding Photographer of the Year

Фотография специалиста из ЮАР Руана Ределингуйса стала лучшей в категории "Помолвка". Он рассказал, что было удачей сделать такой кадр в облачную и туманную погоду в горной местности.

© photo : Harsha Maduranga Jayasekara / International Wedding Photographer of the Year

Харша Мадуранга Джаясекара из Шри-Ланки смогла сфотографировать лимузин в окружении голубей. За это ее снимок стал лучшим в категории "Фото сверху". Девушка призналась, что птицы сделали кадр еще привлекательнее

Харша Мадуранга Джаясекара из Шри-Ланки смогла сфотографировать лимузин в окружении голубей. За это ее снимок стал лучшим в категории &quot;Фото сверху&quot;. Девушка призналась, что птицы сделали кадр еще привлекательнее - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Harsha Maduranga Jayasekara / International Wedding Photographer of the Year

Харша Мадуранга Джаясекара из Шри-Ланки смогла сфотографировать лимузин в окружении голубей. За это ее снимок стал лучшим в категории "Фото сверху". Девушка призналась, что птицы сделали кадр еще привлекательнее

© photo : Mic Panic / International Wedding Photographer of the Year

Осенняя фотография немца Мика Паника завоевала приз в категории "Портрет пары". Он рассказал, что невеста была недовольна дождливой погодой, пока фотограф не нашел для фотосессии этот красивый уголок природы

Осенняя фотография немца Мика Паника завоевала приз в категории &quot;Портрет пары&quot;. Он рассказал, что невеста была недовольна дождливой погодой, пока фотограф не нашел для фотосессии этот красивый уголок природы - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Mic Panic / International Wedding Photographer of the Year

Осенняя фотография немца Мика Паника завоевала приз в категории "Портрет пары". Он рассказал, что невеста была недовольна дождливой погодой, пока фотограф не нашел для фотосессии этот красивый уголок природы

© photo : Brittany Diliberto / International Wedding Photographer of the Year

Американка Британи Дилберто стала финалисткой в категории "Танцпол". На ее снимке запечатлен момент веселья на свадебной вечеринке

Американка Британи Дилберто стала финалисткой в категории &quot;Танцпол&quot;. На ее снимке запечатлен момент веселья на свадебной вечеринке - Sputnik Грузия
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© photo : Brittany Diliberto / International Wedding Photographer of the Year

Американка Британи Дилберто стала финалисткой в категории "Танцпол". На ее снимке запечатлен момент веселья на свадебной вечеринке

© photo : Michael Kouk / International Wedding Photographer of the Year

Новозеландец Майкл Кук стал финалистом в номинации "Помолвка". На ней запечатлен обряд подготовки невесты к встрече с женихом

Новозеландец Майкл Кук стал финалистом в номинации &quot;Помолвка&quot;. На ней запечатлен обряд подготовки невесты к встрече с женихом - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Michael Kouk / International Wedding Photographer of the Year

Новозеландец Майкл Кук стал финалистом в номинации "Помолвка". На ней запечатлен обряд подготовки невесты к встрече с женихом

© photo : Natallia Mikalaichyk / International Wedding Photographer of the Year

Представительница Исландии Наталья Микалайчик также стала финалисткой конкурса в категории "Портрет пары". Ее фотография с изображением пары на фоне громадных бушующих волн полюбилась зрителям церемонии

Представительница Исландии Наталья Микалайчик также стала финалисткой конкурса в категории &quot;Портрет пары&quot;. Ее фотография с изображением пары на фоне громадных бушующих волн полюбилась зрителям церемонии - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Natallia Mikalaichyk / International Wedding Photographer of the Year

Представительница Исландии Наталья Микалайчик также стала финалисткой конкурса в категории "Портрет пары". Ее фотография с изображением пары на фоне громадных бушующих волн полюбилась зрителям церемонии

© photo : Lucy Spartalis / International Wedding Photographer of the Year

Яркая невеста и не менее яркий жених попали в объектив австралийки Люси Спарталис. Она стала финалисткой этого конкурса в категории "Свадебная вечеринка"

Яркая невеста и не менее яркий жених попали в объектив австралийки Люси Спарталис. Она стала финалисткой этого конкурса в категории &quot;Свадебная вечеринка&quot; - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Lucy Spartalis / International Wedding Photographer of the Year

Яркая невеста и не менее яркий жених попали в объектив австралийки Люси Спарталис. Она стала финалисткой этого конкурса в категории "Свадебная вечеринка"

© photo : Patrick Lombaert / International Wedding Photographer of the Year

Финалистом конкурса в категории "Фото сверху" стал француз Патрик Ломберт. Одна из креативных фотографий в своей номинации

Финалистом конкурса в категории &quot;Фото сверху&quot; стал француз Патрик Ломберт. Одна из креативных фотографий в своей номинации - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Patrick Lombaert / International Wedding Photographer of the Year

Финалистом конкурса в категории "Фото сверху" стал француз Патрик Ломберт. Одна из креативных фотографий в своей номинации

© photo : Chris Jallard / International Wedding Photographer of the Year

Милых детей - гостей церемонии бракосочетания - запечатлел фотограф из Австралии Крис Джеллард. Снимок стал финалистом конкурса в категории "Единый кадр"

Милых детей - гостей церемонии бракосочетания - запечатлел фотограф из Австралии Крис Джеллард. Снимок стал финалистом конкурса в категории &quot;Единый кадр&quot; - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Chris Jallard / International Wedding Photographer of the Year

Милых детей - гостей церемонии бракосочетания - запечатлел фотограф из Австралии Крис Джеллард. Снимок стал финалистом конкурса в категории "Единый кадр"

© photo : Gaelle Meheut / International Wedding Photographer of the Year

Еще один прекрасный снимок пары во время фотосессии после помолвки. Фотограф из Франции Гаэль Мехют удостоен звания финалиста конкурса в категории "Помолвка"

Еще один прекрасный снимок пары во время фотосессии после помолвки. Фотограф из Франции Гаэль Мехют удостоен звания финалиста конкурса в категории &quot;Помолвка&quot; - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Gaelle Meheut / International Wedding Photographer of the Year

Еще один прекрасный снимок пары во время фотосессии после помолвки. Фотограф из Франции Гаэль Мехют удостоен звания финалиста конкурса в категории "Помолвка"

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