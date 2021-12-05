Необычные свадебные фото International Wedding Photographer Of The Year 2021
Снимок итальянца Фабио Мирулла, за который ему присудили Гран-при и победу в категории "Черно-белое фото". Фотограф говорит, что этот кадр - момент из свадебной фотосессии, которая ему полюбилась с первого раза
Снимок итальянца Фабио Мирулла, за который ему присудили Гран-при и победу в категории "Черно-белое фото". Фотограф говорит, что этот кадр - момент из свадебной фотосессии, которая ему полюбилась с первого раза
Снимок канадского фотографа Эндю Павлидиса победил в категории "Эпические локации". Он отметил, что пара обручилась на высоте 10 тысяч футов (3 000 метров) над уровнем моря
Снимок канадского фотографа Эндю Павлидиса победил в категории "Эпические локации". Он отметил, что пара обручилась на высоте 10 тысяч футов (3 000 метров) над уровнем моря
Снимок еще одного канадца Майка Валлели, которому достался приз за лучший сольный портрет. Он сказал, что решил сделать фотографию в момент, когда невеста открыла окно лимузина. Валлели заметил, что свет прекрасно падает на девушку
Снимок еще одного канадца Майка Валлели, которому достался приз за лучший сольный портрет. Он сказал, что решил сделать фотографию в момент, когда невеста открыла окно лимузина. Валлели заметил, что свет прекрасно падает на девушку
Американец Кен Пак сумел запечатлеть красивые тени молодоженов, которые находились внутри шатра. Это было во время заката. Фотография получила приз в категории "Танцпол"
Американец Кен Пак сумел запечатлеть красивые тени молодоженов, которые находились внутри шатра. Это было во время заката. Фотография получила приз в категории "Танцпол"
Черно-белое фото невесты от латвийского мастера Анны Тарабриной стало финалистом конкурса в категории "Сольный портрет"
Черно-белое фото невесты от латвийского мастера Анны Тарабриной стало финалистом конкурса в категории "Сольный портрет"
Фотография специалиста из ЮАР Руана Ределингуйса стала лучшей в категории "Помолвка". Он рассказал, что было удачей сделать такой кадр в облачную и туманную погоду в горной местности.
Фотография специалиста из ЮАР Руана Ределингуйса стала лучшей в категории "Помолвка". Он рассказал, что было удачей сделать такой кадр в облачную и туманную погоду в горной местности.
Харша Мадуранга Джаясекара из Шри-Ланки смогла сфотографировать лимузин в окружении голубей. За это ее снимок стал лучшим в категории "Фото сверху". Девушка призналась, что птицы сделали кадр еще привлекательнее
Харша Мадуранга Джаясекара из Шри-Ланки смогла сфотографировать лимузин в окружении голубей. За это ее снимок стал лучшим в категории "Фото сверху". Девушка призналась, что птицы сделали кадр еще привлекательнее
Осенняя фотография немца Мика Паника завоевала приз в категории "Портрет пары". Он рассказал, что невеста была недовольна дождливой погодой, пока фотограф не нашел для фотосессии этот красивый уголок природы
Осенняя фотография немца Мика Паника завоевала приз в категории "Портрет пары". Он рассказал, что невеста была недовольна дождливой погодой, пока фотограф не нашел для фотосессии этот красивый уголок природы
Американка Британи Дилберто стала финалисткой в категории "Танцпол". На ее снимке запечатлен момент веселья на свадебной вечеринке
Американка Британи Дилберто стала финалисткой в категории "Танцпол". На ее снимке запечатлен момент веселья на свадебной вечеринке
Новозеландец Майкл Кук стал финалистом в номинации "Помолвка". На ней запечатлен обряд подготовки невесты к встрече с женихом
Новозеландец Майкл Кук стал финалистом в номинации "Помолвка". На ней запечатлен обряд подготовки невесты к встрече с женихом
Представительница Исландии Наталья Микалайчик также стала финалисткой конкурса в категории "Портрет пары". Ее фотография с изображением пары на фоне громадных бушующих волн полюбилась зрителям церемонии
Представительница Исландии Наталья Микалайчик также стала финалисткой конкурса в категории "Портрет пары". Ее фотография с изображением пары на фоне громадных бушующих волн полюбилась зрителям церемонии
Яркая невеста и не менее яркий жених попали в объектив австралийки Люси Спарталис. Она стала финалисткой этого конкурса в категории "Свадебная вечеринка"
Яркая невеста и не менее яркий жених попали в объектив австралийки Люси Спарталис. Она стала финалисткой этого конкурса в категории "Свадебная вечеринка"
Финалистом конкурса в категории "Фото сверху" стал француз Патрик Ломберт. Одна из креативных фотографий в своей номинации
Финалистом конкурса в категории "Фото сверху" стал француз Патрик Ломберт. Одна из креативных фотографий в своей номинации
Милых детей - гостей церемонии бракосочетания - запечатлел фотограф из Австралии Крис Джеллард. Снимок стал финалистом конкурса в категории "Единый кадр"
Милых детей - гостей церемонии бракосочетания - запечатлел фотограф из Австралии Крис Джеллард. Снимок стал финалистом конкурса в категории "Единый кадр"
Еще один прекрасный снимок пары во время фотосессии после помолвки. Фотограф из Франции Гаэль Мехют удостоен звания финалиста конкурса в категории "Помолвка"
Еще один прекрасный снимок пары во время фотосессии после помолвки. Фотограф из Франции Гаэль Мехют удостоен звания финалиста конкурса в категории "Помолвка"