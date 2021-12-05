https://sputnik-georgia.ru/20211205/neobychnye-svadebnye-foto-international-wedding-photographer-of-the-year-2021-262602738.html

Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021

Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021

На этой неделе прошел ежегодный международный конкурс свадебных снимков International Wedding Photographer Of The Year. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки... 05.12.2021, Sputnik Грузия

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Более 400 фотографов из 58 стран боролись за звание лучших в различных категориях. Конкурс был учрежден в 2017 году в Австралии. Его цель — оценить лучшие снимки свадебных фотографов со всего мира.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В этом году Гран-при достался фотографу из Италии Фабио Мирулла. Его черно-белая фотография невесты, тело которой прикрывает светильник на переднем плане, был признан лучшим в категории "Черно-белое фото".

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